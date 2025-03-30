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Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в палатках, туалет с лопаткой, езда не по асфальту) нежными барышнями были стойко перенесены, и в вознаграждение мы получили огромное количество положительных эмоций, красивейших фотографий с самых правильных ракурсов. Сергей покорили нас своим гостеприимством. Приятно встречать людей, относящихся бережно, с любовью к своей стране. Желаю, Сергею, удачи, новых маршрутов и благодарных туристов. Так держать!