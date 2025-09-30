читать дальше

Кажется, будто ты находишься внутри какого-то фильма про неизведанные планеты или внутри компьютерной графики. Таких мест на земле мало, ради этого стоит ехать сюда. Сергей - сертифицированный гид, знает Мангистау с детства, поэтому рассказал массу интересных фактов, о которых из интернета и книжек не узнаешь: про Актау, регион в целом, плато Устюрт, Каспийское море. Флора, фауна, археология, геология, местные обычаи - Сергей знает обо всем. Кроме того, он отличный водитель. С ним надёжно. И не страшно на край света)

Мы увидели только малую часть чудес Казахстана - царство пустынных степей, солончаков и меловых гор, побывали на дне древнего океана Тетис, проехали по впадине Карагие (одна из самых глубоких в Азии), подержали в руках вулканический кремний и белениты (окаменелости ископаемоного осьминога). Видели гору Бокты, изображенную на 1000-ой купюре тенге, причудливые останцы, каньоны и разноцветные,как слоеное пирожное, холмы из мела. Наблюдали заброшенные в скалах гнезда стервятников и стада верблюдов с разрисованными краской горбами.

Спасибо Сергею за незабываемую поездку! Будем мечтать о новом путешествии вглубь Мангистау.