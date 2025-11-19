Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Туры по Мангистау — это увлекательные и разнообразные мини-путешествия по дикой нетронутой природе! Мангистау — это нереальные сотни километров степей и пустынь с каньонами и удивительными, ни на что не похожими горами, которые образовались на дне древнего океана Тетис. Испытайте новые впечатления от поездок на внедорожниках по бескрайним степным просторам