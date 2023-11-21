Самое интересное в Дохе за 2,5 часа

Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе! Вы погуляете по аутентичному базару Сук Вакиф — это сердце исторического центра. А затем осмотрите суперсовременный район Мшейреб — это символ Нового Катара. Завершающим штрихом знакомства с городом станет один из местных роскошных музеев.
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Самое интересное в Дохе за 2,5 часа
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый рынок Сук Вакиф. Аутентичный восточный базар, где продаются специи, национальная одежда, парфюм и даже соколы. Вы погуляете по колоритным торговым рядам и научитесь торговаться по-арабски.

Современный район Мшейреб. Инновационный экологичный район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь вы увидите «Катар будущего».

Музей на выбор. Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара. В первом представлены исторические артефакты: рукописи, текстиль, керамика, ювелирные изделия. Во втором прошлое и настоящее Катара раскрывается через видео, звуки, запахи и тактильные элементы.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): музей Исламского искусства — около 30$, дети до 16 лет бесплатно, Национальный музей — около 30$, дети до 16 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дохи

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Самое главное
Старый город

Похожие туры из Дохи

Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
🚌 На автобусе
Круиз
4 часа
1 отзыв
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
в порту Дохи
24 ноя
27 ноя
28 ноя
2 дек
$50 за человека
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
438$373 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
4.5 часа
36 отзывов
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
от вашего отеля в пределах города Доха
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
$438 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