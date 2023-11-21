Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
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Описание
Что вас ожидает
Старый рынок Сук Вакиф. Аутентичный восточный базар, где продаются специи, национальная одежда, парфюм и даже соколы. Вы погуляете по колоритным торговым рядам и научитесь торговаться по-арабски.
Современный район Мшейреб. Инновационный экологичный район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь вы увидите «Катар будущего».
Музей на выбор. Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара. В первом представлены исторические артефакты: рукописи, текстиль, керамика, ювелирные изделия. Во втором прошлое и настоящее Катара раскрывается через видео, звуки, запахи и тактильные элементы.
Организационные детали
Билеты в музей оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): музей Исламского искусства — около 30$, дети до 16 лет бесплатно, Национальный музей — около 30$, дети до 16 лет бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.