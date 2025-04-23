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Д Дмитрий Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом Рустем-лучший! За поездку из аэропорта до отеля узнали больше, чем мониторя интернет и тг каналы

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А Анжела Надёжный трансфер в Алматы Рекомендую для заказа. Прилетела ночью, несмотря на то, что долго не выпускали из самолета, потом долго выдавали багаж, водитель терпеливо дождался. Очень комфортно.