Индивидуальная водная прогулка вокруг Дохи предлагает уникальную возможность насладиться панорамными видами города с воды.



Путешествие начинается от пристани «Ритц-Карлтон» и проходит мимо главных достопримечательностей, таких как Корниш, музей исламского искусства и стадион 974. Англоговорящий капитан расскажет о современном облике города и его истории. Включает безалкогольный напиток, подходит для взрослых и детей от 3 лет. Возможна отмена из-за погоды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Дохе - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и минимальной влажностью, что позволяет наслаждаться видами без излишней жары. В марте и апреле также можно отправиться на экскурсию, но температура начинает повышаться. В ноябре, несмотря на начало туристического сезона, ещё не так многолюдно. В летние месяцы из-за жары прогулка может быть менее комфортной, но вечерние часы всё равно предоставят возможность насладиться видами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.