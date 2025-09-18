Вечерний тур в Катаре предлагает уникальную возможность увидеть Доху с воды и суши.
Прогулка на традиционной лодке дау вдоль набережной острова Жемчужина погрузит в атмосферу спокойствия.
Затем экскурсия продолжится на острове Аль Маха и стадионе Лусаил, где прошёл Чемпионат мира по футболу. Коммерческий бульвар подарит ощущение динамики мегаполиса.
Кульминацией станет стеклянный мост и амфитеатр, а завершится день шопингом в Торговом центре Вендом Молл
Прогулка на традиционной лодке дау вдоль набережной острова Жемчужина погрузит в атмосферу спокойствия.
Затем экскурсия продолжится на острове Аль Маха и стадионе Лусаил, где прошёл Чемпионат мира по футболу. Коммерческий бульвар подарит ощущение динамики мегаполиса.
Кульминацией станет стеклянный мост и амфитеатр, а завершится день шопингом в Торговом центре Вендом Молл
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Прогулка на лодке дау
- 🏝️ Посещение островов
- 🏟️ Визит на стадион Лусаил
- 🌉 Стеклянный мост
- 🛍️ Шопинг в Вендом Молл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Остров Жемчужина
- Остров Аль Маха
- Стадион Лусаил
- Коммерческий бульвар
- Стеклянный мост
- Амфитеатр
- Торговый центр Вендом Молл
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Представьте себе прогулку на традиционной лодке дау по живописной набережной острова Жемчужина, где мягкий бриз и плеск волн создают атмосферу спокойствия и гармонии… Только всё это вас ждёт в реальности! Вы увидите остров Аль Маха и стадион Лусаил, где в 2022 году провели Чемпионат мира по футболу. После этого вы отправитесь на Коммерческий бульвар, чтобы почувствовать пульс современного мегаполиса, увидите уникальный стеклянный мост. В завершение экскурсии вас ждёт посещение амфитеатра и Торгового центра Вендом Молл, где можно насладиться шопингом или по желанию вернуться в отель после насыщенного дня.
В любой день, в любое время.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная острова Жемчужина
- Остров Аль Маха
- Стадион Лусаил
- Коммерческий бульвар
- Стеклянный мост
- Амфитеатр
- Торговый центр Вендом Молл
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Чай, питьевая вода
- Билет на лодку дау
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:30
19 сен в 08:30
$250 за всё до 6 чел.