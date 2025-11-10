Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Только с нами вы увидите две разные стороны Дохи! С одной стороны — старинный порт Мина, аутентичный рынок Сук Вакиф и национальный музей.



С другой — супертехнологичный район Мшейреб, уникальный город Лусаил и искусственный остров Жемчужина Катара.

Описание экскурсии Окунитесь в разнообразие этого города: от аутентичности до лучших технологий нашего времени. Во время экскурсии мы посетим ключевые достопримечательности города: набережную Корниш с потрясающим видом на городской пейзаж • традиционный рынок Сук Вакиф, полный аутентичной атмосферы Востока • прогуляемся по современному району Перл-Катар и по старому порту Мина Экскурсия включает остановки у главных архитектурных шедевров, таких как национальный музей Катара. Лусаил — это современный и футуристический город Катара, где гармонично сочетаются роскошные набережные, небоскрёбы, знаменитый стадион Lusail Stadium Мы гарантируем вам индивидуальный подход, рассказ от опытного гида и возможность настроить маршрут под ваши интересы.

