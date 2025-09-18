Мои заказы

Вечерний тур в Катаре

Насладитесь вечерней Дохой: лодка дау, острова Аль Маха и Жемчужина, стеклянный мост и шопинг в Вендом Молл ждут вас
Вечерний тур в Катаре предлагает уникальную возможность увидеть Доху с воды и суши.

Прогулка на традиционной лодке дау вдоль набережной острова Жемчужина погрузит в атмосферу спокойствия.

Затем экскурсия продолжится на острове Аль Маха и стадионе Лусаил, где прошёл Чемпионат мира по футболу. Коммерческий бульвар подарит ощущение динамики мегаполиса.

Кульминацией станет стеклянный мост и амфитеатр, а завершится день шопингом в Торговом центре Вендом Молл

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Прогулка на лодке дау
  • 🏝️ Посещение островов
  • 🏟️ Визит на стадион Лусаил
  • 🌉 Стеклянный мост
  • 🛍️ Шопинг в Вендом Молл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Остров Жемчужина
  • Остров Аль Маха
  • Стадион Лусаил
  • Коммерческий бульвар
  • Стеклянный мост
  • Амфитеатр
  • Торговый центр Вендом Молл

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Представьте себе прогулку на традиционной лодке дау по живописной набережной острова Жемчужина, где мягкий бриз и плеск волн создают атмосферу спокойствия и гармонии… Только всё это вас ждёт в реальности! Вы увидите остров Аль Маха и стадион Лусаил, где в 2022 году провели Чемпионат мира по футболу. После этого вы отправитесь на Коммерческий бульвар, чтобы почувствовать пульс современного мегаполиса, увидите уникальный стеклянный мост. В завершение экскурсии вас ждёт посещение амфитеатра и Торгового центра Вендом Молл, где можно насладиться шопингом или по желанию вернуться в отель после насыщенного дня.

В любой день, в любое время.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная острова Жемчужина
  • Остров Аль Маха
  • Стадион Лусаил
  • Коммерческий бульвар
  • Стеклянный мост
  • Амфитеатр
  • Торговый центр Вендом Молл
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Чай, питьевая вода
  • Билет на лодку дау
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

