Времени у нас немного, решили познакомиться со страной поближе, заказали экскурсию и не пожалели. Настолько у нас был насыщенный и интересный день! Мы получили массу удовольствия от увиденного, услышанного и прочувствованного! Венера большая молодец! Первую часть экскурсии катала нас по самым интересным местам Дохи, где мы только небыли: этнодеревня и мечеть построенная женщиной- архитектором, прошлись по Katara Square, заехали на жемчужиный остров, рыбный рынок, прошлись по старому традиционному рынку Souq Waqif и многое другое. Мы узнали о нелёгкой истории этой небольшой страны, о людях её населяющей, о нравах, традициях. Было очень интересно и познавательно. На всех остановках и проминадах мы фотографировались, Венера не пропустила ни одного случая нас запечатлеть.

Потом началась вторая часть экскурсии на другой машине с водителем экстра-класса Хамзой. О боже! Мы носились по дюнам вверх, вниз, вдоль 🙈 это было невероятно, экстремально, классно! Мы были у внутреннего моря, потом спустились к побережью и в завершении встретили прекраснейший закат. В конце нас накормили вкусным пловом! Нам застелили "скатерть-самобранку" прям на земле, мы сидели по турецки на ковриках и уплетали плов.

День удался! 👍

Хамза ещё и прекрасный фотограф, какие интересные снимки он нам сделал, спасибо))

Мы получили столько положительных эмоций за этот день!

И думаю, мы ещё обязательно вернёмся в эту гостеприимную, красивую, чистую и безопасную страну.

P.S.

Настоятельно рекомендую эту экскурсию! 👍😉