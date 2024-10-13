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10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
27 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
27 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
30 мар в 10:00
31 мар в 10:00
9600 ₽
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 октября 2024Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Во-первых, потому, что мы увидели совершенно замечательные места. Но, самое главное, благодаря нашему гиду Берику, который сделал все, что было в его силах, чтобы экскурсия прошла наилучшим образом, проявляя о нас максимальную заботу и внимание.
- ААлександр19 сентября 2024Мероприятие прошло на одном дыхании, организаторы пошли на встречу и нас было не 3 человека, а четыре. Автомобиль чистый комфортный,
- ММария28 августа 2024Экскурсия безумно понравилась, спасибо большое гиду - Берику. Получили море впечатлений 🌊 Он также снимал нас на профессиональный квадрокоптер 📸 было очень круто 🔥
- ТТаисия21 августа 2024Все было хорошо! Отличный водитель, хорошая машина, красивые места, вкусный обед. замечательно провели время семьей!!! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Скидки»
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