Что вас ждёт? В начале маршрута мы посетим впадину Каракия. Название впадины связывают с тюркским каракия, где кара — чёрный, а кия — крутой косогор, что весьма точно отражает характер этой крутосклонной впадины. Самая глубокая сухая впадина в Казахстане и одна из наиболее глубоких в Азии (132 метра ниже уровня моря). После мы посетим урочище Кызылкуп. Отправимся в пешую прогулку по горам Кызылкупа. Урочище Кызылкуп, или Тирамису (как его прозвали в народе из-за вида, похожего на пирожное) — это не просто набор холмов из древней меловой породы: это настоящие калейдоскоп природных красок, которые оживляют степь Мангистау. Далее отправимся в Урочище Бозжыра на верхнее плато и посетим три верхние смотровые площадки. На одной из панорам будет организован полноценный обед с красивыми видами: горячий чай, кофе, сладости к чаю. Урочище Кызылкуп Урочище получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в северо-восточной части урочища. Кызылкуп — размытый меловой пласт с прослойкой красного мела. Протяжённость урочища с востока на запад — более 10 километров. Урочище Бозжыра Одно из самых красивых мест Казахстана, представляющее собой целую гряду скальных образований разных размеров и форм. Расположено на дне огромного каньона в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак. Бозжыра — величественное творение природных стихий Устюртского плато. В этом месте плато круто обрывается каскадом глинисто-известняковых ступеней. Такая природная формация называется чинком. Природа дала полную свободу своей фантазии и сотворила неземной ландшафт в белых меловых тонах. Важная информация:

Выезд при оплате за машину 160 000 тенге (1-4 пассажира).