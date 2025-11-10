Воспользуйтесь удобным частным трансфером из международного аэропорта Алматы до нужного вам адреса в городе.
Вас будет ждать опытный профессиональный водитель, а поездка пройдет спокойно и комфортно в удобном и ухоженном автомобиле.
Описание трансферПоездка с комфортом и без лишних хлопот Воспользуйтесь персональным трансфером из международного аэропорта Алматы до выбранного вами места в городе. По прибытии вас встретит водитель с табличкой, на которой будет указано ваше имя, чтобы вы легко его узнали. Он поможет с багажом и сопроводит к комфортному автомобилю, соответствующему размеру вашей группы. Мы работаем круглосуточно, без выходных, что позволяет воспользоваться трансфером в любое удобное время. Будь то поездка в отель, на важную встречу или к друзьям, мы доставим вас быстро и без лишних хлопот. Наши водители вежливы, опытны и делают всё, чтобы ваше путешествие прошло максимально приятно и спокойно. Важная информация:
- Водитель может быть со знанием английского, русского, турецкого или монгольского языка.
- Курение в транспорте запрещено.
- Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем рейсе и адрес пункта назначения во время бронирования.
- Водитель также будет следить за задержками рейсов и соответственно корректировать время встречи.
- Дополнительные остановки по маршруту могут быть организованы за дополнительную плату.
- Наш трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах.
Ежедневно в любое время.
- Трансфер из аэропорта
- Профессиональный водитель (английский, русский, турецкий или монгольский язык)
- Дополнительные остановки по маршруту
- Личные расходы
Когда: Ежедневно в любое время.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
