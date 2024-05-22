Познавательные экскурсии на природе в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Актау, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
«Вы прогуляетесь по цветным горам, напоминающим знаменитый итальянский десерт, и узнаете об их происхождении»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«А мы поделимся историей и природными особенностями этих мест»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
26 000 за всё до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте день в окружении по-настоящему космических пейзажей: мы покажем вам «долину шаров» Торыш, озеро-сердце, меловой каньон Капамсай и мыс Жыгылан»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
26 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан! Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим
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    точно стоит приехать в маленький город на западе страны. Сергей – очень хороший гид, рассказал нам много интересных фактов о стране, своем городе и в целом о местности, угостил вкусным обедом, и показал самые лучшие виды. Эта поездка определено стоила всех своих денег!

    Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
  2. Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
  3. «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Актау в июне 2024
Сейчас в Актау в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 26 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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