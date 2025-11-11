Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе. Вы погуляете по аутентичному базару Сук Вакиф — это сердце исторического центра. А затем посетите культурную деревню Катара — район у моря, где сочетаются искусство, архитектура и традиции Катара. Завершит знакомство с городом один из местных роскошных музеев.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый рынок Сук Вакиф. Аутентичный восточный базар, где продаются специи, национальная одежда, парфюм и даже соколы. Вы погуляете по колоритным торговым рядам и научитесь торговаться по-арабски.

Культурная деревня Катара. Здесь соединяются традиции и современность Катара. Вы увидите мечети, амфитеатр, художественные галереи и набережную с прекрасным видом на Персидский залив. Район создан как центр искусства, культуры и гастрономии и передаёт дух Катара.

Музей на выбор. Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара. В первом представлены исторические артефакты: рукописи, текстиль, керамика, ювелирные изделия. Во втором прошлое и настоящее Катара раскрывается через видео, звуки, запахи и тактильные элементы.

Организационные детали