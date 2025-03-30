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10%
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
930 000 ₸ за экскурсию
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИрина30 марта 2025Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «5-дневные туры»
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