Алматы, о котором не пишут в путеводителях Готовы ли вы познакомиться с настоящим обликом Алматы? Недооцененным и непонятым. Гиды уводят путешественников в старый город или в горы, но основная застройка Алматы, которая формировала лицо города на протяжении почти 40 лет остается за кадром. Почему горожане стесняются гордиться этой архитектурой, показывать и рассказывать о ней? В то время как все мировое архитектурное сообщество со скрупулезностью ее изучает? Обо всем этом вы узнаете на нашей экскурсии. В нашей программе мы пройдемся по знаковым объектам Алматы, сформировавшим его лицо. Вы научитесь понимать и принимать город, и, возможно, по-настоящему проникнетесь его грандиозностью. Вас ожидает:

уникальная философия кинотеатра Арман, которой руководствовался архитектор при его строительстве;

«бриллиантовый руст» на национальный манер в здании Президентского архива;

грандиозная галактическая архитектура Дворца школьников.

исламские мотивы самого изящного и «воздушного» здания алматинского постмодернизма;

«восстановленное сгоревшее» трагической и главной площади Алматы.

модернистские алматинские дворы, где люди все еще ностальгируют по жизни «на земле» и увлеченно ухаживают за своими двориками под сенью абрикосовых и сливовых деревьев.

знакомство с Каспийским университетом (в прошлом Домом политического просвещения) и главным символом Алматы — Гостиницей Казахстан, которая обращена к городу, но чей взор обращен на горы. Важная информация:.

