Вы увидите, как небоскребы гармонично сочетаются со Старым городом и как жители сохраняют свои традиции.
Рассмотрите современные арт-инсталляции, богатые музейные коллекции и побываете в недавно построенном городе Лусаил.
Описание экскурсии
Катар от К до Р
Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 20 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.
Все места притяжения в Дохе
Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и рассмотрим несколько инсталляций, посвящённых прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу 2022 года. А также вы насладитесь потрясающим видом на деловой центр города и Персидский залив с традиционными лодками доу.
Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, благовониями, сладостями и сувенирами.
Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.
В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.
Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.
Новый город Лусаил удивит вас отелем «Раффлз» — необыкновенным сооружением в форме скрещённых бедуинских кинжалов.
Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:
- Первый вариант — Национальный музей Катара, построенный по проекту Жана Нувеля и вдохновленный минералом Роза пустыни. В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне.
- Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире. Вы увидите рукописи, текстиль и керамику возрастом до 1400 лет с трех континентов, а также сможете прокатиться по музейному парку на гольф-каре.
Организационные детали
- Экскурсия длится 4,5-5 ч. в зависимости от ситуации на дорогах
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Вода во время поездки предоставляется без ограничений.
- Я заберу вас из вашего отеля (бесплатно) или аэропорта Дохи (за доплату) и после экскурсии привезу обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в один из музеев — 50 катарских риалов с человека (около 14$)
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 40 человек на автобусе)
- Эта экскурсия — прекрасный вариант для транзитных пассажиров! Если стыковка составляет не менее 8 часов, то у вас есть замечательная возможность выехать в город. Мы заберём вас из аэропорта, покажем все красоты Старой и Новой Дохи и посетим музей. А потом вернём вас в аэропорт на следующий рейс. Доплата за трансфер из/в аэропорт — 40$ (туда и обратно).