N Nazarova все прошло хорошо, гиды очень подготовленные, это приятно

Н Надежда всем рекомендую ночные виды Дохи это чтото

А Алексей гид Абдулла превосходный! Очень дружелюбный, профессиональный и хорошо знающий городРекомендую всем, кто посещает Катар!

А Андрей Превосходная экскурсия, и наш гид Мохсин был превосходен, он подробно все объяснял, отвечал на все наши вопросы

П Полина Адди, наш гид, Это молодой человек с обширными знаниями, увлеченный своей работой. Он показал нам самые красивые места где мы смогли сделать отличне фотографии. За 4 часа мы успели увидеть больше, чем могли бы самостоятельно.

