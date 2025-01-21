Индивидуальная водная прогулка вокруг Дохи предлагает уникальную возможность насладиться панорамными видами города с воды.
Путешествие начинается от пристани «Ритц-Карлтон» и проходит мимо главных достопримечательностей, таких как Корниш, музей исламского искусства и стадион 974. Англоговорящий капитан расскажет о современном облике города и его истории. Включает безалкогольный напиток, подходит для взрослых и детей от 3 лет. Возможна отмена из-за погоды
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Уникальные виды на Доху
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 🚤 Индивидуальный формат
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📅 Гибкость в планировании
Лучшее время для посещения
Лучшее время для водной прогулки в Дохе - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и минимальной влажностью, что позволяет наслаждаться видами без излишней жары. В марте и апреле также можно отправиться на экскурсию, но температура начинает повышаться. В ноябре, несмотря на начало туристического сезона, ещё не так многолюдно. В летние месяцы из-за жары прогулка может быть менее комфортной, но вечерние часы всё равно предоставят возможность насладиться видами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Корниш
- Музей исламского искусства
- Доха Скайлайн
- Вэст-Бэй
- Стадион 974
- Перл
Описание водной прогулки
Мы отправимся на прогулку от пристани для яхт «Ритц-Карлтон» и пройдём мимо знаковых достопримечательностей. Вы увидите:
- Корниш — главную набережную города, знаменитую панорамными видами на небоскрёбы
- Музей исламского искусства — знаковое архитектурное сооружение, созданное по проекту архитектора Бэй Юймина. Вечером здание выглядит особенно впечатляюще благодаря подсветке
- Доха Скайлайн — силуэт делового центра с небоскрёбами, которые создают неповторимый облик современной Дохи
- А также: Лусаил, культурную деревню, Вэст-Бэй, стадион 974 и Перл — красивый район на искусственном острове
Во время экскурсии вы откроете для себя современную архитектуру Дохи. Англоговорящий капитан расскажет о зданиях и сооружениях, которые будет окружать нас во время путешествия. Вы узнаете, как Катар превратился в самую богатую страну мира и окунётесь в историю ныряльщиков за жемчугом.
Организационные детали
- Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- В стоимость входит безалкогольный напиток. Также вы можете взять свои напитки на борт
- Из-за неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена
- С вами поедет англоговорящий капитан из нашей команды
- Возможно проведение прогулки для большего количества человек (до 8). Подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олд порта BoxPark
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1596 туристов
Приветствуем вас на нашей странице! Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваш тур по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Оля
21 янв 2025
Мы у Нурбека заказали две экскурсии, первый багги на пустыне и вторая тур на лодке по ночному городу.
Доха ночью изумительно красивая. Нурба спасибо за алкоголь:)
Входит в следующие категории Дохи
