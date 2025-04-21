После завтрака вас ждёт прогулка по долине Торыш, которую ещё называют «долиной шаров» из-за множества причудливых каменных сфер. Затем пройдём по ущелью Кокала. После обеда — треккинг к одиночной горе Шеркала (322 метра), которая напоминает огромную юрту. В долине Айракты-Шоманай будем любоваться скалами, похожими на сказочные замки с высокими башнями.

Ночевать будем в палатках или в юртах в этноауле «Когез».