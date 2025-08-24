Экскурсия по Мангистау предлагает посещение четырёх уникальных мест. В урочище Торыш вы увидите древние каменные шары, возраст которых насчитывает миллионы лет. Гора Шеркала впечатляет своей формой, напоминая спящего льва. Урочище Кок-кала удивит разноцветными каньонами и пирамидами. В долине Айракты-Шоманай возвышаются природные замки и башни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона

Торыш

Урочище также известно, как Долина шаров, здесь находится россыпь шаровидных минеральных образований — конкреций. Каменные шары, которым от 40 до 60 млн лет, образовались на дне древнего океана Тетис.

Урочище Кок-кала

Своеобразный временной тоннель в эпоху юрского периода. Здесь — причудливо размытые пестрые и цветные пласты глин, складывающиеся в колонны, пирамиды и небольшие каньоны, и горное ущелье с родниковой водой.

Шеркала

Одиноко стоящая гора необычной формы. Если смотреть на неё с одной стороны, можно увидеть огромную белую юрту, а с другой — гора похожа на спящего льва, положившего огромную голову на лапы.

Долина Айракты-Шоманай

Иначе её называют Долиной замков — и это неудивительно. Горы-останцы причудливой формы напоминают загадочный пустынный город с башнями и замками со шпилями. Всё это создали ветер, вода и время.

