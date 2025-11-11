Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе. Вы погуляете по аутентичному базару Сук Вакиф — это сердце исторического центра.
А затем посетите культурную деревню Катара — район у моря, где сочетаются искусство, архитектура и традиции Катара. Завершит знакомство с городом один из местных роскошных музеев.
А затем посетите культурную деревню Катара — район у моря, где сочетаются искусство, архитектура и традиции Катара. Завершит знакомство с городом один из местных роскошных музеев.
Описание экскурсии
Старый рынок Сук Вакиф. Аутентичный восточный базар, где продаются специи, национальная одежда, парфюм и даже соколы. Вы погуляете по колоритным торговым рядам и научитесь торговаться по-арабски.
Культурная деревня Катара. Здесь соединяются традиции и современность Катара. Вы увидите мечети, амфитеатр, художественные галереи и набережную с прекрасным видом на Персидский залив. Район создан как центр искусства, культуры и гастрономии и передаёт дух Катара.
Музей на выбор. Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара. В первом представлены исторические артефакты: рукописи, текстиль, керамика, ювелирные изделия. Во втором прошлое и настоящее Катара раскрывается через видео, звуки, запахи и тактильные элементы.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): музей Исламского искусства — $15, дети до 16 лет бесплатно, Национальный музей — $15, дети до 16 лет бесплатно
- Можем встретить вас в любое время из аэропорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2244 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида. Нам нравится
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам понравился гид(Нурбек‼️- позитивный, улыбчивый, вежливый, организованный, погрузил в тему на 💯 и помощник был очень толковый, владеющий материалом!!!
Совет:- научиться заполнять паузы историческим материалом и смешливыми историями☝️ нам очень понравился Катар глазами Нурбека🔥Спасибо‼️
Совет:- научиться заполнять паузы историческим материалом и смешливыми историями☝️ нам очень понравился Катар глазами Нурбека🔥Спасибо‼️
+2
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Хотел бы поблагодарить гида Нурбека за прекрасную организацию экскурсии в г. Доха. Орентируясь на мои интересы он уместил максимум объектов показа и информации об истории и культуре Катара за время
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Огромное спасибо Дине за незабываемую экскурсию!
Мы провели в Дохе всего один день в рамках круиза MSC, и эта остановка стала нашей первой — и, безусловно, самой любимой. Дина встретила нас
Мы провели в Дохе всего один день в рамках круиза MSC, и эта остановка стала нашей первой — и, безусловно, самой любимой. Дина встретила нас
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а
Нурбек, красавчик, встретил в аэропорту, показал Доху, рассказал очень содержательно об истории Катара, традициях, особенностях культуры и нравах страны. Посетили на машине самые значимые места в Дохе. Отвез в морской порт на наш лайнер. Потом ещё консультировал по телефону о нюансах жизни в Катаре. Очень приятный человек, всего хорошего ему и его прекрасной семье.
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Экскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всю информацию. За 3 часа экскурсии влюбились в этот город. Всем советуем. Венера с радостью отвечала на наши вопросы и давала нужные советы. Побольше бы таких гидов.
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Были на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропорта и после экскурсии вернули. Сама экскурсия очень насыщенная, стоит рассчитывать что в отведенные 3 часа можно не уложиться. Подача материала замечательная, узнали много нового о Катаре и посмотрели не только самые туристические места, но и несколько "секретных". Крайне рекомендуем!
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