Экскурсия по городу Доха предлагает сочетание современных достопримечательностей и культурного наследия, включая такие места, как Национальный музей, Сук Вакиф, Перл-Катар и Катара, демонстрирующие богатую историю и развитие Катара.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 14:30, 15:00, 15:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Экскурсия по городу Доха предлагает разнообразные и увлекательные впечатления, включая посещение некоторых из самых знаковых достопримечательностей города. Основные достопримечательности:
- Национальный музей Катара: потрясающий архитектурный шедевр, спроектированный Жаном Нувелем, в котором представлены история, культура и природное наследие Катара.
- Порт Доха: исторический морской центр, где можно увидеть традиционные рыбацкие лодки и насладиться видом на набережную.
- Культурная деревня Катара: оживленный культурный центр с театрами, галереями и прекрасными пляжами, где представлены искусство и культура Катара.
- Жемчужина Катара: роскошный искусственный остров с элитными магазинами, ресторанами и потрясающей архитектурой в средиземноморском стиле.
- Сук Вакиф: оживленный традиционный рынок, где посетители могут приобрести специи, текстиль, духи и изделия народного промысла, а также насладиться местной кухней и развлечениями.
- Панорама Дохи: полюбуйтесь футуристическим горизонтом с высокими небоскребами и современной архитектурой, особенно вдоль набережной Дохи. Этот тур прекрасно отражает сочетание богатых традиций Дохи и ее современного процветающего развития.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сук Вакиф
- Порт Дохи
- Культурная деревня Катара
- Жемчужина Катара
- Национальный музей Катара
Что включено
- Сопровождение гидом
- Трансфер от места жительства
- Автомобиль с кондиционером
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Районы Ар-Райян, Эль-Вакра, Эд-Дайян, Эд-Доха, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
13 мая 2024
N
Nazarova
9 мая 2024
все прошло хорошо, гиды очень подготовленные, это приятно
Н
Надежда
2 мая 2024
всем рекомендую ночные виды Дохи это чтото
А
Алексей
20 сен 2023
гид Абдулла превосходный! Очень дружелюбный, профессиональный и хорошо знающий городРекомендую всем, кто посещает Катар!
А
Андрей
25 авг 2023
Превосходная экскурсия, и наш гид Мохсин был превосходен, он подробно все объяснял, отвечал на все наши вопросы
А
Александр
14 авг 2023
П
Полина
10 авг 2023
Адди, наш гид, Это молодой человек с обширными знаниями, увлеченный своей работой. Он показал нам самые красивые места где мы смогли сделать отличне фотографии. За 4 часа мы успели увидеть больше, чем могли бы самостоятельно.
Л
Людмила
23 июл 2023
м
маша
15 июл 2023
О
Ольга
1 июл 2023
Я
Ярослава
24 июн 2023
Садик — превосходный гид! Рекомендую всем, кто посещает город!
