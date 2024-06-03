Экскурсии к горам Алматы

Найдено 20 экскурсий в категории «Горы» в Алматы, цены от 3 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
«🔷 Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, познакомитесь с флорой и фауной местности»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Чарынский каньон 3 в 1
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 6 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алматы со смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в район Медео, чтобы полюбоваться великолепными видами на горы Заилийского Алатау»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Древний город Жаркент в формате «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
«Перед вами откроется космический пейзаж с голыми полосатыми горами, где вы прогуляетесь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000 за всё до 4 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Расположенный у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающий в зелени Алматы по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Расположенное на высоте 2200-2600 метров, плато Ассы запомнится вам фантастическими горными пейзажами»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000 за всё до 4 чел.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
«Казахстан славится прекрасными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам»
Завтра в 08:30
15 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
«Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
«Вы узнаете город через 5 чувств: увидите стрит-арт, оцените местную музыку, услышите ароматы гор и степей, насладитесь казахскими вкусностями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
«Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000 за человека
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Начало: У гостиницы Новотель
«Величественные горы видны из любой точки Алматы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
«По пути на курорт гид расскажет о Тянь-Шаньских горах, особенностях коневодства тюркских народов и традициях местных кочевников»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
«Вы узнаете, как «Медео» получил своё название и почему в горах возле Алматы иногда теряются люди»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
39 отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78 за человека
Величие Тянь-Шанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
«Настоящие ценители гор смогут подняться еще выше — на высоту 3200 метров — и насладиться великолепными видами заснеженных вершин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
«По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
«Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
«Меловые горы Актау — дно высохшего древнего океана Тетис, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5200046 800 за всё до 6 чел.
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Индивидуальная
16 часов
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Меловые горы Актау — это место, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров»
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
225 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    По Алматы - на Tesla
    30 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
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    выше к горнолыжному курорту Шымбулак. Конечно нас поразила природа!!! Чистейший горный воздух, обилие солнца, неописуемая красота гор)😍 ☀️🍀Много было нами фот. 📸📷))) Программа составлена так, что за 4 часа нам показали Алматы со всеми значимыми местами с их историей. Было интересно узнать об образовании этноса и его развитие… почему и как был основан город… Любопытно было ездить и перемещаться на Tesla. Необычный дизайн салона, прозрачный потолок, нет приборной доски, есть только руль и умный монитор… 👍 Спасибо Хамражану 🤝, отвечал на наши вопросы со знанием дела… На память 👍 сфотались с Битлами))) 🤩при посещении развлекат центра « Кок Тобе» Обязательно порекомендую своим друзьям!

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
    Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Симфония чувств Алматы
    Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Горы»

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  1. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
  2. Чарынский каньон 3 в 1
  3. Весь Алматы - за один день
  4. По Алматы - на Tesla
  5. Древний город Жаркент в формате «всё включено»
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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