читать дальше пропустить самое пекло, сам маршрут был выбран оптимально, и мы узнали все самое важное о культурном наследии Катара. С нами на экскурсии был ребенок, он тоже остался доволен:) Гид очень приятный, профессиональный и знающий. Обязательно вернемся на кукю-нибудь другую экскурсию, если еще приедем в Доху!

Мы съездили с Валентиной в обзорную экскурсию по Дохе, и нам все очень понравилось. Время было выбрано очень грамотно, чтобы