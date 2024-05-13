1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия13 мая 2024В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
- ААлександра2 мая 2024Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ЭЭмма14 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве с новыми местами. Экскурсия
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ЮЮлия16 марта 2024Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
- ЮЮлия15 марта 2024Были на экскурсии с гидом Ирадой. Все очень понравилось от начала и до конца экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую от чистого сердца.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Культурная деревня»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
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