Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 15 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.
Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и прогуляемся с видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками дау.
Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, сладостями и сувенирами.
Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.
В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.
Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию!
Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным: