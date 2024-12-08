Мои заказы

Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы

Золотое кольцо Алматы
Приглашаем Вас в путешествие по Золотому кольцу Алматы.

Экскурсия подарит Вам незабываемые эмоции, вдохновляющие пейзажи и уникальные природные чудеса, которые станут яркими воспоминаниями и идеальными кадрами для вашего фотоальбома. В этом туре
читать дальше

вас ждут уникальные природные пейзажи: реки, озёра, каньоны, пустыни, горы, барханы и леса.

Вы сможете увидеть вулканическую лаву и меловые горы, а также узнать о жизни местных жителей и попробовать традиционные блюда национальной кухни.

5
3 отзыва
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Приглашаем Вас в путешествие по Золотому кольцу Алматы. Экскурсия подарит Вам незабываемые эмоции, вдохновляющие пейзажи и уникальные природные чудеса, которые станут яркими воспоминаниями и идеальными кадрами для вашего фотоальбома. В этом туре вас ждут уникальные природные пейзажи: реки, озёра, каньоны, пустыни, горы, барханы и леса. Вы сможете увидеть вулканическую лаву и меловые горы, а также узнать о жизни местных жителей и попробовать традиционные блюда национальной кухни. Что вас ждет:• Озеро Кольсай — живописное горное озеро с кристально чистой водой, окруженное хвойными лесами. Идеальное место для уединения и наслаждения природой.
  • Озеро Каинды — уникальное озеро с затопленным лесом, образовавшееся после землетрясения. Его прозрачные воды скрывают стоящие под водой стволы сосен, создавая мистическую атмосферу.
  • Чарынский каньон — впечатляющий природный памятник, известный своими красными скальными образованиями, напоминающими древние замки.
  • Черный каньон— часть Чарынского каньона с тёмными скалами и мрачной красотой. Идеальное место для тех, кто ищет загадочную атмосферу.
  • Лунный каньон — участок Чарынского каньона с необычными, фантастическими скальными формациями, напоминающими ландшафт другой планеты.
  • Поющий бархан — природное чудо Алтын Эмеля, песчаная дюна, издающая звуки, похожие на мелодию органа, при сильном ветре.
  • Стелы Ошактас — три каменные стелы, связанные с легендами о Великом Шелковом пути и историей казахских степей.
  • Родник Валиханова — святой источник с чистейшей водой, названный в честь знаменитого казахского учёного и путешественника.
  • Горы Актау — белоснежные горы с удивительным ландшафтом, похожим на марсианские пейзажи. Это природный музей, хранящий окаменелости древних животных.
  • Горы Катутау — вулканические горы с причудливыми скальными образованиями, привлекающими своей дикостью и уникальной красотой. Важная информация: Есть вопросы по экскурсии?
  • Напишите мне личное сообщение на сайте или в Whats.
  • App — оперативно отвечу, помогу, подскажу, а также подберу индивидуальный тур для любой компании: от пары человек до большого коллектива.
  • Проживание на ваш выбор: юрты, отели с видом на озеро или гостевые дома.
  • Мы также предоставим рекомендации по одежде и всему необходимому. Подберем программу, соответствующую вашему времени и предпочтениям.

ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Живописное озеро Каинды
  • Озеро Кольсай
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
  • Лунный Каньоны
  • Парк Алтын Эмель
  • Поющий Бархан
  • Горы Актау и Катытау
  • Долина Замков
  • Река Чарын
  • Стеллы Ошактас
  • Родник Валиханова
  • 700 летняя Ива
Что включено
  • Услуги гида или гида/водителя
  • Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля или аэропорта
  • Водители-профессионалы
  • Входные билеты (экосборы) по всем паркам
Что не входит в цену
  • Проживание от 10000 тенге за человека
  • Питание от 2000 тенге за человека
  • Конные прогулки от 5000 тенге с человека
Место начала и завершения?
Выезд с вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Есть вопросы по экскурсии?
  • Напишите мне личное сообщение на сайте или в WhatsApp - оперативно отвечу, помогу, подскажу, а также подберу индивидуальный тур для любой компании: от пары человек до большого коллектива
  • Проживание на ваш выбор: юрты, отели с видом на озеро или гостевые дома
  • Мы также предоставим рекомендации по одежде и всему необходимому. Подберем программу, соответствующую вашему времени и предпочтениям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Евгений
8 дек 2024
Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!
М
Мирас
4 дек 2024
Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая, лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!
В
Валентина
9 окт 2024
Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
На машине
13 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
На машине
13 часов
-
20%
11 отзывов
Фотопрогулка
до 12 чел.
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
7999 ₽9998 ₽ за человека
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
На машине
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
14 300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы