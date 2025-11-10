Только с нами вы увидите две разные стороны Дохи! С одной стороны — старинный порт Мина, аутентичный рынок Сук Вакиф и национальный музей.
С другой — супертехнологичный район Мшейреб, уникальный город Лусаил и искусственный остров Жемчужина Катара.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Окунитесь в разнообразие этого города: от аутентичности до лучших технологий нашего времени. Во время экскурсии мы посетим ключевые достопримечательности города:набережную Корниш с потрясающим видом на городской пейзаж • традиционный рынок Сук Вакиф, полный аутентичной атмосферы Востока • прогуляемся по современному району Перл-Катар и по старому порту Мина Экскурсия включает остановки у главных архитектурных шедевров, таких как национальный музей Катара. Лусаил — это современный и футуристический город Катара, где гармонично сочетаются роскошные набережные, небоскрёбы, знаменитый стадион Lusail Stadium Мы гарантируем вам индивидуальный подход, рассказ от опытного гида и возможность настроить маршрут под ваши интересы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базар Сук Вакиф
- Район Мшейреб
- Район Вест-Бэй
- Культурная деревня Катара
- The Pearl Island (Жемчужина Катара)
- Город Лусаил
Что включено
- Услуги гида
- Прохладительные напитки
- Транспорт
- Традиционный арабский карак чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Стоимость входа в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Дохе
Завершение: Ваше место пребывания в Дохе или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
