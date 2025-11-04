Мои заказы

Романтические экскурсии по Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Актау, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
На машине
12 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)
Ощутить масштаб и тишину самых диких мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
Проведите незабываемый день на берегу Каспия, наслаждаясь природой, купанием и вкусным шашлыком. Идеальный отдых для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    За год моих путешествий эта поездка оказалась просто космосом. Я рекомендую всем, это нужно увидеть, восторг.
  • Р
    Радик
    10 октября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Дай бог здоровья таким людям как Сергей и Ильдар! Их опыт и профессионализм, оптимизм и шутки, доброжелательность и харизма сделали
    читать дальше

    наше путешествие по настоящему космическим. А пребывание в Казахстане незабываемым)) отлично подойдет как для компании, так и для романтической поездки в медовый месяц❤️❤️❤️ такой сервис, подход и музыкальное сопровождение не оставят равнодушным ни ко го.

    Дай бог здоровья таким людям как Сергей и Ильдар! Их опыт и профессионализм, оптимизм и шутки
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹
    Это как будто на другой планете, в другом времени.
    Тур максимально комфортен:
    читать дальше

    машина удобная, еда вкусная, гид прекрасный (и как фотограф тоже, хотя говорил, что особо не умеет🙂).
    Сергей много информации дал о полуострове, о городе, о скальных породах, камнях, окаменелостях, о животных, об истории урочища. Теперь уровень моих знаний увеличился, хоть ЕГЭ сдавай🙃
    Есть услуга съемки на дрон, это круто, это надо брать. На телефон так НЕ снять. Удалила все видео что сама снимала.

    В общем, очень рекомендую эту экскурсию! 🤍

  • В
    Виктор
    27 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    С удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 перед вашими глазами то ли
    читать дальше

    мир Дикого Запада, то ли марсианские ландшафты, то ли локации Звездных войн / Безумного Макса / Дюны! ощущение нереальности происходящего не покидает ни на минуту! #Бозжира это не просто точка на карте, а живая легенда, застывшая во времени. здесь можно найти аммониты, акульи клыки, морских ежей и другие окаменелости мелового периода. . дети пополнили свою палеонтологическую коллекцию камнями с отпечатками ракушек, водорослей) неистовая радость)

    мы много где были и много что видели, но эти локации особенные. от масштаба перехватывает дыхание, буквально. стоять над обрывом, чувствовать ветер, смотреть на почти безжизненные пейзажи, простирающиеся далеко-далеко. . это удивительный опыт!

    особую благодарность за эту поездку мы выражаем Сергею!
    искренне желаем вашему делу процветания, и пусть эти места увидит как можно больше людей❤️

    и мой совет: выделяйте на поездку как минимум пару дней. ночуйте в пустыне, любуйтесь звездами, встречайте рассвет🙏🏻 и обязательно, обязательно попросите съемку с квадрокоптера! такие воспоминания остаются в памяти на всю жизнь)

  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Мы с подругой были на экскурсии 15 сентября. Нам все очень понравилось. Очень повезло с погодой. Пейзажи необыкновенные. Нашим гидом
    читать дальше

    был Ильдар, хочется выразить ему огромную благодарность за интересные рассказы и возможность познакомится с такими удивительным местами. Отдельное спасибо за остановки у верблюдов)

  • Н
    Нияз
    20 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Сегодня посетили экскурсию с женой. Получили море эмоций, как будто оказались на другой планете. Спасибо, что показали эту красоту. Гид Иван на всем пути поддерживал беседу, рассказывал много интересного, респект 👍
  • В
    Валерия
    18 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Замечательная экскурсия по совершенно невообразимым местам, как будто побывал на другой планете. Время пролетело незаметно, было очень приятно пообщаться с Иваном.
  • С
    Светлана
    17 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    В первый раз были в Актау и ездили на индивидуальную экскурсию вдвоем с мужем 15.09.2025. У нас был водитель-гид Ильдар,
    читать дальше

    машина тойота Прадо. Чтобы посмотреть все красивые места много приходилось ехать по горным ухабистым дорогам, но это того стоило. Мы чувствовали себя в безопасности - видно что машина подготовлена, Ильдар хорошо знает местность и водит аккуратно. Днем был обед на природе, в машине есть столик и кресла, горячий чай и бутерброды. Места потрясающие, очень мало туристов и других машин. Особенный кайф - наблюдать красоту гор в тишине и одиночестве без толп туристов. Ильдар очень душевный гид, много рассказывал про местность и происхождение гор. Дополнительным бонусом было то, что Ильдар очень круто умеет делать фото с телефона и с удовольствием нас везде фотографировал - получилась большая фотосессия в космически красивых местах

  • Р
    Роберт
    9 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Невероятное место, просто разрыв мозга, эмоций через край. Ради этого места нужно лететь в Казахстан! Экскурсия организовано сверх профессионально, хороший гид, все просто супер!!!
  • М
    Максим
    9 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Иван очень крутой гид. Все было на высоте и масштабы природы поражают🙏🏻Всем рекомендую😊
  • К
    Камила
    6 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Если вы думаете, ехать ли на Бозжиру, — даже не сомневайтесь! Ехать обязательно! И обязательно — с гидом Сергеем. Именно
    читать дальше

    благодаря ему наша поездка стала ярким и абсолютно безопасным приключением.

