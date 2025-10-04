Пешая экскурсия по советскому модернизму — яркому, монументальному, неожиданно тёплому.
Вы увидите здания-декорации, барельефы, старые кинотеатры и дворцы, узнаете, чем жила эпоха и чем этот стиль уникален именно здесь. Город откроется с другой стороны — неочевидной, но по-настоящему запоминающейся.
Вы увидите здания-декорации, барельефы, старые кинотеатры и дворцы, узнаете, чем жила эпоха и чем этот стиль уникален именно здесь. Город откроется с другой стороны — неочевидной, но по-настоящему запоминающейся.
Описание экскурсии
Алматы, о котором не пишут в путеводителях Готовы ли вы познакомиться с настоящим обликом Алматы? Недооцененным и непонятым. Гиды уводят путешественников в старый город или в горы, но основная застройка Алматы, которая формировала лицо города на протяжении почти 40 лет остается за кадром. Почему горожане стесняются гордиться этой архитектурой, показывать и рассказывать о ней? В то время как все мировое архитектурное сообщество со скрупулезностью ее изучает? Обо всем этом вы узнаете на нашей экскурсии. В нашей программе мы пройдемся по знаковым объектам Алматы, сформировавшим его лицо. Вы научитесь понимать и принимать город, и, возможно, по-настоящему проникнетесь его грандиозностью. Вас ожидает:
- уникальная философия кинотеатра Арман, которой руководствовался архитектор при его строительстве;
- «бриллиантовый руст» на национальный манер в здании Президентского архива;
- грандиозная галактическая архитектура Дворца школьников.
- исламские мотивы самого изящного и «воздушного» здания алматинского постмодернизма;
- «восстановленное сгоревшее» трагической и главной площади Алматы.
- модернистские алматинские дворы, где люди все еще ностальгируют по жизни «на земле» и увлеченно ухаживают за своими двориками под сенью абрикосовых и сливовых деревьев.
знакомство с Каспийским университетом (в прошлом Домом политического просвещения) и главным символом Алматы — Гостиницей Казахстан, которая обращена к городу, но чей взор обращен на горы. Важная информация:.
знакомство с Каспийским университетом (в прошлом Домом политического просвещения) и главным символом Алматы — Гостиницей Казахстан, которая обращена к городу, но чей взор обращен на горы. Важная информация:.
• знакомство с Каспийским университетом (в прошлом Домом политического просвещения) и главным символом Алматы — Гостиницей Казахстан, которая обращена к городу, но чей взор обращен на горы. Важная информация:
- Надевайте панамки и удобную обувь. Прихватите бутылку воды.
- Детям до 10 лет может быть тяжело (пешая прогулка 3-3,5 часа).
Если Вам не удобно время, напишите гиду - возможно, его удастся скорректировать. Лучшее время для экскурсии: 8.00-12.00, 16.00-19.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кинотеатр Арман
- Архив Президента
- Дворец школьников
- Государственный национальный музей
- Аппаратно-студийный комплекс
- Архитектурный ансамбль Площади Республики
- Интересное местечко, где можно будет купить открытки и кофе
- Республиканский дом дружбы
- Гостиница Достык
- Бывшее здание «Дома политического просвещения»
- Гостиница Казахстан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кинотеатр Арман, пр. Достык, 104
Завершение: Гостиница Казахстан
Когда и сколько длится?
Когда: Если Вам не удобно время, напишите гиду - возможно, его удастся скорректировать. Лучшее время для экскурсии: 8.00-12.00, 16.00-19.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Надевайте панамки и удобную обувь. Прихватите бутылку воды
- Детям до 10 лет может быть тяжело (пешая прогулка 3-3,5 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 окт 2025
Встретились вовремя с гидом
Очень понятно всё рассказала
Время прошло быстро, выбрала экскурсию в первый день приезда, так проще понять город)
Очень понятно всё рассказала
Время прошло быстро, выбрала экскурсию в первый день приезда, так проще понять город)
З
Зотова
29 сен 2025
Очень понравилось, гид супер.
Н
Наталья
26 сен 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилось! Я узнала очень много нового об истории Алматы о той архитектуре, которой она наполнена и как развивалась и расстраивалась бывшая столица!
Экскурсовод поистине знаток города, спасибо большое, за интересно проведенное время!
Экскурсовод поистине знаток города, спасибо большое, за интересно проведенное время!
О
Ольга
1 июл 2025
Чудесная прогулка с большой оптимисткой Анастасией. Благодаря ей я начала лучше узнавать прекрасный город Алматы с модернизмом и конструктивизмом, площадями и фонтанами. Всегда приятно, когда тебя ведет позитивный и хорошо знающий свое дело человек. У нас собралась душевная группа.
И я лучше начала разбираться в архитектуре. Ставлю пятерку. Спасибо!
И я лучше начала разбираться в архитектуре. Ставлю пятерку. Спасибо!
Н
Надежда
25 июн 2025
Очень интересно рассказывает гид Анастасия. Если бы сами ходили, то не отметили все черты модернизма у зданий
Е
Елена
14 июн 2025
Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Мы увидели знаковые для Алматы здания 60-90х годов. Узнали истории их строительства, интересные факты. Было очень интересно. Анастасия замечательный экскурсовод.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: В кофейне в центре города
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 532 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
15 ноя в 10:45
16 ноя в 10:45
3325 ₽
3500 ₽ за человека