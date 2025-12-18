Описание экскурсииОднодневная экскурсия «Горы и город Алматы». Утром — поездка в живописное Алма-Арасанское ущелье: прогулка по горным тропам, свежий воздух, река, каскады и купание в горячих источниках. По пути — фотостопы и отдых на природе. После обеда — знакомство с Алматы: Парк Панфиловцев, Собор Вознесения, Зелёный базар и панорама с Кок-Тобе. Вечером — возвращение в отель. За один день — величие гор и душа города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад
- Горные тропы
- Горельники
- Вознесенский собор
- Зеленый базар
- Фабрика рахат
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Въезд в национальный парк заповедник
- Еда (кафе)
- Билет на канатную дорогу
Место начала и завершения?
Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
