Путешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
160 000 ₸ за всё до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау: легенды и замки в камне
Увидеть каньон Ыбыкты, долину шаров и гору Шеркала - в поездке на джипе из Актау
«Путешествие проходит на комфортабельном джипе»
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
Индивидуальная поездка на джипе из Актау в Мангистау - это возможность увидеть каньон Нурсай и древний город Каракабак. Узнайте больше о забытых цивилизациях
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном внедорожнике высокой проходимости — Toyota Land Cruiser или аналогичном»
Завтра в 15:00
18 янв в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия30 сентября 2025Ездили в однодневный джип-тур в урочища Бозжира и Кызылкуп с гидом Сергеем. Впечатления фантастические. Во-первых, полное ощущение нереальности окружающих пейзажей.
- ИИрина20 августа 2025Шикарные виды, потрясающие горы. Гуляющие верблюды вдоль дороги, нефтяные качалки. Азат хороший водитель, но как гид не очень.
- ИИгорь14 августа 2025Дорога нелегкая- но оно того стоит! Организаторам-5+