    Сергей — не просто водитель, который привозит к точкам, это настоящий энтузиаст своего дела. Он с такой любовью и знанием рассказывал о каждом камне, каждом изгибе ландшафта, что мы смотрели на это место его глазами и влюбились в него так же, как и он.

    Спасибо за ваше терпение, отличное чувство юмора и за то, что показали нам настоящую, суровую и прекрасную природу Мангистау. Мы увозим с собой не только гигабайты фотографий, но и море восхищения и теплых воспоминаний. Обязательно вернемся в другие сезоны!

  • К
    Константин
    6 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Наш гид оказался тем редким типом проводника, который не просто показывает достопримечательности, а умеет превратить поездку в настоящее путешествие во
    читать дальше

    времени. Он понимал, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать и дать почувствовать магию этих древних стен. Такие люди делают путешествие не просто поездкой, а встречей с душой места.

  • А
    Аввакумова
    17 августа 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Экскурсия физически не из лёгких, но детям 5 и 10 лет зашло, такая космическая красота стоит всех потраченных усилий
  • И
    Ирина
    12 августа 2025
    Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
    Были на этом отдыхе 11.08.2025г. Не смотря на то, что мы остановились в отеле Rixos, решили на одень день поменять
    читать дальше

    обстановку. И не пожалели. Гид Сергей отвез нас на пляж Саура. Это великолепное место!!! Желтый песок и чистейшее море!!! Нам очень повезло, было ветренно и поэтому была волна. Как дети напрыгались, нанырались, накупались. Эмоции не передать словами!!!! Круто, классно, здорово!!! В это время Сергей готовил обед: рыбка и овощи на мангале. Это ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! День пролетел, как одно мгновение. Спасибо тебе Серега, за этот незабываемый день!!! Всем рекомендую!!!

  • A
    Avital
    8 августа 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Отличная экскурсия! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и без лишней суеты. Экскурсовод увлекательно рассказывал, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    24 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Это что-то космическое! Потрясающие пейзажи и куча эмоций! Нам очень понравилось) Нашим водителем и экскурсоводом был Ильдар. Очень интересный и
    читать дальше

    душевный гид! Мы как будто побывали на Марсе😍
    В ходе экскурсии была остановка на обед, вкусная самса и сладкий арбуз🥰 и все это с невероятным видом! Очень рекомендую!

  • И
    Илья
    14 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Были с супругой на Бозжире 12.07.25
    Отличная поездка, великолепные виды.
    Гиду-Эльдару - 5 баллов! И машину вел и все объяснял и рассказывал
    и
    читать дальше

    накормил домашней самсой с холодным арбузом на десерт!
    Температура была за 40 градусов, но нам повезло попасть под довольно
    сильный дождь, что редчайшее явление для этих мест.
    Впечатления самые положительные, рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!

  • В
    Виктория
    5 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Невероятное ощущение космоса во время поездки. В определенном песте даже голова закружилась от увиденного. Места (не могу даже сказать природа,
    читать дальше

    это что-то другое, это история, это словно перемещение во времени) невероятно впечатляющие. Это красиво. Это душевно. Проникновенно. Знаю, что ребята делают шестидневку - это конечно еще круче. Спасибо за поездку. Спасибо за знакомство. И дай бог, чтобы руки урбанистов не добрались до этих нетронутых человеком мест и не скрыли звезды. Спасибо от всей души! Рекомендуем!

  • А
    Алёна
    2 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Поездка оставила самые яркие впечатления! Бозжира – невероятно красивое место. В начале поездки нам обещали путешествие на другие планеты и
    читать дальше

    это действительно так) Нашим экскурсоводом был Ильдар. Большое спасибо за рассказы об этих местах, душевный обед и чуткое отношение. И отдельно хочу отметить классный плейлист)

    С удовольствием рекомендую эту команду организаторов и надеюсь, что удастся еще раз вернуться и увидеть другие красоты этого невероятного края!

  • А
    Алексей
    29 июня 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    На Бозжира 2-ой раз. Среднее плато Бозжира просто фантастика. В первое посещение я там не был. Теперь по Мангистау только с Сергеем и его командой.
    Алексей.

