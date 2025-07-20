Мои заказы

Экскурсии по подземельям и пещерам Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Актау, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено)
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 июля 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Дата посещения: 18 июля 2025
    Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
    это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
    информация о каждой локации, знакомство с процессом поиска окаменелостей, a была очень уютная атмосфера. А какин были облоденне обеды! Всем рекомендую, не пожалеете

  • М
    Мария
    13 сентября 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
    Еще на этапе бронирования Владислав показал себя как отличный организатор: быстро и по-существу
    отвечал на наши вопросы, был предоставлен чистый, комфортный автомобиль с комплектном (вода, сладости, влажные салфетки).
    Время в пути прошло незаметно. Владислав рассказал нам историю города Актау, посвятил в историю быта и культуры региона.
    На каждой локации было достаточно времени для фото и видео. А обед по-домашнему стал прекрасным завершением этой поездки.

    Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    19 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему
    экскурсоводу, все прошло просто отлично👍Свой рассказ начал от нашего дома откуда нас забирал и на протяжении всей экскурсии-было очень интересно узнать о местности, традициях… Отдельное спасибо за наивкуснейший обед 😋всем он очень понравился. Помимо обеда были конфетки, вода(которой было предостаточно- на протяжении всей поездки) в дороге провели не менее 12 часов, но не смотря на удаленость - эта экскурсия того стоила👍- прокатится по красивейшим местам, увидеть скалы, впадины, местную природу и красоту, на протяжении всего пути встречались верблюды, которых дети видели только в зоопарке.
    Мы посетили:
    Впадина Карагие -132 м. ниже уровня моря
    Песчаные барханы п. Синек
    Святое место Шопан -Ата
    Кызыл Куп - в простонародье -тирамису
    Гара Бокты, (фото с купюрой👍)
    Урочище Бозжира
    Святое место Бекет -Ата. Все остались довольны с кучей положительных эмоций и красивых фото и видео. 🥰Всем рекомендуем🙌Наш гид 🔥

    19 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая
  • А
    Анастасия
    12 июля 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Отличная поездка получилась.
    Гид Владислав организовал поездку уютно и как-то "по-домашнему", как будто в гостях у дяди😉 Накормил, напоил, все показал.
    Места просто нереальные, не видели такого никогда, впрямь что-то инопланетное😍
    Спасибо за такую удивительную экскурсию
  • О
    Олег
    26 июня 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Добрый день!
    Брали эту поездку по природным достопримечательностям Мангистауской области. Все очень понравилось!
    Владислав - крутой гид! Про всё рассказал, все классные места показал, помогал искать окаменелости и вкусно накормил:)

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
  2. Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
  3. Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Сколько стоит экскурсия по Актау в октябре 2025
Сейчас в Актау в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «Подземные», 5 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь