Откройте самые яркие контрасты Дохи — от старинных традиций до футуристической архитектуры! Мы прогуляемся по набережной Корниш, атмосферным улочкам Сук Вакиф и инновационному району Мушериб. Рассмотрим арабских лошадей и верблюдов у Амири Диван, заглянем на Соколиный рынок и Базар специй. Финальным аккордом станет знакомство с современным сердцем города — районом Мушейреб.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Набережную Корниш и знаменитую скульптуру «Жемчужина» — символ города и напоминание о жемчужном прошлом Катара
- Сук Вакиф — главный традиционный рынок Дохи с ароматами специй, узкими улочками и восточной атмосферой
- Конюшни и верблюжьи стоянки у Амири Диван — живое воплощение катарского наследия
- Соколиный рынок — сердце национальной традиции, где ценят птиц, стоящих дороже суперкаров
- Базар специй, лавки жемчуга и сувенирные ряды, где раскрываются ароматы востока и ремёсла Катара
- Золотой рынок — витрины с 18- и 22-каратным золотом, строгие государственные стандарты чистоты и яркие ювелирные традиции Катара
- Мушериб — футуристический район, созданный для жизни будущего
Если останется время, прокатимся на трамвае Msheireb Tram (это бесплатно!), чтобы увидеть инновационную архитектуру района с лучшего ракурса.
Вы узнаете:
- о культурном наследии и традиционной архитектуре
- местной кухне и специях
- истории добычи жемчуга
- роли золота в традициях Катара как инвестиции и подарка
Организационные детали
- На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи, колени, декольте
- Если вы хотите купить особые сувениры или у вас есть какие-то идеи для покупок — сообщите об этом заранее, и мы обязательно добавим в маршрут нужные нам магазинчики и лавки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Корниш
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1649 туристов
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
