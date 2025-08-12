Проведите незабываемый день на берегу Каспия, наслаждаясь природой, купанием и вкусным шашлыком. Идеальный отдых для всей семьи
Мангистау - это место, где степь встречается с Каспием. Путешествие начинается с поездки по живописным грунтовым дорогам среди каменных холмов.
На пляже Саура, известном только местным жителям, вы сможете купаться в читать дальше
прозрачной воде и загорать на золотистом песке. Вкусный шашлык, приготовленный на костре, дополнит ваш отдых. Закат над Каспием окрасит небо в розовые и янтарные тона, оставляя незабываемые впечатления. Путешествие на комфортабельном внедорожнике обеспечит удобство и безопасность. Подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми
6 причин купить эту экскурсию
🌊 Уединённый пляж без толп
🔥 Ароматный шашлык на костре
🏖 Купание и загар на песке
🌅 Незабываемый закат
🚗 Комфортное путешествие на джипе
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
Пляж Саура
Описание экскурсии
По степи — к морю
Наш путь лежит через просторы Мангистау. Вы проедете по грунтовым дорогам, среди каменных холмов и редкой растительности, за окном — пейзажи, будто сошедшие с другой планеты.
Вскоре впереди блеснёт Каспий — бирюзовый, тихий, широкий. Мы окажемся на пляже Саура — месте, которое знают только местные. Никаких толп, лежаков и громкой музыки — только море, песок и небо.
Пляж и купание
Здесь вы сможете:
окунуться в прозрачную морскую воду
позагорать на тёплом золотистом песке
расслабиться в тишине — без связи, без уведомлений, без спешки
Пикник у воды
Пока вы наслаждаетесь морем, мы разожжём костёр и приготовим ароматный шашлык. А для тех, кто хочет чего-то особенного, по предварительному заказу — осетрина на решётке.
Закат, который останется с вами
Когда солнце начнёт медленно опускаться в Каспий, всё вокруг окрасится в янтарные и розовые тона. Это не просто красиво — это по-настоящему трогает. В такие моменты мир замирает.
А потом — обратный путь под звёздным небом. Тихий, убаюкивающий, с лёгкой усталостью и чувством, что день прожит не зря.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике (джипе). Это позволит безопасно и удобно добраться до уединённых участков побережья. Автомобиль оснащён всем необходимым для поездки по пересеченной местности
Если вы путешествуете с детьми, пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании. Мы подготовим детские автокресла или бустеры, соответствующие возрасту и весу ребёнка
Программа подходит для людей всех возрастов, включая семьи с детьми. Маршрут не предполагает экстремальных нагрузок
В стоимость включены вода, безалкогольные напитки и всё необходимое для пикника с шашлыками. Если у вас есть особые диетические предпочтения или аллергия, пожалуйста, предупредите нас об этом при бронировании
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 214 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С малых лет с дедушкой начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблю активный отдых на природе. С 2021 года занимаюсь организацией индивидуальных джип-туров: за это время сформировалась очень дружная команда водителей-гидов. Мы можем организовать для вас незабываемое путешествие по полуострову Мангишлак.
Отзывы и рейтинг
Ирина
12 авг 2025
Были на этом отдыхе 11.08.2025г. Не смотря на то, что мы остановились в отеле Rixos, решили на одень день поменять обстановку. И не пожалели. Гид Сергей отвез нас на пляж читать дальше
Саура. Это великолепное место!!! Желтый песок и чистейшее море!!! Нам очень повезло, было ветренно и поэтому была волна. Как дети напрыгались, нанырались, накупались. Эмоции не передать словами!!!! Круто, классно, здорово!!! В это время Сергей готовил обед: рыбка и овощи на мангале. Это ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! День пролетел, как одно мгновение. Спасибо тебе Серега, за этот незабываемый день!!! Всем рекомендую!!!