1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
- ЕЕлена18 мая 2024Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
- ТТатьяна13 мая 2024Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
- ММария10 мая 2024Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ИИрина30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась: Доха нас впечатлила во многом благодаря Марии, ее рассказу и гостеприимству. Мы поняли, что это интересный и
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ВВячеслав22 апреля 2024Большое спасибо Нурбеку за его содержательную, лёгкую и познавательную экскурсию. Были только один день в Дохе, и с его подачи появилось желание вернуться ещё раз! Позитивный, улыбчивый и лёгкий в общении человек!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Рынок Сук Вакиф»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
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