Вы окажетесь в местах, где когда-то шумели волны древнего океана. Сегодня здесь — безмолвные скалы, пустынные просторы и удивительные формы, которые природа оттачивала миллионы лет. Урочище Бозжыра и долина Кызылкуп — это не просто природные памятники, а другой мир: космические пейзажи, известняковые башни, обрывы и фантастические цвета, которые невозможно забыть.

Описание экскурсии

Впадина Каракия — глубже, чем море

Начнём день с посещения одной из самых глубоких сухих впадин Азии — Каракия (-132 м ниже уровня моря). Её название происходит от тюркских слов кара — «чёрный» и кия — «крутой склон». С верхней смотровой вы увидите суровую красоту этого места, напоминающую ландшафты другой планеты.

Долина Кызылкуп — «Тирамису» Мангистау

Следующая остановка — урочище Кызылкуп, прозванное «Тирамису» за характерные полосы меловых пород. Пешая прогулка среди разноцветных холмов подарит ощущение путешествия по природной галерее — от охристых до розово-белых оттенков.

Урочище Бозжыра — сердце древнего океана Тетис

Далее отправимся к главной жемчужине маршрута — Бозжыра. Мы поднимемся на верхнее плато, где вы побываете на трёх смотровых площадках с разными ракурсами на знаменитые меловые скалы.

Обед

На одной из панорам нас ждёт полноценный обед с видом на величественные белые утёсы. А также горячий чай, кофе и сладости.

Вы узнаете:

о геологическом происхождении Бозжыры и Кызылкупа

древнем океане Тетис, чьи следы до сих пор хранятся в породах — окаменевших белемнитах, позвонках и зубах древних акул

формировании рельефа

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд из Актау

9:10 — впадина Каракия (верхняя смотровая площадка), 15–20 мин

12:00 — Кызылкуп, 30–40 мин

13:00 — обед на панораме

14:00 — урочище Бозжыра, первая панорама «Аврора» (30 мин)

14:50 — вторая панорама (20 мин)

15:30 — третья панорама «Амфитеатр» — вид, изображённый на купюре 1000 тенге (30 мин)

16:00 — выезд в Актау

20:30 — возвращение в город

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожниках Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner

Маршрут включает пешие прогулки по горам и смотровым площадкам

Возможна фотосъёмка с дрона за доплату

Можно с детьми старше 5 лет

Обязательны удобная одежда и треккинговая обувь

В стоимость включено

Оплата за посещение нацпарка

Вода без газа на весь маршрут

Oбед

Горячий чай и кофе

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.