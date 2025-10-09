Мои заказы

Вся Доха за 1 день

Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Это уникальная возможность за один день погрузиться в атмосферу Дохи, не упуская ни одной значимой детали. Путешествие начинается с разноцветных домиков недалеко от порта, где каждый уголок радует глаз. Далее
вы посетите зелёный Mia Park, откуда открываются захватывающие виды на городские небоскрёбы. В деревне Катара вы увидите уникальные постройки, включая единственную мечеть, построенную женщиной. Пикник в пустыне с катанием на верблюдах и джип-сафари добавят приключений в ваш день.

Это путешествие идеально подходит тем, кто хочет за короткий срок узнать всё о Катаре и его культуре

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🏜️ Джип-сафари в пустыне
  • 🕌 Уникальная архитектура Деревни Катара
  • 🛍️ Традиционный рынок Сук Вакиф
  • 🐪 Катание на верблюдах
  • 🚤 Водная прогулка по Маленькой Венеции

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Дохе - с октября по февраль, когда температура комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. В это время город не слишком загружен туристами, что позволяет насладиться атмосферой без лишней суеты. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, но могут быть более жаркими. В остальные месяцы, несмотря на жару, всё же можно получить удовольствие от экскурсии, особенно если предпочесть утренние или вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Вся Доха за 1 день© Венера
Вся Доха за 1 день© Венера
Вся Доха за 1 день© Венера
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Разноцветные домики у порта
  • Mia Park
  • Деревня Катара
  • Жемчужина
  • Сук Вакиф

Описание экскурсии

За 6 часов (без учёта трансфера от точки старта — аэропорта, круизного терминала или отеля) вы промчите следующим маршрутом:

  • Разноцветные домики в красочном районе недалеко от порта
  • Зелёный Mia Park, откуда открывается шикарный вид на небоскрёбы
  • Деревня Катара, где находятся единственная построенная женщиной мечеть и голубиные башни
  • Традиционный рынок Сук Вакиф в сердце столицы — архитектурный шедевр и магия Востока
  • Джип-сафари в дюнах, пикник, катание на верблюдах и поиск моря, спрятанного в песках пустыни

А мы расскажем:

  • Почему вода в Катаре стоит дороже бензина
  • Чем занимаются арабские женщины и могут ли они профессионально готовить и шить
  • Как страна, которая почти полностью состоит из пустыни, стала одной из богатейших в мире

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто у кого пересадка в Дохе больше 10 часов или дневная остановка круизного лайнера, а ещё тем, кто в сжатые сроки хочет выполнить программу максимум. Будет интересно взрослым и детям от 6 лет.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на 4- и 6-местных джипах Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, вода, пикник с чаем и сырными лепёшками, катание на верблюдах
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Венера
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 378 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Д
Диана
9 окт 2025
Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за пределами аэропорта и конечно же хотелось познакомиться с этой удивительной страной. С аэропорта нас
читать дальше

встретили Венера и Адли, и мы отправились в наше незабываемое и потрясающее путешествие по Дохе. Сначала нас ждало настоящее приключение в пустыне. Невероятные дюны, адреналин от поездки на джипах, катание на санях по песчаным горкам и, конечно же, купание в море прямо в пустыне. Эти эмоции не передать словами! Адли, наш мега-профессиональный водитель, невероятно добрый и внимательный, показал нам пустыню во всей её красе и рассказал много интересного. Адреналин у нас просто зашкаливал, когда мы неслись по барханам и наслаждались песчаными горами. Потом были невероятные развивающиеся платья на фоне заката, вкусное чаепитие с лепёшками, всё это было просто великолепным! А потом нас сопровождала прекрасная Венера, это просто какой то удивительный человек, которого мы слушали взахлёб! Её можно было слушать бесконечно, настолько интересно она рассказывала о Катаре, что мы захотели остаться ещё хотя бы на денёк и наслаждаться этой удивительной страной! Мы очень рекомендуем эту тур фирму, они действительно работают с душой и добротой, что хочется вернуться ещё! Огромная благодарность Венере и Адли!

Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за
О
Ольга
16 сен 2025
Прекрасный гид и экскурсия!
Во время длительной пересадки мы хотели посетить Катар.
Сразу из аэропорта нам встретила Венера, мы поехали на дневную экскурсию по Дохе. Нас накормили вкусной традиционной едой и мы отправились в пустыню на джип-сафари. Это впечатляет! Очень насыщенно!
А далее была вечерняя экскурсию по Дозе. Просто Вау! Нам все рассказали, учли все наши пожелания. Великолепно! Спасибо большое!
Александр
Александр
6 апр 2025
Просто невероятное путешествие по Катару и Дохе! Мы в полном восторге, и наши дети тоже! Экскурсия была идеально сбалансирована: сначала мы наслаждались современной архитектурой и культурными достопримечательностями города, а затем
читать дальше

нас ждало настоящее приключение в пустыне. Сафари было просто потрясающим! Невероятные дюны, адреналин от поездки на джипах и, конечно, купание в море прямо в пустыне – на границе с Саудовской Аравией! Это было что-то нереальное! Организация была на высшем уровне, гиды знающие и внимательные. Евгения и Адли просто супер, с душой и добротой к нам отнеслись! Всем рекомендуем! Это лучший способ увидеть Катар во всей его красе и получить незабываемые впечатления! Спасибо за эти яркие эмоции!

Валентина
Валентина
27 мар 2025
С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все понятно, дети в восторге остались! А Адли… Адли очень доброжелательный, милый, общительный и лучший
читать дальше

фотограф! Он нас возил в пустыне и это было огонь, пушка, пожар!! Адреналин зашкаливал! Слов нет как было круто и красиво. У нас было три остановки в пустыне и захватывающими дыхание видами, а остановка около границы Сауд. Аравии и там, где море встречается с пустыней - очень красиво! Спасибо Алли за эту поездку и за вкуснейший чай и угощения!!

С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и всеС нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все
Марина
Марина
15 мар 2025
В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная страна в Персидском заливе со столицей Доха, еще авиалинии, которые славятся на весь мир…
читать дальше

Времени у нас немного, решили познакомиться со страной поближе, заказали экскурсию и не пожалели. Настолько у нас был насыщенный и интересный день! Мы получили массу удовольствия от увиденного, услышанного и прочувствованного! Венера большая молодец! Первую часть экскурсии катала нас по самым интересным местам Дохи, где мы только небыли: этнодеревня и мечеть построенная женщиной- архитектором, прошлись по Katara Square, заехали на жемчужиный остров, рыбный рынок, прошлись по старому традиционному рынку Souq Waqif и многое другое. Мы узнали о нелёгкой истории этой небольшой страны, о людях её населяющей, о нравах, традициях. Было очень интересно и познавательно. На всех остановках и проминадах мы фотографировались, Венера не пропустила ни одного случая нас запечатлеть.
Потом началась вторая часть экскурсии на другой машине с водителем экстра-класса Хамзой. О боже! Мы носились по дюнам вверх, вниз, вдоль 🙈 это было невероятно, экстремально, классно! Мы были у внутреннего моря, потом спустились к побережью и в завершении встретили прекраснейший закат. В конце нас накормили вкусным пловом! Нам застелили "скатерть-самобранку" прям на земле, мы сидели по турецки на ковриках и уплетали плов.
День удался! 👍
Хамза ещё и прекрасный фотограф, какие интересные снимки он нам сделал, спасибо))
Мы получили столько положительных эмоций за этот день!
И думаю, мы ещё обязательно вернёмся в эту гостеприимную, красивую, чистую и безопасную страну.
P.S.
Настоятельно рекомендую эту экскурсию! 👍😉

В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная
Ксения
Ксения
26 фев 2025
Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
А
Анжелика
30 янв 2025
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️

