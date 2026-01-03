ежедневно в 06:00

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В мангровые леса Катара на каяках

Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Путешествие по соленым водам Персидского залива на каяках предлагает уникальную возможность увидеть мангровые леса Катара. Эти растения приспособились к сложным условиям и создали уникальную экосистему.

Гид расскажет об этих удивительных растениях
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и проведет вас через тропические заросли к Пурпурному острову. Возможно, удастся увидеть розовых фламинго, зимующих среди мангров. Экскурсия начинается с поездки на автобусе из Дохи в поселок рыбаков Аль-Тахира. В бедуинском лагере гид проведет инструктаж по управлению каяком. Путешествие по каналам мангровых лесов подарит незабываемые впечатления. После экскурсии можно пообедать или поужинать в лагере

4.3
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦩 Уникальная экосистема мангровых лесов
  • 🌿 Наблюдение за розовыми фламинго
  • 🚣‍♂️ Безопасный каякинг для новичков
  • 🏝 Посещение Пурпурного острова
  • 🚍 Комфортабельный трансфер из Дохи
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках
В мангровые леса Катара на каяках

Что можно увидеть

  • Мангровые леса
  • Пурпурный остров
  • Стадионы Люсейл и Аль-Бейт

Описание экскурсии

Дорога к лагерю. Едем из Дохи на комфортабельном автобусе в поселок рыбаков Аль-Тахира. Дорога займет 40 минут. По пути проезжаем 2 стадиона, построенных к чемпионату мира по футболу — Люсейл и Аль-Бейт.

Инструктаж от гида. Вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере со всеми удобствами, где спасатель проведёт инструктаж по управлению каяком. Каяк вмещает в себя двух пассажиров и абсолютно безопасен даже для новичков, а глубина воды в манграх не превышает 1-1,5 метра.

Каякинг среди мангров. С ноября по февраль в Катаре идеальные погодные условия для каякинга. С опытными сопровождающими вы поплывёте по прозрачным водам каналов через мангровые леса. Полюбуетесь тропическими растениями и экзотической фауной. Если удача будет на нашей стороне, увидим зимующих здесь розовых фламинго.

Пурпурный остров — наше главное место назначения. Раньше здесь изготавливали натуральную краску из моллюсков бордового цвета, ведь это национальный цвет Катара. Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать.

Организационные детали

  • Группа до 50 человек
  • С вами будет несколько сопровождающих гидов
  • Если набирается менее 5 человек, то вы добираетесь до места старта самостоятельно на такси. Группе от 5 человек предоставляется трансфер от станции метро «Люсейл»
  • Обязательно берите с собой запасную одежду и головные уборы
  • Русскоговорящий спасатель не гарантируется

Обратите внимание: после бронирования необходимо связаться с гидом и уточнить время начала экскурсии в конкретный день, так как оно «привязано» к уровню воды и может значительно варьироваться. Обычно экскурсия начинается в промежутке с 5 до 9 утра.

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Дохи и обратно (для группы от 5 человек)
  • Напитки
  • Жилеты, каяки, весла и непромокаемые мешки для телефонов

Дополнительные расходы

  • Такси (для группы до 5 человек)
  • По желанию можно заказать обед или ужин (до $10 на человека)

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$80
Дети до 12 лет$35
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Люсейл»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда гидов. Многие из нас говорят на арабском и английском.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
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2
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1
2
Ю
Очень понравился маршрут, потрясающей красоты места. Забрали прямо из отеля и довезли до места индивидуально, без доплат. Учтите, что утром в пустыне очень холодно))
Большое спасибо организаторам!
Очень понравился маршрут, потрясающей красоты места. Забрали прямо из отеля и довезли до места индивидуально, без
Очень понравился маршрут, потрясающей красоты места. Забрали прямо из отеля и довезли до места индивидуально, без
Очень понравился маршрут, потрясающей красоты места. Забрали прямо из отеля и довезли до места индивидуально, без
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Елена
экскурсия понравилась, были с мужем и еще был мужчина с сыном из Питера. гид был парень из Нигерии, к сожалению забыла имя, но очень позитивный, говорит только на английском, рассказал о себе и своей семье, да вообще на все вопросы житейские, поразмяли руки, гребли и наслаждались морским пейзажем. рекомендую
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Андрей
Необычно осознавать, что такой вид отдыха возможен в Катаре. Супер атмосфера
Необычно осознавать, что такой вид отдыха возможен в Катаре. Супер атмосфера
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Е
Дарья организовала трансфер прямо от отеля (жили в историческом центре Дохи).
Сразу отправились на базу, откуда начинается катание на каяках.

На базе можно переодеться (есть кабинки), есть душ, туалеты. Можно попить чай.
С
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базы отправляемся через воду (по щиколотку) к каякам. Во вьетнамках может быть достаточно скользко, кораллки были бы удобней.

Далее дошли до каяков. сели. В нашей группе был гид и четыре туриста вместе с нами. Поплыли за гидом - брали с мужем двойной каяк, соседи по группе брали одиночные. На двойном ехать проще.
Плыли по реке среди мангровых деревьев - очень необычно, учитывая, что страна пустынная.

Заехали на островок, пофоткались на нем, можно поплавать (но была уже прохладная вода в декабре).

Поездку рекомендую, необычно, прикольно, особенно, если никогда ранее на каяках не катались)

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Муратбеков
Здравствуйте всем! Везучий я, приехал по сделку Очередной раз нежданно-негаданно получили индивидуальную экскурсию. На этот раз в Дохе. Когда показывают-рассказывают, это же совсем другой расклад, это же супер-классно))
Туристический Компании Discover arabia могу смело предложить всем. Потому что сервис просто Супер. Тур я взял «Kayaking in the Mangrove Reserve»
Здравствуйте всем! Везучий я, приехал по сделку Очередной раз нежданно-негаданно получили индивидуальную экскурсию. На этот раз
Здравствуйте всем! Везучий я, приехал по сделку Очередной раз нежданно-негаданно получили индивидуальную экскурсию. На этот раз
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M
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Мы хотели поехать на закат. А потом решили, что хотим провести
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ночь в расчете на темноту и ночь и встретить рассвет. Так темно, чтобы видеть все звезды, не было. Но тишина и уединение среди песков и дюн подействовали умиротворительно. Мы провели в уединении прекрасные медитации. Нам поставили отдельную палатку под тентом. Перед рассветом мы опять вышли к берегу. Поднявшись на холм мы встретили солнце. Было замечательно. Организаторы дают воду и соки, но еду надо привозить с собой.
Нам очень понравилось.

Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя.
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Входит в следующие категории Дохи

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