Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе! Вы погуляете по аутентичному базару Сук Вакиф — это сердце исторического центра. А затем осмотрите суперсовременный район Мшейреб — это символ Нового Катара. Завершающим штрихом знакомства с городом станет один из местных роскошных музеев.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый рынок Сук Вакиф. Аутентичный восточный базар, где продаются специи, национальная одежда, парфюм и даже соколы. Вы погуляете по колоритным торговым рядам и научитесь торговаться по-арабски.

Современный район Мшейреб. Инновационный экологичный район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь вы увидите «Катар будущего».

Музей на выбор. Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара. В первом представлены исторические артефакты: рукописи, текстиль, керамика, ювелирные изделия. Во втором прошлое и настоящее Катара раскрывается через видео, звуки, запахи и тактильные элементы.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): музей Исламского искусства — около 30$, дети до 16 лет бесплатно, Национальный музей — около 30$, дети до 16 лет бесплатно.