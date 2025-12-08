Космические пейзажи урочища Бозжыра и долины Кызылкуп (всё включено)
Отправиться из Актау туда, где раньше был древний океан Тетис, к невероятным ландшафтам
Вы окажетесь в местах, где когда-то шумели волны древнего океана.
Сегодня здесь — безмолвные скалы, пустынные просторы и удивительные формы, которые природа оттачивала миллионы лет.
Урочище Бозжыра и долина Кызылкуп — это не просто природные памятники, а другой мир: космические пейзажи, известняковые башни, обрывы и фантастические цвета, которые невозможно забыть.
Описание экскурсии
Впадина Каракия — глубже, чем море
Начнём день с посещения одной из самых глубоких сухих впадин Азии — Каракия (-132 м ниже уровня моря). Её название происходит от тюркских слов кара — «чёрный» и кия — «крутой склон». С верхней смотровой вы увидите суровую красоту этого места, напоминающую ландшафты другой планеты.
Долина Кызылкуп — «Тирамису» Мангистау
Следующая остановка — урочище Кызылкуп, прозванное «Тирамису» за характерные полосы меловых пород. Пешая прогулка среди разноцветных холмов подарит ощущение путешествия по природной галерее — от охристых до розово-белых оттенков.
Урочище Бозжыра — сердце древнего океана Тетис
Далее отправимся к главной жемчужине маршрута — Бозжыра. Мы поднимемся на верхнее плато, где вы побываете на трёх смотровых площадках с разными ракурсами на знаменитые меловые скалы.
Обед
На одной из панорам нас ждёт полноценный обед с видом на величественные белые утёсы. А также горячий чай, кофе и сладости.
Вы узнаете:
о геологическом происхождении Бозжыры и Кызылкупа
древнем океане Тетис, чьи следы до сих пор хранятся в породах — окаменевших белемнитах, позвонках и зубах древних акул
формировании рельефа
Ориентировочный тайминг
8:30 — выезд из Актау
9:10 — впадина Каракия (верхняя смотровая площадка), 15–20 мин
12:00 — Кызылкуп, 30–40 мин
13:00 — обед на панораме
14:00 — урочище Бозжыра, первая панорама «Аврора» (30 мин)
Поездка проходит на внедорожниках Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner
Маршрут включает пешие прогулки по горам и смотровым площадкам
Возможна фотосъёмка с дрона за доплату
Можно с детьми старше 5 лет
Обязательны удобная одежда и треккинговая обувь
В стоимость включено
Оплата за посещение нацпарка
Вода без газа на весь маршрут
Oбед
Горячий чай и кофе
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не читать дальше
переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.