Приглашаем Вас в путешествие по Золотому кольцу Алматы.
Описание экскурсииПриглашаем Вас в путешествие по Золотому кольцу Алматы. Экскурсия подарит Вам незабываемые эмоции, вдохновляющие пейзажи и уникальные природные чудеса, которые станут яркими воспоминаниями и идеальными кадрами для вашего фотоальбома. В этом туре вас ждут уникальные природные пейзажи: реки, озёра, каньоны, пустыни, горы, барханы и леса. Вы сможете увидеть вулканическую лаву и меловые горы, а также узнать о жизни местных жителей и попробовать традиционные блюда национальной кухни. Что вас ждет:• Озеро Кольсай — живописное горное озеро с кристально чистой водой, окруженное хвойными лесами. Идеальное место для уединения и наслаждения природой.
- Озеро Каинды — уникальное озеро с затопленным лесом, образовавшееся после землетрясения. Его прозрачные воды скрывают стоящие под водой стволы сосен, создавая мистическую атмосферу.
- Чарынский каньон — впечатляющий природный памятник, известный своими красными скальными образованиями, напоминающими древние замки.
- Черный каньон— часть Чарынского каньона с тёмными скалами и мрачной красотой. Идеальное место для тех, кто ищет загадочную атмосферу.
- Лунный каньон — участок Чарынского каньона с необычными, фантастическими скальными формациями, напоминающими ландшафт другой планеты.
- Поющий бархан — природное чудо Алтын Эмеля, песчаная дюна, издающая звуки, похожие на мелодию органа, при сильном ветре.
- Стелы Ошактас — три каменные стелы, связанные с легендами о Великом Шелковом пути и историей казахских степей.
- Родник Валиханова — святой источник с чистейшей водой, названный в честь знаменитого казахского учёного и путешественника.
- Горы Актау — белоснежные горы с удивительным ландшафтом, похожим на марсианские пейзажи. Это природный музей, хранящий окаменелости древних животных.
- Горы Катутау — вулканические горы с причудливыми скальными образованиями, привлекающими своей дикостью и уникальной красотой. Важная информация: Есть вопросы по экскурсии?
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописное озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Лунный Каньоны
- Парк Алтын Эмель
- Поющий Бархан
- Горы Актау и Катытау
- Долина Замков
- Река Чарын
- Стеллы Ошактас
- Родник Валиханова
- 700 летняя Ива
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля или аэропорта
- Водители-профессионалы
- Входные билеты (экосборы) по всем паркам
Что не входит в цену
- Проживание от 10000 тенге за человека
- Питание от 2000 тенге за человека
- Конные прогулки от 5000 тенге с человека
Место начала и завершения?
Выезд с вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Напишите мне личное сообщение на сайте или в WhatsApp - оперативно отвечу, помогу, подскажу, а также подберу индивидуальный тур для любой компании: от пары человек до большого коллектива
- Проживание на ваш выбор: юрты, отели с видом на озеро или гостевые дома
- Мы также предоставим рекомендации по одежде и всему необходимому. Подберем программу, соответствующую вашему времени и предпочтениям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
8 дек 2024
Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!
М
Мирас
4 дек 2024
Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая, лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!
В
Валентина
9 окт 2024
Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!
