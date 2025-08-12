Мангистау - это место, где степь встречается с Каспием. Путешествие начинается с поездки по живописным грунтовым дорогам среди каменных холмов.На пляже Саура, известном только местным жителям, вы сможете купаться в

прозрачной воде и загорать на золотистом песке. Вкусный шашлык, приготовленный на костре, дополнит ваш отдых. Закат над Каспием окрасит небо в розовые и янтарные тона, оставляя незабываемые впечатления. Путешествие на комфортабельном внедорожнике обеспечит удобство и безопасность. Подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По степи — к морю

Наш путь лежит через просторы Мангистау. Вы проедете по грунтовым дорогам, среди каменных холмов и редкой растительности, за окном — пейзажи, будто сошедшие с другой планеты.

Вскоре впереди блеснёт Каспий — бирюзовый, тихий, широкий. Мы окажемся на пляже Саура — месте, которое знают только местные. Никаких толп, лежаков и громкой музыки — только море, песок и небо.

Пляж и купание

Здесь вы сможете:

окунуться в прозрачную морскую воду

позагорать на тёплом золотистом песке

расслабиться в тишине — без связи, без уведомлений, без спешки

Пикник у воды

Пока вы наслаждаетесь морем, мы разожжём костёр и приготовим ароматный шашлык. А для тех, кто хочет чего-то особенного, по предварительному заказу — осетрина на решётке.

Закат, который останется с вами

Когда солнце начнёт медленно опускаться в Каспий, всё вокруг окрасится в янтарные и розовые тона. Это не просто красиво — это по-настоящему трогает. В такие моменты мир замирает.

А потом — обратный путь под звёздным небом. Тихий, убаюкивающий, с лёгкой усталостью и чувством, что день прожит не зря.

Организационные детали