4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
4 часа
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
31 окт в 06:00
$80 за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прокатиться на традиционной лодке «доу» и полюбоваться видами города с воды
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
31 окт в 16:00
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina18 октября 2024Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя. Мы
- ААйгерим8 июня 2024Было красиво, мне понравилось
- VViktoria23 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
- ААндрей13 марта 2024Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
- ННаталья12 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
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