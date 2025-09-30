Погрузитесь в удивительный мир дна древнего океана Тетис, посетите долину Кызылкуп и урочище Бозжыра, где космические пейзажи встречаются с земными чудесами.
Известняковые обрывы, созданные природой и временем из наслоений древнего океана Тетис, обрамляют этот уникальный уголок планеты, делая его похожим на иной мир.
Очарование этого места невозможно передать словами — его нужно увидеть самому, чтобы оценить всё его величие и красоту.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? В начале маршрута мы посетим впадину Каракия. Название впадины связывают с тюркским каракия, где кара — чёрный, а кия — крутой косогор, что весьма точно отражает характер этой крутосклонной впадины. Самая глубокая сухая впадина в Казахстане и одна из наиболее глубоких в Азии (132 метра ниже уровня моря). После мы посетим урочище Кызылкуп. Отправимся в пешую прогулку по горам Кызылкупа. Урочище Кызылкуп, или Тирамису (как его прозвали в народе из-за вида, похожего на пирожное) — это не просто набор холмов из древней меловой породы: это настоящие калейдоскоп природных красок, которые оживляют степь Мангистау. Далее отправимся в Урочище Бозжыра на верхнее плато и посетим три верхние смотровые площадки. На одной из панорам будет организован полноценный обед с красивыми видами: горячий чай, кофе, сладости к чаю. Урочище Кызылкуп Урочище получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в северо-восточной части урочища. Кызылкуп — размытый меловой пласт с прослойкой красного мела. Протяжённость урочища с востока на запад — более 10 километров. Урочище Бозжыра Одно из самых красивых мест Казахстана, представляющее собой целую гряду скальных образований разных размеров и форм. Расположено на дне огромного каньона в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак. Бозжыра — величественное творение природных стихий Устюртского плато. В этом месте плато круто обрывается каскадом глинисто-известняковых ступеней. Такая природная формация называется чинком. Природа дала полную свободу своей фантазии и сотворила неземной ландшафт в белых меловых тонах. Важная информация:
Выезд при оплате за машину 160 000 тенге (1-4 пассажира).
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Кызылкуп
- Урочище Бозжыра
Что включено
- Трансфер (подготовленный внедорожник)
- Услуги гида-проводника
- Питьевая вода на всю протяжённость маршрута
- Оплата за посещение государственного национального природного парка, заповедника
- Обед, горячий чай, сладости
Что не входит в цену
- Перелёт в г. Актау
- Проживание в г. Актау
- Трансфер с аэропорта
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в г. Актау
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Выезд при оплате за машину 160 000 тенге (1-4 пассажира)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 сен 2025
Ездили в однодневный джип-тур в урочища Бозжира и Кызылкуп с гидом Сергеем. Впечатления фантастические. Во-первых, полное ощущение нереальности окружающих пейзажей. Кажется, будто ты находишься внутри какого-то фильма про неизведанные планеты
И
Ирина
20 авг 2025
Шикарные виды, потрясающие горы. Гуляющие верблюды вдоль дороги, нефтяные качалки. Азат хороший водитель, но как гид не очень.
И
Игорь
14 авг 2025
Дорога нелегкая- но оно того стоит! Организаторам-5+
