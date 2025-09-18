Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вечерний тур в Катаре предлагает уникальную возможность увидеть Доху с воды и суши.



Прогулка на традиционной лодке дау вдоль набережной острова Жемчужина погрузит в атмосферу спокойствия.



Затем экскурсия продолжится на острове Аль Маха и стадионе Лусаил, где прошёл Чемпионат мира по футболу. Коммерческий бульвар подарит ощущение динамики мегаполиса.



Кульминацией станет стеклянный мост и амфитеатр, а завершится день шопингом в Торговом центре Вендом Молл 5 причин купить эту экскурсию 🛥️ Прогулка на лодке дау

🏝️ Посещение островов

🏟️ Визит на стадион Лусаил

🌉 Стеклянный мост

🛍️ Шопинг в Вендом Молл

Описание экскурсии Что вас ждёт? Представьте себе прогулку на традиционной лодке дау по живописной набережной острова Жемчужина, где мягкий бриз и плеск волн создают атмосферу спокойствия и гармонии… Только всё это вас ждёт в реальности! Вы увидите остров Аль Маха и стадион Лусаил, где в 2022 году провели Чемпионат мира по футболу. После этого вы отправитесь на Коммерческий бульвар, чтобы почувствовать пульс современного мегаполиса, увидите уникальный стеклянный мост. В завершение экскурсии вас ждёт посещение амфитеатра и Торгового центра Вендом Молл, где можно насладиться шопингом или по желанию вернуться в отель после насыщенного дня.

