экскурсоводу, все прошло просто отлично👍Свой рассказ начал от нашего дома откуда нас забирал и на протяжении всей экскурсии-было очень интересно узнать о местности, традициях… Отдельное спасибо за наивкуснейший обед 😋всем он очень понравился. Помимо обеда были конфетки, вода(которой было предостаточно- на протяжении всей поездки) в дороге провели не менее 12 часов, но не смотря на удаленость - эта экскурсия того стоила👍- прокатится по красивейшим местам, увидеть скалы, впадины, местную природу и красоту, на протяжении всего пути встречались верблюды, которых дети видели только в зоопарке.

Мы посетили:

Впадина Карагие -132 м. ниже уровня моря

Песчаные барханы п. Синек

Святое место Шопан -Ата

Кызыл Куп - в простонародье -тирамису

Гара Бокты, (фото с купюрой👍)

Урочище Бозжира

Святое место Бекет -Ата. Все остались довольны с кучей положительных эмоций и красивых фото и видео. 🥰Всем рекомендуем🙌Наш гид 🔥