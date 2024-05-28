1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
«В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
- ЕЕлена18 мая 2024Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
- ТТатьяна13 мая 2024Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
- ООльга13 мая 2024Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
- ВВалерия13 мая 2024В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
- ТТимур12 мая 2024Экскурсия была очень интересной, Нурбек рассказал много фактов из жизни Катара, посетили знаковые достопримечательности. Очень профессиональный, грамотный и приятный гид. Отдельное спасибо за коляску для младшего ребенка, очень спасла)
- ММария10 мая 2024Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
- ААлександра2 мая 2024Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
- ВВиктор30 апреля 2024По пути домой специально делали остановку в Дохе на три ночи. Хотели как можно больше узнать об этом городе и
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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