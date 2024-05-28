Обзорные и познавательные экскурсии Дохи

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Дохе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
«В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на динамичную, насыщенную и познавательную обзорную экскурсию по Дохе»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
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    поездку таким образом, чтобы мы увидели все самые интересные места Дохи. Мария прекрасно знает историю и культуру страны, благодаря этому мы смогли узнать много нового и интересного о Дохе, а дочка даже научилась играть в традиционные катарские шашки! Отдельно отмечу, что Мария обеспечила нам комфортное передвижение на автомобиле, что позволило наслаждаться видами города без лишних хлопот. Это был великолепный опыт, мы обязательно приедем еще!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
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    на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.

  • Т
    Тимур
    12 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия была очень интересной, Нурбек рассказал много фактов из жизни Катара, посетили знаковые достопримечательности. Очень профессиональный, грамотный и приятный гид. Отдельное спасибо за коляску для младшего ребенка, очень спасла)
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
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    архитектурные формы и много такого, о котором я даже и подумать не могла, когда ехала в Катар. Потрясающий рассказчик и просто удивительно интересный человек, которого знают многие местные жители. Рекомендую!!!! Не пожалеете. . И фотограф тоже отличный Меня никто так классно не фотографировал 😊

    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краскиСпасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
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    Дохе. Я посмотрела и узнала много интересных фактов о Катаре, Дохе и других местах. Маршрут мы строили по интересам, поэтому посмотрели кроме намеченных по маршруту мест еще много интересного. Всем рекомендую!!!

  • В
    Виктор
    30 апреля 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    По пути домой специально делали остановку в Дохе на три ночи. Хотели как можно больше узнать об этом городе и
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    стране. Выбрали экскурсию предложенную Нурбеком и не ошиблись! Учитывая, что экскурсия была на автомобиле, мы смогли посмотреть все основные достопримечательности города. Нурбек нам организовал отличную экскурсию и помог решить наши мелкие вопросы. Спасибо большое Нурбеку за его работу!

  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
  2. Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
  3. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  4. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
  5. Самое интересное в Дохе за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Дохи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дохе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара на русском языке
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