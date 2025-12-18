Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено)
Ажурный каньон, горы, похожие на замки, и мистическая долина шаров — вот они, яркие точки нашего маршрута по Мангистау.
Вы насладитесь природными пейзажами, побываете в подземной мечети Караман-Ата и прикоснётесь к местным легендам.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Актау
Начинаем путешествие по удивительной земле Мангистау. В пути гид расскажет историю океана Тетис.
Ыбыктысай — ажурный каньон (10:00–10:30)
Известняковые стены высотой до 6 метров напоминают кружево, соты и кораллы. Здесь легко представить, что когда-то это место было морским дном.
Подземная мечеть Караман-Ата (11:00–11:20)
Священное место 13–19 веков, вырубленное в скале. Мечеть с тремя залами и световыми проёмами хранит легенды о Караман-Ата и древние обряды кочевников.
Обед в кафе в посёлке Шетпе (13:00–13:40)
Передохнём и поделимся впечатлениями за домашней едой.
Долина замков Айракты–Шоманай (14:00–15:30)
Горы-останцы создают пейзаж, похожий на город-призрак с башнями и шпилями. Подъём на обзорные точки и время для фото.
Долина шаров Торыш (16:30–17:10)
Каменные шары возрастом до 60 миллионов лет лежат прямо под ногами. Учёные спорят о происхождении, а местные зовут их «подарками океана».
19:30 — возвращение в Актау
День завершится чашкой горячего чая и чувством, будто вы побывали на другой планете.
Организационные детали
Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner
В стоимость включено: входные сборы нацпарка, вода, обед, чай или кофе
Экскурсия подходит для участников с базовой физической подготовкой (прогулки по горам)
Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
Экскурсию проводят опытные гиды нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и
переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.