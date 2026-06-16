Описание экскурсииВы транзитный турист, пролетающий через Аэропорт Катара? Вы увидели этот космический город из окна самолета? А с нами пристегните ремни на земле! Мы взламываем секретные коды столицы Катара. За несколько часов мы проживём целую жизнь между небом и землей! Погнали! Точка сбора: Аэропорт Хамад Встречаем Вас прямо у Выхода, в зале ожидания с табличкой Вашего Имени Пароль: «Мы из иллюминатора)». Далил Туризм, Ваш надёжный Туроператор в Катаре, который превращает банальное ожидание рейса в эксклюзивную спецоперацию. Пунктуальность, наш конёк!! Вовремя забираем и возвращаем обратно в аэропорт.
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Код 1: Порт Дохи (Doha Port) Что делаем: Свежий морской бриз прямо в лицо, чтобы смыть самолетную усталость! Смотрим на футуристический терминал и роскошные яхты и традиционные лодки
- Перчик: Здесь мы делаем первый сочный кадр на фоне бирюзового залива. Ваш Инстаграм сойдет с ума
- Код 2: Набережная Корниш (Corniche) Что делаем: Летим на авто вдоль главной артерии города. Справа - море, слева - безумные небоскребы West Bay, которые вы только что видели из облаков
- Перчик: Короткая остановка на фото-тайм. Научим вас правильно «держать» самый высокий небоскреб на ладошке
- Код 3: Культурная деревня КАТАРА (Katara) Что делаем: Ныряем в катарский шик. Голубая мечеть, амфитеатр, от которого захватывает дух, и… кондиционеры прямо под открытым небом на улице Galeries Lafayette
- Перчик: Секретный чек-пойнт: пробуем обжигающий, сладкий и пряный чай Карак - официальное топливо Катара с арабскими горячими лепёшками
- Код 4: Остров "Жемчужина" (The Pearl Island) Что делаем: Добро пожаловать в арабскую Ривьеру! Смотрим, как живут катарские миллионеры. Роскошные яхты, виллы, собственная Венеция катарцев, кристальные аллеи с хрусталями под ногами и кондиционерами под открытым небом, атмосфера "дорого-богато" на искусственном острове
- Перчик: Загадаем самое дерзкое желание у причала. Здесь они сбываются со скоростью бизнес-класса
- Код 5: Рынок Сук Вакиф (Souq Waqif) - Финал! Что делаем: Финальный взрыв эмоций! Старинный лабиринт улиц, запах кардамона, шафрана и дорогих арабских духов
- Перчик: Заглянем в гости к настоящим охотничьим соколам, дегустируем финики и поторгуемся за сувениры так, словно мы местные шейхи
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Всё входит в стоимость, Всё включено!!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хамад, Аэропорт · Доха, Zone 49, Hamad International Airport, Hamad International Airport Street, 2
Завершение: Аэропорт Хамад / Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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