Групповые экскурсии Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Дохе на русском языке, цены от $78. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
29 отзывов
4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
В мангровые леса Катара на каяках
На автобусе
Прогулки на каяках
11 отзывов
4 часа
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
31 окт в 06:00
$80 за человека
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прокатиться на традиционной лодке «доу» и полюбоваться видами города с воды
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
31 окт в 16:00
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    18 октября 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя. Мы
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    хотели поехать на закат. А потом решили, что хотим провести ночь в расчете на темноту и ночь и встретить рассвет. Так темно, чтобы видеть все звезды, не было. Но тишина и уединение среди песков и дюн подействовали умиротворительно. Мы провели в уединении прекрасные медитации. Нам поставили отдельную палатку под тентом. Перед рассветом мы опять вышли к берегу. Поднявшись на холм мы встретили солнце. Было замечательно. Организаторы дают воду и соки, но еду надо привозить с собой. Нам очень понравилось.

    Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя
  • А
    Айгерим
    8 июня 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Было красиво, мне понравилось
    Было красиво, мне понравилосьБыло красиво, мне понравилосьБыло красиво, мне понравилось
  • V
    Viktoria
    23 апреля 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
  • А
    Андрей
    13 марта 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
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    город! Захотелось вернуться и посмотреть всё ещё раз поподробнее и. ещё раз услышать интересные рассказы про страну! Всем очень рекомендуем! Мы в полном восторге! Спасибо,ребята!

  • Н
    Наталья
    12 марта 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
  2. В мангровые леса Катара на каяках
  3. Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 80. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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