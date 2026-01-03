ежедневно в 06:00

Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Путешествие по соленым водам Персидского залива на каяках предлагает уникальную возможность увидеть мангровые леса Катара. Эти растения приспособились к сложным условиям и создали уникальную экосистему.
Гид расскажет об этих удивительных растениях читать дальшеуменьшить
и проведет вас через тропические заросли к Пурпурному острову. Возможно, удастся увидеть розовых фламинго, зимующих среди мангров. Экскурсия начинается с поездки на автобусе из Дохи в поселок рыбаков Аль-Тахира. В бедуинском лагере гид проведет инструктаж по управлению каяком. Путешествие по каналам мангровых лесов подарит незабываемые впечатления. После экскурсии можно пообедать или поужинать в лагере
Дорога к лагерю. Едем из Дохи на комфортабельном автобусе в поселок рыбаков Аль-Тахира. Дорога займет 40 минут. По пути проезжаем 2 стадиона, построенных к чемпионату мира по футболу — Люсейл и Аль-Бейт.
Инструктаж от гида. Вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере со всеми удобствами, где спасатель проведёт инструктаж по управлению каяком. Каяк вмещает в себя двух пассажиров и абсолютно безопасен даже для новичков, а глубина воды в манграх не превышает 1-1,5 метра.
Каякинг среди мангров. С ноября по февраль в Катаре идеальные погодные условия для каякинга. С опытными сопровождающими вы поплывёте по прозрачным водам каналов через мангровые леса. Полюбуетесь тропическими растениями и экзотической фауной. Если удача будет на нашей стороне, увидим зимующих здесь розовых фламинго.
Пурпурный остров — наше главное место назначения. Раньше здесь изготавливали натуральную краску из моллюсков бордового цвета, ведь это национальный цвет Катара. Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать.
Организационные детали
Группа до 50 человек
С вами будет несколько сопровождающих гидов
Если набирается менее 5 человек, то вы добираетесь до места старта самостоятельно на такси. Группе от 5 человек предоставляется трансфер от станции метро «Люсейл»
Обязательно берите с собой запасную одежду и головные уборы
Русскоговорящий спасатель не гарантируется
Обратите внимание: после бронирования необходимо связаться с гидом и уточнить время начала экскурсии в конкретный день, так как оно «привязано» к уровню воды и может значительно варьироваться. Обычно экскурсия начинается в промежутке с 5 до 9 утра.
Что входит в стоимость
Трансфер из Дохи и обратно (для группы от 5 человек)
Напитки
Жилеты, каяки, весла и непромокаемые мешки для телефонов
Дополнительные расходы
Такси (для группы до 5 человек)
По желанию можно заказать обед или ужин (до $10 на человека)
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$80
Дети до 12 лет
$35
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Люсейл»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда гидов. Многие из нас говорят на арабском и английском.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Очень понравился маршрут, потрясающей красоты места. Забрали прямо из отеля и довезли до места индивидуально, без доплат. Учтите, что утром в пустыне очень холодно)) Большое спасибо организаторам!
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Елена
экскурсия понравилась, были с мужем и еще был мужчина с сыном из Питера. гид был парень из Нигерии, к сожалению забыла имя, но очень позитивный, говорит только на английском, рассказал о себе и своей семье, да вообще на все вопросы житейские, поразмяли руки, гребли и наслаждались морским пейзажем. рекомендую
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Андрей
Необычно осознавать, что такой вид отдыха возможен в Катаре. Супер атмосфера
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Е
Елизавета
Дарья организовала трансфер прямо от отеля (жили в историческом центре Дохи). Сразу отправились на базу, откуда начинается катание на каяках.
На базе можно переодеться (есть кабинки), есть душ, туалеты. Можно попить чай. С читать дальшеуменьшить
базы отправляемся через воду (по щиколотку) к каякам. Во вьетнамках может быть достаточно скользко, кораллки были бы удобней.
Далее дошли до каяков. сели. В нашей группе был гид и четыре туриста вместе с нами. Поплыли за гидом - брали с мужем двойной каяк, соседи по группе брали одиночные. На двойном ехать проще. Плыли по реке среди мангровых деревьев - очень необычно, учитывая, что страна пустынная.
Заехали на островок, пофоткались на нем, можно поплавать (но была уже прохладная вода в декабре).
Поездку рекомендую, необычно, прикольно, особенно, если никогда ранее на каяках не катались)
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Муратбеков
Здравствуйте всем! Везучий я, приехал по сделку Очередной раз нежданно-негаданно получили индивидуальную экскурсию. На этот раз в Дохе. Когда показывают-рассказывают, это же совсем другой расклад, это же супер-классно)) Туристический Компании Discover arabia могу смело предложить всем. Потому что сервис просто Супер. Тур я взял «Kayaking in the Mangrove Reserve»
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M
Marina
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя. Мы хотели поехать на закат. А потом решили, что хотим провести читать дальшеуменьшить
ночь в расчете на темноту и ночь и встретить рассвет. Так темно, чтобы видеть все звезды, не было. Но тишина и уединение среди песков и дюн подействовали умиротворительно. Мы провели в уединении прекрасные медитации. Нам поставили отдельную палатку под тентом. Перед рассветом мы опять вышли к берегу. Поднявшись на холм мы встретили солнце. Было замечательно. Организаторы дают воду и соки, но еду надо привозить с собой. Нам очень понравилось.
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