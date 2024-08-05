Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по Меловым горам Актау и вулканическим горам Катутау.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие, чтобы насладиться уникальными пейзажами и историческими легендами этого удивительного региона.
Присоединяйтесь к нам для создания атмосферных фотогрфий и незабыаемых воспоминаний о природе и истории.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие, чтобы насладиться уникальными пейзажами и историческими легендами этого удивительного региона.
Присоединяйтесь к нам для создания атмосферных фотогрфий и незабыаемых воспоминаний о природе и истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
К Меловым горам и вулканическим чудесам
Позвольте пригласить вас на захватывающее приключение в удивительные места, полные тайн и загадок — экскурсию по Меловым горам Актау и вулканическим горам Катутау! Меловые горы Актау — это место, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров. Это уникальное место не только для палеонтологов, но и для всех, кто жаждет увидеть части далекого прошлого нашей планеты. Фантастические пейзажи и необычный цвет гор привлекают сюда фотографов и путешественников со всех уголков мира. Вулканические горы Катутау поражают своей красотой и загадочностью. Результаты древних извержений лавы и бурной вулканической деятельности создали удивительные формы, похожие на застывших животных или инопланетных существ. Погружение в этот уникальный ландшафт не оставит вас равнодушными. Не менее удивительна история самого древнего дерева — аксакала, 700-летней Ивы. Его величественная высота — более 20 метров, а обхват ствола — 15 метров. По легенде, рядом с этим деревом отдыхал Чингисхан со своим войском, делая его место священным и богатым историей. Мы приглашаем вас стать частью этого удивительного путешествия, исследовать загадки прошлого, насладиться красотой природы и создать незабываемые воспоминания. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и обед.
Каждый день в 7.00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Алтын Эмель
- Меловые горы Актау
- Вулканические горы Катутау
- 700-летняя ива
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00 утра старт
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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