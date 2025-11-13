Погрузитесь в уникальное приключение по удивительным пейзажам Мангистау! Вас ждут бескрайние степи, величественные плато, древние некрополи и фантастическая атмосфера дикой нетронутой природы.
Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураЧто вас ждёт? Вы погрузитесь в удивительный мир дна древнего океана Тетис, где космические пейзажи встречаются с земными чудесами. Известняковые обрывы, созданные природой и временем из наслоений древнего океана Тетис, обрамляют этот уникальный уголок планеты, делая его похожим на иной мир. Очарование этих мест невозможно передать словами: их нужно увидеть самому, чтобы ощутить всё их величие и красоту. Во время поездки гид поделится фактами о местной истории, расскажет подробности формирования урочищ, включая их геологическое происхождение. Покажет находки со дна древнего океана Тетис: зубы древних акул, позвонки акул, морских ежей, аммониты, останки белемнитов. Дороги включают пересечённую местность (бездорожье). На маршруте будут пешие прогулки с подъёмом в гору протяжённостью до 2-х километров. Ночлег в палатках в полевых условиях. Важная информация:
- Выезд при оплате за машину (1-3 пассажира).
- При неблагоприятных погодных условиях водитель-гид может изменить маршрут, порядок посещения локаций, либо заменить локации.
- Могу организовать маршрут любой сложности с любым количеством дней по индивидуальному запросу, организовать несколько автомобилей на группу.
- Тур проходит на внедорожниках: для комфортной поездки рекомендую 3 пассажира в одну машину.
Ежедневно по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торыш (долина шаров)
- Коккала
- Шеркала
- Тузбаир
- Бозжыра
- Гора Бокты
- Кызылкуп (тирамису)
- Пески Туесу (барханы)
Что включено
- Трансфер по маршруту (подготовленные внедорожники)
- Услуги гида-водителя
- Аренда кемпингового снаряжения (палатка, каремат, спальный мешок): 2-местное размещение
- Питание (завтрак, обед, ужин): полевое и в придорожных кафе
- Питьевая вода на всю протяжённость маршрута
- Оплата за посещение государственного национального природного парка, заповедника
Что не входит в цену
- Перелёт в г. Актау
- Проживание в г. Актау
- Трансфер с аэропорта
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в г. Актау
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Актау
