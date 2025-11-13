Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураЭто погружение в уникальный мир Мангистауской области, где каждый путешественник имеет возможность открыть для себя богатство природных и культурных сокровищ. Экспедиция на внедорожнике предоставляет уникальную возможность насладиться разнообразием ландшафтов, начиная от живописных ущелий и заканчивая берегами Каспийского моря. Важная информация: Цена за один день тура на человека составляет 50000 тенге
Ответы на вопросы
Что включено
- 1./tКомфортный внедорожник
- 2./tВодитель - гид
- 3./tСтол, стулья
- 4./tПоливая-кухня и весь столовый инвентарь
- 5./tСпальник, каримат, палатка
- 6./tЗавтрак, обед, ужин
- 7./tВода на всем протяжение тура
- 8./tОплаты за въезд в заповедники
Что не входит в цену
- 1./tСредства личной гигиены
- 2./tСпециализированные лекарства
- 3./tОплата в гостинцах города Актау
- 4./tПри посадке в машину 4-го человека доплата за день 40000 тг.
- 5. Сьемка на квадрокоптер 20000 тг.
- 6./tПри возникновении плохих погодных условий, которые будут препятствовать ночлегу в лагерном городке, ночлег в этно-аулах оплачивается отдельно.
