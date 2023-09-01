Экскурсии Алматы об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Алматы, цены от 165 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Проспект Абая как символ рассвета Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Лучшие места Алматы за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Лучшие места Алматы за 3 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Лучшие места Алматы за 7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Лучшие места Алматы за 7 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    1 сентября 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
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    Здорово встретить такого увлеченного и знающего человека)))) Я была с сыном 13 лет, и мы оба были под впечатлением от того, что увидели и узнали!

  • А
    Александр
    29 августа 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
  • В
    Виктория
    16 августа 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Экскурсоводом у нас была прекрасная Динара. Очень доступно все рассказала, ответила на все наши вопросы, познакомила с казахской кухней! Бонусом Динара прислала ссылки интересующей нас продукции. Рекомендую посетить! Эмоции надолго!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
  2. Проспект Абая как символ рассвета Алматы
  3. Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 165 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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