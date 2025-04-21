Вы увидите сказочные каньоны, напоминающие замки с башнями, осмотрите окаменелости и полюбуетесь озером в форме сердца.
Побываете в урочище Кызылкуп с аппетитным названием «Тирамису» — его скалы напоминают слои итальянского десерта.
А ещё пройдёте по пескам барханов Туесу, осмотрите ажурные скалы в каньоне Ыбыкты-Сай и прогуляетесь к одиночной горе Шеркала, похожей на огромную юрту.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Трекинговая обувь или удобная лёгкая обувь (кроссовки) для прогулок, повербанк.
Предметы личной гигиены, личная аптечка, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от клещей/комаров.
Проживание. Будем жить в 2-местных палатках. Палатку, спальный мешок и каремат мы предоставим.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание: полевое и в кафе.
Транспорт. Комфортабельные внедорожники Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Уровень сложности. Будет пешая прогулка на 2 км, тур подойдёт для путешественников с любым уровнем подготовки.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Провал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон Капамсай
Встретим вас в Актау и отправимся к древнему тектоническому провалу Жыгылган, который называют «упавшей землёй». Затем прогуляемся к озеру Кузды-Кара в форме сердца и пообедаем. Посетим подземную мечеть Шакпак-ата, а после пройдёмся по каньону Капамсай: будем любоваться меловыми отвесными скалами и фотографироваться.
Установим палаточный лагерь, поужинаем и ляжем спать.
Долина Торыш, ущелье Кокала и гора Шеркала
После завтрака вас ждёт прогулка по долине Торыш, которую ещё называют «долиной шаров» из-за множества причудливых каменных сфер. Затем пройдём по ущелью Кокала. После обеда — треккинг к одиночной горе Шеркала (322 метра), которая напоминает огромную юрту. В долине Айракты-Шоманай будем любоваться скалами, похожими на сказочные замки с высокими башнями.
Ночевать будем в палатках или в юртах в этноауле «Когез».
Подземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор Тузбаир
Позавтракаем и отправимся в подземную мечеть Караман-Ата. Ещё сегодня побываем в каньоне Ыбыкты-Сай с известняковыми скалами, напоминающими пористый шоколад, пчелиные соты или ажурные кружева. После обеда вас ждёт прогулка к Сору Тузбаир. Осмотрим арку из солончака.
Ночевать будем в палатках.
Бекет-Ата и урочище Бозжыра
После завтрака устроим фотосессию у каменных конкреций — шарообразных минералов с окаменелостями внутри. Осмотрим подземную мечеть Бекет-Ата, пообедаем и посетим нижнюю панораму урочища Бозжыра с живописными обрывами. После ужина разойдёмся по палаткам.
Урочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханы
Сегодня полюбуемся средней панорамой урочища Бозжыра, прогуляемся среди скал и осмотрим ущелье с гнёздами птиц. Затем посетим урочище Кызылкуп, которое ещё называют «Тирамису» — склоны здесь состоят из красных и белых слоёв и напоминают итальянский десерт. После обеда отправимся в горы Бокты, а оттуда — к песчаным барханам Туесу. К вечеру вернёмся в Актау.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Питание и вода
- Трансферы по маршруту
- Услуги водителя и гида-проводника
- Кемпинговое снаряжение: палатка, спальный мешок и каремат
- Оплата за въезд в национальный парк
Что не входит в цену
- Билеты до Актау и обратно
- Трансфер из аэропорта до вашего отеля и обратно
- Возможно проведение тура для больших групп (до 15 человек) на 5 машинах
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Эти экскурсии надолго останутся в вашей памяти и рассказах друзьям)))
Рекомендуем 1000%
Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея. Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в