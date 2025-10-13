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Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей

Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Всё и сразу — если говорить коротко об этой экскурсии! Я покажу вам один из красивейших мегаполисов арабского мира. Открою вам Катар — страну с одной из самых быстрорастущих экономик.

Вы увидите, как небоскребы гармонично сочетаются со Старым городом и как жители сохраняют свои традиции.

Рассмотрите современные арт-инсталляции, богатые музейные коллекции и побываете в недавно построенном городе Лусаил.
4.9
43 отзыва
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей

Описание экскурсии

Катар от К до Р

Я расскажу вам самое главное и любопытное о стране, в которой счастлива жить уже 20 лет. Об историческом скачке от деревень ловцов жемчуга до богатейшего государства мира, об особенностях абсолютной монархии и правящей династии в Катаре, о валюте, флаге, отношениях с соседями. Особой темой, конечно, станет культура: вы услышите о традициях, которые бережно чтят катарцы, большие патриоты.

Все места притяжения в Дохе

Стартуем от вашего отеля и отправляемся исследовать достопримечательности Дохи — от восточного базара до небоскребов. В первую очередь припаркуем машину на набережной Корниш и рассмотрим несколько инсталляций, посвящённых прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу 2022 года. А также вы насладитесь потрясающим видом на деловой центр города и Персидский залив с традиционными лодками доу.

Следующая остановка — рынок Сук Вакиф, где воздух наполнен восточными звуками и ароматами. Вы заглянете в магазины, где продают соколов (эту птицу можно назвать символом Катара), увидите соколиный госпиталь, конюшни с арабскими скакунами, верблюдов и птичий рынок — последнее особенно понравится юным путешественникам. Кроме того, базар изобилует традиционными арабскими кафе, ресторанами и лавочками с золотом, специями, благовониями, сладостями и сувенирами.

Рынок соединен переходом с «умным» районом Мшейреб, куда мы также заедем и поговорим о сохранении исторического наследия в Катаре.

В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов.

Жемчужный остров покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.

Новый город Лусаил удивит вас отелем «Раффлз» — необыкновенным сооружением в форме скрещённых бедуинских кинжалов.

Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:

  • Первый вариант — Национальный музей Катара, построенный по проекту Жана Нувеля и вдохновленный минералом Роза пустыни. В галереях вы познакомитесь с хрониками страны, флорой и фауной Аравийского полуострова, жизнью бедуинов в пустыне.
  • Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире. Вы увидите рукописи, текстиль и керамику возрастом до 1400 лет с трех континентов, а также сможете прокатиться по музейному парку на гольф-каре.

Организационные детали

  • Экскурсия длится 4,5-5 ч. в зависимости от ситуации на дорогах
  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Вода во время поездки предоставляется без ограничений.
  • Я заберу вас из вашего отеля (бесплатно) или аэропорта Дохи (за доплату) и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в один из музеев — 50 катарских риалов с человека (около 14$)
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 40 человек на автобусе)
  • Эта экскурсия — прекрасный вариант для транзитных пассажиров! Если стыковка составляет не менее 8 часов, то у вас есть замечательная возможность выехать в город. Мы заберём вас из аэропорта, покажем все красоты Старой и Новой Дохи и посетим музей. А потом вернём вас в аэропорт на следующий рейс. Доплата за трансфер из/в аэропорт — 40$ (туда и обратно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1898 туристов
Я Анна, живу в Катаре с 2007 года. За это время искренне полюбила эту страну, которая стала второй родиной для моих детей. Знаю больше, чем всё, о традициях и культуре
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арабов Персидского залива. Владея арабским языком, имею возможность общаться с местными жителями и коллекционировать их воспоминания. Люблю интересно беседовать и увлекать людей своими рассказами, поэтому с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю сама, об этой гостеприимной стране.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало казаться, что мы обречены на скучную ночь в аэропорту. Если бы не Анна, которая
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взялась организовать экскурсию по ночному городу. Мы поначалу мало чего ожидали. Многие вообще думали, что из-за усталости проспят всю ночь в удобном автобусе, который должен был забрать нас в аэропорту и утром вернуть нас обратно. Но благодаря увлекательному рассказу Анны про сон никто даже и не вспомнил. Началось всё с катания на традиционной лодке Доу, с борта которой открываются потрясающие виды на ночную столицу. Затем автобус вёз нас к одной жемчужине города за другой. А пешеходные прогулки позволили прикоснуться к скрытым сокровищам Дохи, о тайнах которой завораживающе рассказывала Анна. Мы увидели всё самое интересное и даже больше. Маршрут был пластичным, но, казалось, что всё было выверено до мелочей. При этом ощущалась лёгкость во время прогулок. Слушать экскурсовода было одно удовольствие. Анна отлично знает город, оказалось, что даже лучше водителя, поэтому всё было под контролем). Мы выходили, гуляли, а затем оказывались снова у автобуса, который нас поджидал уже в другом месте. Семь часов пролетели на одном дыхании. Всё это время с Анной было очень легко и комфортно. И хотя мы ничего особенного и не ожидали, у нас с Анной вышла просто волшебная арабская ночь!

