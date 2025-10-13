Всё и сразу — если говорить коротко об этой экскурсии! Я покажу вам один из красивейших мегаполисов арабского мира. Открою вам Катар — страну с одной из самых быстрорастущих экономик. Вы увидите, как небоскребы гармонично сочетаются со Старым городом и как жители сохраняют свои традиции. Рассмотрите современные арт-инсталляции, богатые музейные коллекции и побываете в недавно построенном городе Лусаил.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Катар от К до Р

Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 20 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.

Все места притяжения в Дохе

Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и рассмотрим несколько инсталляций, посвящённых прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу 2022 года. А также вы насладитесь потрясающим видом на деловой центр города и Персидский залив с традиционными лодками доу.

Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, благовониями, сладостями и сувенирами.

Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.

В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.

Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.

Новый город Лусаил удивит вас отелем «Раффлз» — необыкновенным сооружением в форме скрещённых бедуинских кинжалов.

Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:

Первый вариант — Национальный музей Катара, построенный по проекту Жана Нувеля и вдохновленный минералом Роза пустыни. В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне.

Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире. Вы увидите рукописи, текстиль и керамику возрастом до 1400 лет с трех континентов, а также сможете прокатиться по музейному парку на гольф-каре.

Организационные детали