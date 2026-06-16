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Венера Ваш гид в Дохе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $290 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы транзитный турист, пролетающий через Аэропорт Катара? Вы увидели этот космический город из окна самолета? А с нами пристегните ремни на земле! Мы взламываем секретные коды столицы Катара. За несколько часов мы проживём целую жизнь между небом и землей! Погнали! Точка сбора: Аэропорт Хамад Встречаем Вас прямо у Выхода, в зале ожидания с табличкой Вашего Имени Пароль: «Мы из иллюминатора)». Далил Туризм, Ваш надёжный Туроператор в Катаре, который превращает банальное ожидание рейса в эксклюзивную спецоперацию. Пунктуальность, наш конёк!! Вовремя забираем и возвращаем обратно в аэропорт.

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