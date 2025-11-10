Мои заказы

Частный трансфер из аэропорта Алматы

Воспользуйтесь удобным частным трансфером из международного аэропорта Алматы до нужного вам адреса в городе.

Вас будет ждать опытный профессиональный водитель, а поездка пройдет спокойно и комфортно в удобном и ухоженном автомобиле.
Время начала: 07:00

Описание трансфер

Поездка с комфортом и без лишних хлопот Воспользуйтесь персональным трансфером из международного аэропорта Алматы до выбранного вами места в городе. По прибытии вас встретит водитель с табличкой, на которой будет указано ваше имя, чтобы вы легко его узнали. Он поможет с багажом и сопроводит к комфортному автомобилю, соответствующему размеру вашей группы. Мы работаем круглосуточно, без выходных, что позволяет воспользоваться трансфером в любое удобное время. Будь то поездка в отель, на важную встречу или к друзьям, мы доставим вас быстро и без лишних хлопот. Наши водители вежливы, опытны и делают всё, чтобы ваше путешествие прошло максимально приятно и спокойно. Важная информация:
  • Водитель может быть со знанием английского, русского, турецкого или монгольского языка.
  • Курение в транспорте запрещено.
  • Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем рейсе и адрес пункта назначения во время бронирования.
  • Водитель также будет следить за задержками рейсов и соответственно корректировать время встречи.
  • Дополнительные остановки по маршруту могут быть организованы за дополнительную плату.
  • Наш трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах.

Ежедневно в любое время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта
  • Профессиональный водитель (английский, русский, турецкий или монгольский язык)
Что не входит в цену
  • Дополнительные остановки по маршруту
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Водитель может быть со знанием английского, русского, турецкого или монгольского языка
  • Курение в транспорте запрещено
  • Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем рейсе и адрес пункта назначения во время бронирования
  • Водитель также будет следить за задержками рейсов и соответственно корректировать время встречи
  • Дополнительные остановки по маршруту могут быть организованы за дополнительную плату
  • Наш трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

