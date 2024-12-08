Е Евгений

Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!