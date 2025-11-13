Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в уникальное приключение по удивительным пейзажам Мангистау! Вас ждут бескрайние степи, величественные плато, древние некрополи и фантастическая атмосфера дикой нетронутой природы.



Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края.