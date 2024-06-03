1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
«🔷 Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, познакомитесь с флорой и фауной местности»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алматы со смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в район Медео, чтобы полюбоваться великолепными видами на горы Заилийского Алатау»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
«Перед вами откроется космический пейзаж с голыми полосатыми горами, где вы прогуляетесь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Расположенный у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающий в зелени Алматы по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Расположенное на высоте 2200-2600 метров, плато Ассы запомнится вам фантастическими горными пейзажами»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
«Казахстан славится прекрасными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам»
Завтра в 08:30
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
«Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
«Вы узнаете город через 5 чувств: увидите стрит-арт, оцените местную музыку, услышите ароматы гор и степей, насладитесь казахскими вкусностями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
«Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Начало: У гостиницы Новотель
«Величественные горы видны из любой точки Алматы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
«По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
«Вы узнаете, как «Медео» получил своё название и почему в горах возле Алматы иногда теряются люди»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78₸ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
«Настоящие ценители гор смогут подняться еще выше — на высоту 3200 метров — и насладиться великолепными видами заснеженных вершин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
«По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
«Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
«Меловые горы Актау — дно высохшего древнего океана Тетис, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5200046 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
16 часов
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Меловые горы Актау — это место, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров»
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
225 000₸ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
- ООльга3 июня 2024Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
- ООльга30 мая 202430 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ААнна12 мая 2024Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
- ММарина12 мая 2024Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
- ТТатьяна4 мая 2024Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
- ППавел3 мая 2024Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Горы»
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