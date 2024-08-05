К Меловым горам и вулканическим чудесам

Позвольте пригласить вас на захватывающее приключение в удивительные места, полные тайн и загадок — экскурсию по Меловым горам Актау и вулканическим горам Катутау! Меловые горы Актау — это место, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров. Это уникальное место не только для палеонтологов, но и для всех, кто жаждет увидеть части далекого прошлого нашей планеты. Фантастические пейзажи и необычный цвет гор привлекают сюда фотографов и путешественников со всех уголков мира. Вулканические горы Катутау поражают своей красотой и загадочностью. Результаты древних извержений лавы и бурной вулканической деятельности создали удивительные формы, похожие на застывших животных или инопланетных существ. Погружение в этот уникальный ландшафт не оставит вас равнодушными. Не менее удивительна история самого древнего дерева — аксакала, 700-летней Ивы. Его величественная высота — более 20 метров, а обхват ствола — 15 метров. По легенде, рядом с этим деревом отдыхал Чингисхан со своим войском, делая его место священным и богатым историей. Мы приглашаем вас стать частью этого удивительного путешествия, исследовать загадки прошлого, насладиться красотой природы и создать незабываемые воспоминания. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и обед.