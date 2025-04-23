Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Алматы: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Алматы и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Сегодня в 16:00
30 мая в 00:00
2800 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
от 5605 ₽
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
от 17 500 ₸ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Расписание: Ежедневно в любое время.
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
30 700 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 апреля 2025Спасибо водителю Нургали за отличную поездку! Было очень комфортно и интересно. Встретились во время, никаких трудностей не возникло. Однозначно рекомендую! Спасибо ещё раз! 🙏🏻😊
- ДДмитрий17 ноября 2024Рустем-лучший! За поездку из аэропорта до отеля узнали больше, чем мониторя интернет и тг каналы
- ААзат9 августа 2024Отличная компания. С удовольствием отозвались на наши просьбы.
- ААнжела10 июня 2024Рекомендую для заказа. Прилетела ночью, несмотря на то, что долго не выпускали из самолета, потом долго выдавали багаж, водитель терпеливо дождался. Очень комфортно.
- ССергей7 мая 2024Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Трансфер из аэропорта»
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