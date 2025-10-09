Это уникальная возможность за один день погрузиться в атмосферу Дохи, не упуская ни одной значимой детали. Путешествие начинается с разноцветных домиков недалеко от порта, где каждый уголок радует глаз. Далее
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🏜️ Джип-сафари в пустыне
- 🕌 Уникальная архитектура Деревни Катара
- 🛍️ Традиционный рынок Сук Вакиф
- 🐪 Катание на верблюдах
- 🚤 Водная прогулка по Маленькой Венеции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Дохе - с октября по февраль, когда температура комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. В это время город не слишком загружен туристами, что позволяет насладиться атмосферой без лишней суеты. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, но могут быть более жаркими. В остальные месяцы, несмотря на жару, всё же можно получить удовольствие от экскурсии, особенно если предпочесть утренние или вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Разноцветные домики у порта
- Mia Park
- Деревня Катара
- Жемчужина
- Сук Вакиф
Описание экскурсии
За 6 часов (без учёта трансфера от точки старта — аэропорта, круизного терминала или отеля) вы промчите следующим маршрутом:
- Разноцветные домики в красочном районе недалеко от порта
- Зелёный Mia Park, откуда открывается шикарный вид на небоскрёбы
- Деревня Катара, где находятся единственная построенная женщиной мечеть и голубиные башни
- Традиционный рынок Сук Вакиф в сердце столицы — архитектурный шедевр и магия Востока
- Джип-сафари в дюнах, пикник, катание на верблюдах и поиск моря, спрятанного в песках пустыни
А мы расскажем:
- Почему вода в Катаре стоит дороже бензина
- Чем занимаются арабские женщины и могут ли они профессионально готовить и шить
- Как страна, которая почти полностью состоит из пустыни, стала одной из богатейших в мире
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто у кого пересадка в Дохе больше 10 часов или дневная остановка круизного лайнера, а ещё тем, кто в сжатые сроки хочет выполнить программу максимум. Будет интересно взрослым и детям от 6 лет.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на 4- и 6-местных джипах Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, вода, пикник с чаем и сырными лепёшками, катание на верблюдах
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 378 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
9 окт 2025
Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за пределами аэропорта и конечно же хотелось познакомиться с этой удивительной страной. С аэропорта нас
О
Ольга
16 сен 2025
Прекрасный гид и экскурсия!
Во время длительной пересадки мы хотели посетить Катар.
Сразу из аэропорта нам встретила Венера, мы поехали на дневную экскурсию по Дохе. Нас накормили вкусной традиционной едой и мы отправились в пустыню на джип-сафари. Это впечатляет! Очень насыщенно!
А далее была вечерняя экскурсию по Дозе. Просто Вау! Нам все рассказали, учли все наши пожелания. Великолепно! Спасибо большое!
Александр
6 апр 2025
Просто невероятное путешествие по Катару и Дохе! Мы в полном восторге, и наши дети тоже! Экскурсия была идеально сбалансирована: сначала мы наслаждались современной архитектурой и культурными достопримечательностями города, а затем
Валентина
27 мар 2025
С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все понятно, дети в восторге остались! А Адли… Адли очень доброжелательный, милый, общительный и лучший
Марина
15 мар 2025
В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная страна в Персидском заливе со столицей Доха, еще авиалинии, которые славятся на весь мир…
Ксения
26 фев 2025
Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
А
Анжелика
30 янв 2025
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
Входит в следующие категории Дохи
