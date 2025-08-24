Погрузитесь в мир уникальных природных образований Мангистау. Узнайте историю древнего океана и полюбуйтесь природными замками и каньонами
Экскурсия по Мангистау предлагает посещение четырёх уникальных мест. В урочище Торыш вы увидите древние каменные шары, возраст которых насчитывает миллионы лет. Гора Шеркала впечатляет своей формой, напоминая спящего льва. Урочище Кок-кала удивит разноцветными каньонами и пирамидами. В долине Айракты-Шоманай возвышаются природные замки и башни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона
Урочище также известно, как Долина шаров, здесь находится россыпь шаровидных минеральных образований — конкреций. Каменные шары, которым от 40 до 60 млн лет, образовались на дне древнего океана Тетис.
Урочище Кок-кала
Своеобразный временной тоннель в эпоху юрского периода. Здесь — причудливо размытые пестрые и цветные пласты глин, складывающиеся в колонны, пирамиды и небольшие каньоны, и горное ущелье с родниковой водой.
Шеркала
Одиноко стоящая гора необычной формы. Если смотреть на неё с одной стороны, можно увидеть огромную белую юрту, а с другой — гора похожа на спящего льва, положившего огромную голову на лапы.
Долина Айракты-Шоманай
Иначе её называют Долиной замков — и это неудивительно. Горы-останцы причудливой формы напоминают загадочный пустынный город с башнями и замками со шпилями. Всё это создали ветер, вода и время.
Организационные детали
Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
В стоимость включено: оплата на посещение нацпарка, вода, обед, горячий чай или кофе
Экскурсия доступна людям с базовой физической подготовкой, но необходимо быть готовым к прогулке по горам
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не читать дальше
переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
24 авг 2025
Отличная поездка. Прекрасно выбраны места. Все доступно и достаточно удобно. Маршрут по факту корректироваться исходя из наших нужд и предпочтений. В дороге был перекус. Взрослым все подошло, а вот детям советую взять с собой фрукты в дорогу.