У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало+2
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
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И
Провела день в сопровождении экскурсовода по Дохе приятной и профессиональной девушки - Шахло. Было красиво, интересно и познавательно. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с безопасным 😊 водителем. С остановками в значимых местах. Спасибо большое всем и Анне - как организатору сего мероприятия, за оперативность в ответах и не только того, что касается именно экскурсии. Кто будет в Катаре - рекомендую.
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Мария
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода круизного лайнера в Доху сильно превышает предложение, Анна пригласила нас присоединиться к автобусному групповому
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туру. Мы с удовольствием приняли участие в этой экскурсии. Нашим гидом была замечательная девушка Дарья. В автобусе все получили гарнитуру, благодаря которой вся группа могла слышать гида даже в отдалении. Нас провезли по основным достопримечательностям Дохи, мы увидели парадный разъезд верблюдов около дворца Эмира, посетили исторический музей Msheireb, походили по главной достопримечательности - рынку Сук Вакиф, где посмотрели на работу соколиной клиники. Еще было посещение Культурного комплекса Катара и Жемчужного Острова. По просьбам группы, сделали пару дополнительных остановок для красивых фото на память. В автобусе была бесплатная питьевая вода. Все прошло на хорошом уровне. Дарья рассказала много интересного о жизни и быте катарцев. Экскурсию рекомендую.

Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
Мы посещали Катар во время круиза и, так как спрос на индивидуальные экскурсии в дни прихода
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Л
Были на экскурсии 15.11. Все очень понравилось. По предложению организатора немного скорректировали время начала экскурсии, благодаря этому успели посмотреть все, что запланировали. Экскурсию проводила гид Шахло, огромное ей спасибо. Очень
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понравилось изложение информации и умение Шахло быстро реагировать на вопросы. Создалось ощущение, что Шахло была заранее с нами знакома и понимала, что больше интересует. Отмечаем высокий уровень эрудиции Шахло, исключительную вежливость и отзывчивость. Мы посмотрели все заявленные в программе достопримечательности, посетили Национальный музей, где также очень понравился рассказ Шахло. Это было наше первое посещение Катара, экскурсия была запланирована на третий день пребывания, поэтому помимо экскурсии Шахло дала очень полезную практическую информацию по пребыванию в стране. Еще раз отдельное спасибо организаторам и гиду Шахло.

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Е
Экскурсия хороша с точки зрения посещения всех основных локаций, но, к сожалению, не были впечатлены гидом. С нами работала Шахло, замечательная женщина с человеческой точки зрения, но с точки зрения
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экскурсовода — просто нас сопровождала в локациях; информация о Катаре довольно общая, в музее не комментировались экспонаты. К сожалению, не попали к Анне, хотя бронировали с учетом замечательных отзывов к ней. Считаю, что это важный момент для бронирования другими путешественниками.

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М
Нашим гидом была Елена Она прекрасный рассказчик, грамотно спланировала маршрут. Мы успели посетить все заявленные локации и даже покатались на трамвае в районе Мшереб Очень рекомендую всем эту экскурсию Удобно для пассажиров круизного лайнера
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