ежедневно в 06:00

Пустимся в путешествие по соленым водам Персидского залива на каяках! Мангры приспособились здесь к непростым условиям и создали уникальную экосистему. Наш гид расскажет об этих интересных растениях и проведет вас через тропические заросли к Пурпурному острову. А еще, если повезет, полюбуемся розовыми фламинго, которые зимуют среди мангров.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к лагерю. Едем из Дохи на комфортабельном автобусе в поселок рыбаков Аль-Тахира. Дорога займет 40 минут. По пути проезжаем 2 стадиона, построенных к чемпионату мира по футболу — Люсейл и Аль-Бейт.

Инструктаж от гида. Вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере со всеми удобствами, где наш гид проведет инструктаж по управлению каяком. Каяк вмещает в себя двух пассажиров и абсолютно безопасен даже для новичков, а глубина воды в манграх не превышает 1-1,5 метра.

Каякинг среди мангров. С ноября по февраль в Катаре идеальные погодные условия для каякинга. С опытными сопровождающими вы поплывете по прозрачным водам каналов через мангровые леса. Полюбуетесь тропическими растениями и экзотической фауной. Если удача будет на нашей стороне, увидим зимующих здесь розовых фламинго.

Пурпурный остров — наше главное место назначения. Раньше здесь изготавливали натуральную краску из моллюсков бордового цвета, ведь это национальный цвет Катара. Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать.

Организационные детали

Группа до 50 человек

С вами будет несколько сопровождающих гидов

Если набирается менее 5 человек, то вы добираетесь до места старта самостоятельно на такси. Группе от 5 человек предоставляется трансфер от станции метро «Люсейл».

Обязательно берите с собой запасную одежду и головные уборы

Обратите внимание: после бронирования необходимо связаться с гидом и уточнить время начала экскурсии в конкретный день, так как оно «привязано» к уровню воды и может значительно варьироваться. Обычно экскурсия начинается в промежутке с 5 до 9 утра.

Что входит в стоимость

Трансфер из Дохи и обратно (для группы от 5 человек)

Напитки

Жилеты, каяки, весла и непромокаемые мешки для телефонов

Дополнительные расходы