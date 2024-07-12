Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
«Сделаем фантастические фото у одной из самых величественных и живописных природных достопримечательностей Казахстана — каньона Босжира»
27 апр в 12:00
7 сен в 12:00
$1450 за человека
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
«После обеда отправимся в горы Бокты, а оттуда — к песчаным барханам Туесу»
21 мар в 09:00
27 мар в 09:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
Начало: По месту проживания гостей
«Это погружение в уникальный мир Мангистауской области, где каждый путешественник имеет возможность открыть для себя богатство природных и культурных сокровищ»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
750 000 ₸ за экскурсию
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 июля 2024Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу. Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось. Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
- ВВалентина2 июля 2024Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Природа и пейзажи»
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