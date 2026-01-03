ежедневно в 06:00

Путешествие по соленым водам Персидского залива на каяках предлагает уникальную возможность увидеть мангровые леса Катара. Эти растения приспособились к сложным условиям и создали уникальную экосистему.Гид расскажет об этих удивительных растениях

и проведет вас через тропические заросли к Пурпурному острову. Возможно, удастся увидеть розовых фламинго, зимующих среди мангров. Экскурсия начинается с поездки на автобусе из Дохи в поселок рыбаков Аль-Тахира. В бедуинском лагере гид проведет инструктаж по управлению каяком. Путешествие по каналам мангровых лесов подарит незабываемые впечатления. После экскурсии можно пообедать или поужинать в лагере

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к лагерю. Едем из Дохи на комфортабельном автобусе в поселок рыбаков Аль-Тахира. Дорога займет 40 минут. По пути проезжаем 2 стадиона, построенных к чемпионату мира по футболу — Люсейл и Аль-Бейт.

Инструктаж от гида. Вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере со всеми удобствами, где спасатель проведёт инструктаж по управлению каяком. Каяк вмещает в себя двух пассажиров и абсолютно безопасен даже для новичков, а глубина воды в манграх не превышает 1-1,5 метра.

Каякинг среди мангров. С ноября по февраль в Катаре идеальные погодные условия для каякинга. С опытными сопровождающими вы поплывёте по прозрачным водам каналов через мангровые леса. Полюбуетесь тропическими растениями и экзотической фауной. Если удача будет на нашей стороне, увидим зимующих здесь розовых фламинго.

Пурпурный остров — наше главное место назначения. Раньше здесь изготавливали натуральную краску из моллюсков бордового цвета, ведь это национальный цвет Катара. Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать.

Организационные детали

Группа до 50 человек

С вами будет несколько сопровождающих гидов

Если набирается менее 5 человек, то вы добираетесь до места старта самостоятельно на такси. Группе от 5 человек предоставляется трансфер от станции метро «Люсейл»

Обязательно берите с собой запасную одежду и головные уборы

Русскоговорящий спасатель не гарантируется

Обратите внимание: после бронирования необходимо связаться с гидом и уточнить время начала экскурсии в конкретный день, так как оно «привязано» к уровню воды и может значительно варьироваться. Обычно экскурсия начинается в промежутке с 5 до 9 утра.

Что входит в стоимость

Трансфер из Дохи и обратно (для группы от 5 человек)

Напитки

Жилеты, каяки, весла и непромокаемые мешки для телефонов

Дополнительные расходы