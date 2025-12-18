Ажурный каньон, горы, похожие на замки, и мистическая долина шаров — вот они, яркие точки нашего маршрута по Мангистау. Вы насладитесь природными пейзажами, побываете в подземной мечети Караман-Ата и прикоснётесь к местным легендам.

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Актау

Начинаем путешествие по удивительной земле Мангистау. В пути гид расскажет историю океана Тетис.

Ыбыктысай — ажурный каньон (10:00–10:30)

Известняковые стены высотой до 6 метров напоминают кружево, соты и кораллы. Здесь легко представить, что когда-то это место было морским дном.

Подземная мечеть Караман-Ата (11:00–11:20)

Священное место 13–19 веков, вырубленное в скале. Мечеть с тремя залами и световыми проёмами хранит легенды о Караман-Ата и древние обряды кочевников.

Обед в кафе в посёлке Шетпе (13:00–13:40)

Передохнём и поделимся впечатлениями за домашней едой.

Долина замков Айракты–Шоманай (14:00–15:30)

Горы-останцы создают пейзаж, похожий на город-призрак с башнями и шпилями. Подъём на обзорные точки и время для фото.

Долина шаров Торыш (16:30–17:10)

Каменные шары возрастом до 60 миллионов лет лежат прямо под ногами. Учёные спорят о происхождении, а местные зовут их «подарками океана».

19:30 — возвращение в Актау

День завершится чашкой горячего чая и чувством, будто вы побывали на другой планете.

Организационные детали