ежедневно в 06:00

В мангровые леса Катара на каяках

Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе

Пустимся в путешествие по соленым водам Персидского залива на каяках! Мангры приспособились здесь к непростым условиям и создали уникальную экосистему.

Наш гид расскажет об этих интересных растениях и проведет вас через тропические заросли к Пурпурному острову. А еще, если повезет, полюбуемся розовыми фламинго, которые зимуют среди мангров.
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к лагерю. Едем из Дохи на комфортабельном автобусе в поселок рыбаков Аль-Тахира. Дорога займет 40 минут. По пути проезжаем 2 стадиона, построенных к чемпионату мира по футболу — Люсейл и Аль-Бейт.

Инструктаж от гида. Вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере со всеми удобствами, где наш гид проведет инструктаж по управлению каяком. Каяк вмещает в себя двух пассажиров и абсолютно безопасен даже для новичков, а глубина воды в манграх не превышает 1-1,5 метра.

Каякинг среди мангров. С ноября по февраль в Катаре идеальные погодные условия для каякинга. С опытными сопровождающими вы поплывете по прозрачным водам каналов через мангровые леса. Полюбуетесь тропическими растениями и экзотической фауной. Если удача будет на нашей стороне, увидим зимующих здесь розовых фламинго.

Пурпурный остров — наше главное место назначения. Раньше здесь изготавливали натуральную краску из моллюсков бордового цвета, ведь это национальный цвет Катара. Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать.

Организационные детали

  • Группа до 50 человек
  • С вами будет несколько сопровождающих гидов
  • Если набирается менее 5 человек, то вы добираетесь до места старта самостоятельно на такси. Группе от 5 человек предоставляется трансфер от станции метро «Люсейл».
  • Обязательно берите с собой запасную одежду и головные уборы

Обратите внимание: после бронирования необходимо связаться с гидом и уточнить время начала экскурсии в конкретный день, так как оно «привязано» к уровню воды и может значительно варьироваться. Обычно экскурсия начинается в промежутке с 5 до 9 утра.

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Дохи и обратно (для группы от 5 человек)
  • Напитки
  • Жилеты, каяки, весла и непромокаемые мешки для телефонов

Дополнительные расходы

  • Такси (для группы до 5 человек)
  • По желанию можно заказать обед или ужин (до 10$ на человека)

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Люсейл»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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