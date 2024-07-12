Покататься на джипах в Актау

Найдено 4 тура в категории «Джиппинг» в Актау, цены от $1450. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
На машине
Джиппинг
8 дней
2 отзыва
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
«Приглашаем в джип-тур по полуострову Мангистау в западной части Казахстана»
27 апр в 12:00
7 сен в 12:00
$1450 за человека
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Джиппинг
5 дней
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Джиппинг
3 дня
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Тур проходит на внедорожниках: для комфортной поездки рекомендую 3 пассажира в одну машину»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
от 583 000 ₸ за всё до 3 чел.
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Джиппинг
2 дня
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
от 460 000 ₸ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
    Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу. Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось. Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
  • В
    Валентина
    2 июля 2024
    Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
    Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась
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    организаторам. Итог: Я ВПЕЧАТЛЕНА. Отдых оказался диким, непредсказуемым, беззаботным. Я наполнилась до краев силой и мощью МОГУЩЕСТВЕННЫХ скал и свободой степи Казахстана! Наполнитесь приятными эмоциями и энергией. Спасибо 🙏 огромное организаторам и всем кто был рядом. Как говорится из людей создается атмосфера.

    Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Джиппинг»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
  2. Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
  3. Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
  4. Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Сколько стоит тур в Актау в апреле 2025
Сейчас в Актау в категории "Джиппинг" можно забронировать 4 тура от 1450 до 930 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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