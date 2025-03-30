Авторские 5-дневные туры в Актау

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Актау, цены от 162 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
На машине
5 дней
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
162 000 ₽180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
5 дней
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
930 000 ₸ за экскурсию
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Джиппинг
5 дней
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

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    Ирина
    30 марта 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
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    Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в палатках, туалет с лопаткой, езда не по асфальту) нежными барышнями были стойко перенесены, и в вознаграждение мы получили огромное количество положительных эмоций, красивейших фотографий с самых правильных ракурсов. Сергей покорили нас своим гостеприимством. Приятно встречать людей, относящихся бережно, с любовью к своей стране. Желаю, Сергею, удачи, новых маршрутов и благодарных туристов. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «5-дневные туры»

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  1. Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
  2. Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
  3. Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Сколько стоит тур в Актау в апреле 2025
Сейчас в Актау в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 162 000 до 930 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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