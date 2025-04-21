Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы

Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Приглашаем в путешествие по удивительным местам Казахстана.

Вы увидите сказочные каньоны, напоминающие замки с башнями, осмотрите окаменелости и полюбуетесь озером в форме сердца.

Побываете в урочище Кызылкуп с аппетитным названием «Тирамису» — его скалы напоминают слои итальянского десерта.

А ещё пройдёте по пескам барханов Туесу, осмотрите ажурные скалы в каньоне Ыбыкты-Сай и прогуляетесь к одиночной горе Шеркала, похожей на огромную юрту.
5
3 отзыва
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Ближайшие даты:
29
мая4
июн7
июн13
июн21
июн26
июн1
июл
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Трекинговая обувь или удобная лёгкая обувь (кроссовки) для прогулок, повербанк.
Предметы личной гигиены, личная аптечка, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от клещей/комаров.

Проживание. Будем жить в 2-местных палатках. Палатку, спальный мешок и каремат мы предоставим.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание: полевое и в кафе.

Транспорт. Комфортабельные внедорожники Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Уровень сложности. Будет пешая прогулка на 2 км, тур подойдёт для путешественников с любым уровнем подготовки.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Провал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон Капамсай

Встретим вас в Актау и отправимся к древнему тектоническому провалу Жыгылган, который называют «упавшей землёй». Затем прогуляемся к озеру Кузды-Кара в форме сердца и пообедаем. Посетим подземную мечеть Шакпак-ата, а после пройдёмся по каньону Капамсай: будем любоваться меловыми отвесными скалами и фотографироваться.

Установим палаточный лагерь, поужинаем и ляжем спать.

Провал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон КапамсайПровал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон КапамсайПровал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон КапамсайПровал Жыгылган, озеро Куздыкары и каньон Капамсай
2 день

Долина Торыш, ущелье Кокала и гора Шеркала

После завтрака вас ждёт прогулка по долине Торыш, которую ещё называют «долиной шаров» из-за множества причудливых каменных сфер. Затем пройдём по ущелью Кокала. После обеда — треккинг к одиночной горе Шеркала (322 метра), которая напоминает огромную юрту. В долине Айракты-Шоманай будем любоваться скалами, похожими на сказочные замки с высокими башнями.

Ночевать будем в палатках или в юртах в этноауле «Когез».

Долина Торыш, ущелье Кокала и гора ШеркалаДолина Торыш, ущелье Кокала и гора ШеркалаДолина Торыш, ущелье Кокала и гора ШеркалаДолина Торыш, ущелье Кокала и гора ШеркалаДолина Торыш, ущелье Кокала и гора Шеркала
3 день

Подземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор Тузбаир

Позавтракаем и отправимся в подземную мечеть Караман-Ата. Ещё сегодня побываем в каньоне Ыбыкты-Сай с известняковыми скалами, напоминающими пористый шоколад, пчелиные соты или ажурные кружева. После обеда вас ждёт прогулка к Сору Тузбаир. Осмотрим арку из солончака.

Ночевать будем в палатках.

Подземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор ТузбаирПодземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор ТузбаирПодземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор ТузбаирПодземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор ТузбаирПодземная мечеть, каньон Ыбыкты Сай и Сор Тузбаир
4 день

Бекет-Ата и урочище Бозжыра

После завтрака устроим фотосессию у каменных конкреций — шарообразных минералов с окаменелостями внутри. Осмотрим подземную мечеть Бекет-Ата, пообедаем и посетим нижнюю панораму урочища Бозжыра с живописными обрывами. После ужина разойдёмся по палаткам.

Бекет-Ата и урочище БозжыраБекет-Ата и урочище БозжыраБекет-Ата и урочище БозжыраБекет-Ата и урочище Бозжыра
5 день

Урочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханы

Сегодня полюбуемся средней панорамой урочища Бозжыра, прогуляемся среди скал и осмотрим ущелье с гнёздами птиц. Затем посетим урочище Кызылкуп, которое ещё называют «Тирамису» — склоны здесь состоят из красных и белых слоёв и напоминают итальянский десерт. После обеда отправимся в горы Бокты, а оттуда — к песчаным барханам Туесу. К вечеру вернёмся в Актау.

Урочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханыУрочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханыУрочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханыУрочище Кызылкуп, горы Бокты и песчаные барханы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Питание и вода
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги водителя и гида-проводника
  • Кемпинговое снаряжение: палатка, спальный мешок и каремат
  • Оплата за въезд в национальный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Актау и обратно
  • Трансфер из аэропорта до вашего отеля и обратно
  • Возможно проведение тура для больших групп (до 15 человек) на 5 машинах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Актау, доставим к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 апр 2025
Потрясающие взор и воображение виды, невероятной красоты пейзажи очень содержательная, комфортная и продуманная до мелочей экскурсия. Сергей очень внимательный, тактичный, интересный собеседник и первоклассный профессионал
Эти экскурсии надолго останутся в вашей памяти и рассказах друзьям)))
Рекомендуем 1000%
Е
3 апр 2025
Наш четырехдневный турпо просто фантастически! Красоты Тузбаира, Бозжыры, ажурного каньона долинышаров и других чудесных красивейших природных локаций нам подарил наш замечательный гид Сергей Смирнов. Сергей, мы безгранично признательны тебе за
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терпение, деликатность, доброту и чувство юмора. Мы оценили и твою любовь к родному краю, и твои кулинарные таланты, и навыки водителя высочайшего класса. Хотим пожелать тебе успеха в разработке новых маршрутов, интересных встреч и благодарных туристов!

И
30 мар 2025
Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея!
Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея. Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в
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палатках, туалет с лопаткой, езда не по асфальту) нежными барышнями были стойко перенесены, и в вознаграждение мы получили огромное количество положительных эмоций, красивейших фотографий с самых правильных ракурсов.
Сергей покорили нас своим гостеприимством. Приятно встречать людей, относящихся бережно, с любовью к своей стране.
Желаю, Сергею, удачи, новых маршрутов и благодарных туристов. Так держать!

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