Рынок Сук Вакиф – экскурсии в Дохе

Найдено 6 экскурсий в категории «Рынок Сук Вакиф» в Дохе на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
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    поездку таким образом, чтобы мы увидели все самые интересные места Дохи. Мария прекрасно знает историю и культуру страны, благодаря этому мы смогли узнать много нового и интересного о Дохе, а дочка даже научилась играть в традиционные катарские шашки! Отдельно отмечу, что Мария обеспечила нам комфортное передвижение на автомобиле, что позволило наслаждаться видами города без лишних хлопот. Это был великолепный опыт, мы обязательно приедем еще!

  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
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    архитектурные формы и много такого, о котором я даже и подумать не могла, когда ехала в Катар. Потрясающий рассказчик и просто удивительно интересный человек, которого знают многие местные жители. Рекомендую!!!! Не пожалеете. . И фотограф тоже отличный Меня никто так классно не фотографировал 😊

    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краскиСпасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски
  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Экскурсия очень понравилась: Доха нас впечатлила во многом благодаря Марии, ее рассказу и гостеприимству. Мы поняли, что это интересный и
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    не похожий на другие города этого региона (а мы посетили их немало) мегаполис, с удивительной архитектурой и аутентичными локациями. Мария отвечала на все наши вопросы как до встречи, так и во время и после, прислушивалась к нашим пожеланиям и даже предвосхищала их)). Наш 5-летний путешественник был покорен с первых минут (как? - подарочками, конечно! - Мария знает подход к детям)))) и слушал повествование, открыв рот, все 5 часов. Все отлично организовано, комфортабельная машина, неиссякаемые запасы охлажденной воды - мы очень довольны и рекомендуем обратиться к Марии, если вы ищете гида в Дохе.

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • В
    Вячеслав
    22 апреля 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Большое спасибо Нурбеку за его содержательную, лёгкую и познавательную экскурсию. Были только один день в Дохе, и с его подачи появилось желание вернуться ещё раз! Позитивный, улыбчивый и лёгкий в общении человек!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Рынок Сук Вакиф»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Открываем Доху - город контрастов
  2. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  3. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
  4. Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
  5. Самое интересное в Дохе за 3 часа
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Рынок Сук Вакиф" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 185 до 500. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Рынок Сук Вакиф», 100 ⭐ отзывов, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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