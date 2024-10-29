5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Дохе: рынок, искусство, небоскребы
Погрузитесь в атмосферу Дохи: посетите арабский рынок, арт-галерею, этнографическую деревню Катара и насладитесь видами на насыпном острове Жемчужина
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Проедете по улице Корниш и полюбуетесь небоскребами Вест-Бэя, финансового центра Дохи, который невероятно красиво освещается в вечернее время»
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:30
$438 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний тур в Катаре
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
«Вы насладитесь панорамой города в трёх обличиях: в лучах уходящего дневного солнца, на закате и в свете ночных огней»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 октября 2024Под массой впечатлений даже не сразу удалось собрать свои мысли в кучу и написать отзыв)) Я осталась в восторге от этой
- ВВасилий17 октября 2024Прекрасная экскурсия, с одной стороны масса интересных моментов, как в плане достопримечательностей, так и культурных традиций, с другой было время
- AAnna4 октября 2024Мы съездили с Валентиной в обзорную экскурсию по Дохе, и нам все очень понравилось. Время было выбрано очень грамотно, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 438. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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