Всё и сразу — если говорить коротко об этой экскурсии! Я покажу вам один из красивейших мегаполисов арабского мира. Открою вам Катар — страну с одной из самых быстрорастущих экономик. Вы увидите, как небоскребы гармонично сочетаются со Старым городом и как жители сохраняют свои традиции. Рассмотрите современные арт-инсталляции и богатые музейные коллекции.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катар от К до Р

Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 15 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.

Все места притяжения в Дохе

Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и прогуляемся с видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками дау.

Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, сладостями и сувенирами.

Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.

В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.

Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию!

Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:

Первый вариант — Национальный музей Катара, построенный по проекту Жана Нувеля и вдохновленный минералом Роза пустыни. В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне.

Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире. Вы увидите рукописи, текстиль и керамику возрастом до 1400 лет с трех континентов, а также сможете прокатиться по музейному парку на гольф-каре.

Организационные детали