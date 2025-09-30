Мои заказы

Покататься на джипах в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Актау, цены от 22 000 ₸. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
Джиппинг
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
160 000 ₸ за всё до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау: легенды и замки в камне
На машине
Джиппинг
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау: легенды и замки в камне
Увидеть каньон Ыбыкты, долину шаров и гору Шеркала - в поездке на джипе из Актау
«Путешествие проходит на комфортабельном джипе»
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
На машине
Джиппинг
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
Индивидуальная поездка на джипе из Актау в Мангистау - это возможность увидеть каньон Нурсай и древний город Каракабак. Узнайте больше о забытых цивилизациях
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном внедорожнике высокой проходимости — Toyota Land Cruiser или аналогичном»
Завтра в 15:00
18 янв в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 сентября 2025
    Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
    Ездили в однодневный джип-тур в урочища Бозжира и Кызылкуп с гидом Сергеем. Впечатления фантастические. Во-первых, полное ощущение нереальности окружающих пейзажей.
    читать дальше

    Кажется, будто ты находишься внутри какого-то фильма про неизведанные планеты или внутри компьютерной графики. Таких мест на земле мало, ради этого стоит ехать сюда. Сергей - сертифицированный гид, знает Мангистау с детства, поэтому рассказал массу интересных фактов, о которых из интернета и книжек не узнаешь: про Актау, регион в целом, плато Устюрт, Каспийское море. Флора, фауна, археология, геология, местные обычаи - Сергей знает обо всем. Кроме того, он отличный водитель. С ним надёжно. И не страшно на край света)
    Мы увидели только малую часть чудес Казахстана - царство пустынных степей, солончаков и меловых гор, побывали на дне древнего океана Тетис, проехали по впадине Карагие (одна из самых глубоких в Азии), подержали в руках вулканический кремний и белениты (окаменелости ископаемоного осьминога). Видели гору Бокты, изображенную на 1000-ой купюре тенге, причудливые останцы, каньоны и разноцветные,как слоеное пирожное, холмы из мела. Наблюдали заброшенные в скалах гнезда стервятников и стада верблюдов с разрисованными краской горбами.
    Спасибо Сергею за незабываемую поездку! Будем мечтать о новом путешествии вглубь Мангистау.

  • И
    Ирина
    20 августа 2025
    Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
    Шикарные виды, потрясающие горы. Гуляющие верблюды вдоль дороги, нефтяные качалки. Азат хороший водитель, но как гид не очень.
  • И
    Игорь
    14 августа 2025
    Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
    Дорога нелегкая- но оно того стоит! Организаторам-5+

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау;
  2. Ажурное чудо Мангистау: легенды и замки в камне;
  3. Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау.
Сколько стоит экскурсия по Актау в январе 2026
Сейчас в Актау в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 22 000 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2026 год по теме «Джиппинг», 3 ⭐ отзыва, цены от 22000₸. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март