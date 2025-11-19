Мои заказы

Сокровища Дохи: 2,5 часа от традиций до будущего

Истории, специи, золото и футуризм - всё в одном маршруте
Откройте самые яркие контрасты Дохи — от старинных традиций до футуристической архитектуры! Мы прогуляемся по набережной Корниш, атмосферным улочкам Сук Вакиф и инновационному району Мушериб. Рассмотрим арабских лошадей и верблюдов у Амири Диван, заглянем на Соколиный рынок и Базар специй. Финальным аккордом станет знакомство с современным сердцем города — районом Мушейреб.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Набережную Корниш и знаменитую скульптуру «Жемчужина» — символ города и напоминание о жемчужном прошлом Катара
  • Сук Вакиф — главный традиционный рынок Дохи с ароматами специй, узкими улочками и восточной атмосферой
  • Конюшни и верблюжьи стоянки у Амири Диван — живое воплощение катарского наследия
  • Соколиный рынок — сердце национальной традиции, где ценят птиц, стоящих дороже суперкаров
  • Базар специй, лавки жемчуга и сувенирные ряды, где раскрываются ароматы востока и ремёсла Катара
  • Золотой рынок — витрины с 18- и 22-каратным золотом, строгие государственные стандарты чистоты и яркие ювелирные традиции Катара
  • Мушериб — футуристический район, созданный для жизни будущего

Если останется время, прокатимся на трамвае Msheireb Tram (это бесплатно!), чтобы увидеть инновационную архитектуру района с лучшего ракурса.

Вы узнаете:

  • о культурном наследии и традиционной архитектуре
  • местной кухне и специях
  • истории добычи жемчуга
  • роли золота в традициях Катара как инвестиции и подарка

Организационные детали

  • На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи, колени, декольте
  • Если вы хотите купить особые сувениры или у вас есть какие-то идеи для покупок — сообщите об этом заранее, и мы обязательно добавим в маршрут нужные нам магазинчики и лавки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Корниш
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1649 туристов
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
читать дальше

её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

