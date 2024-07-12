Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
«Приглашаем в джип-тур по полуострову Мангистау в западной части Казахстана»
27 апр в 12:00
7 сен в 12:00
$1450 за человека
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Тур проходит на внедорожниках: для комфортной поездки рекомендую 3 пассажира в одну машину»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
от 583 000 ₸ за всё до 3 чел.
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
«Комфортные внедорожники проведут вас через труднодоступные места, чтобы открыть красоту и тайны этого края»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
от 460 000 ₸ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 июля 2024Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу. Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось. Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
- ВВалентина2 июля 2024Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Джиппинг»
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