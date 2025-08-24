Мои заказы

Необычные места Мангистау

Погрузитесь в мир уникальных природных образований Мангистау. Узнайте историю древнего океана и полюбуйтесь природными замками и каньонами
Экскурсия по Мангистау предлагает посещение четырёх уникальных мест. В урочище Торыш вы увидите древние каменные шары, возраст которых насчитывает миллионы лет. Гора Шеркала впечатляет своей формой, напоминая спящего льва. Урочище Кок-кала удивит разноцветными каньонами и пирамидами. В долине Айракты-Шоманай возвышаются природные замки и башни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные образования
  • 🦁 Гора, напоминающая льва
  • 🏞️ Красочные каньоны и пирамиды
  • 🏰 Природные замки и башни
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
  • ☕ Включены обед и напитки
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Урочище Торыш
  • Гора Шеркала
  • Урочище Кок-кала
  • Долина Айракты-Шоманай

Описание экскурсии

Торыш

Урочище также известно, как Долина шаров, здесь находится россыпь шаровидных минеральных образований — конкреций. Каменные шары, которым от 40 до 60 млн лет, образовались на дне древнего океана Тетис.

Урочище Кок-кала

Своеобразный временной тоннель в эпоху юрского периода. Здесь — причудливо размытые пестрые и цветные пласты глин, складывающиеся в колонны, пирамиды и небольшие каньоны, и горное ущелье с родниковой водой.

Шеркала

Одиноко стоящая гора необычной формы. Если смотреть на неё с одной стороны, можно увидеть огромную белую юрту, а с другой — гора похожа на спящего льва, положившего огромную голову на лапы.

Долина Айракты-Шоманай

Иначе её называют Долиной замков — и это неудивительно. Горы-останцы причудливой формы напоминают загадочный пустынный город с башнями и замками со шпилями. Всё это создали ветер, вода и время.

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
  • В стоимость включено: оплата на посещение нацпарка, вода, обед, горячий чай или кофе
  • Экскурсия доступна людям с базовой физической подготовкой, но необходимо быть готовым к прогулке по горам
  • Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не
читать дальше

переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Юлия
24 авг 2025
Отличная поездка. Прекрасно выбраны места. Все доступно и достаточно удобно. Маршрут по факту корректироваться исходя из наших нужд и предпочтений. В дороге был перекус. Взрослым все подошло, а вот детям советую взять с собой фрукты в дорогу.
Входит в следующие категории Актау

