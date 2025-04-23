Трансфер из аэропорта Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Алматы, цены от 2800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Надёжный трансфер в Алматы
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Алматы: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Алматы и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Сегодня в 16:00
30 мая в 00:00
2800 ₽ за всё до 3 чел.
Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
На машине
1 час
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
от 5605 ₽5900 ₽ за всё до 4 чел.
Комфортабельный трансфер из аэропорта в город Алматы или обратно
На машине
1 час
Индивидуальная
Комфортабельный трансфер из аэропорта в город Алматы или обратно
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
от 17 500 ₸ за человека
Частный трансфер из аэропорта Алматы
На машине
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Частный трансфер из аэропорта Алматы
Расписание: Ежедневно в любое время.
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
30 700 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2025
    Надёжный трансфер в Алматы
    Спасибо водителю Нургали за отличную поездку! Было очень комфортно и интересно. Встретились во время, никаких трудностей не возникло. Однозначно рекомендую! Спасибо ещё раз! 🙏🏻😊
  • Д
    Дмитрий
    17 ноября 2024
    Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
    Рустем-лучший! За поездку из аэропорта до отеля узнали больше, чем мониторя интернет и тг каналы
  • А
    Азат
    9 августа 2024
    Надёжный трансфер в Алматы
    Отличная компания. С удовольствием отозвались на наши просьбы.
  • А
    Анжела
    10 июня 2024
    Надёжный трансфер в Алматы
    Рекомендую для заказа. Прилетела ночью, несмотря на то, что долго не выпускали из самолета, потом долго выдавали багаж, водитель терпеливо дождался. Очень комфортно.
  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
    Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Надёжный трансфер в Алматы
  2. Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
  3. Комфортабельный трансфер из аэропорта в город Алматы или обратно
  4. Частный трансфер из аэропорта Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
  5. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2025
Сейчас в Алматы в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 30 700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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