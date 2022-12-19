Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей

Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства

Всё и сразу — если говорить коротко об этой экскурсии! Я покажу вам один из красивейших мегаполисов арабского мира. Открою вам Катар — страну с одной из самых быстрорастущих экономик.

Вы увидите, как небоскребы гармонично сочетаются со Старым городом и как жители сохраняют свои традиции. Рассмотрите современные арт-инсталляции и богатые музейные коллекции.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Катар от К до Р

Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 15 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.

Все места притяжения в Дохе

Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и прогуляемся с видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками дау.

Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, сладостями и сувенирами.

Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.

В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.

Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию!

Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:

  • Первый вариант — Национальный музей Катара, построенный по проекту Жана Нувеля и вдохновленный минералом Роза пустыни. В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне.
  • Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире. Вы увидите рукописи, текстиль и керамику возрастом до 1400 лет с трех континентов, а также сможете прокатиться по музейному парку на гольф-каре.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Вода во время поездки предоставляется без ограничений.
  • Я заберу вас из вашего отеля или аэропорта Дохи и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в один из музеев — 100 катарских риалов с человека (около 28$)
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 40 человек на автобусе)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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