Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено)
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 июля 2025Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыниДата посещения: 18 июля 2025Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
- ММария13 сентября 2025Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
Еще на этапе бронирования Владислав показал себя как отличный организатор: быстро и по-существу
- ЕЕлена27 июля 202519 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему
- ААнастасия12 июля 2025Отличная поездка получилась.
Гид Владислав организовал поездку уютно и как-то "по-домашнему", как будто в гостях у дяди😉 Накормил, напоил, все показал.
Места просто нереальные, не видели такого никогда, впрямь что-то инопланетное😍
Спасибо за такую удивительную экскурсию
- ООлег26 июня 2025Добрый день!
Брали эту поездку по природным достопримечательностям Мангистауской области. Все очень понравилось!
Владислав - крутой гид! Про всё рассказал, все классные места показал, помогал искать окаменелости и вкусно накормил:)
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Мечети и Соборы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Актау в октябре 2025
Сейчас в Актау в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «Мечети и Соборы», 5 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь