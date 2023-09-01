1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия1 сентября 2023Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
- ААлександр29 августа 2023Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
- ВВиктория16 августа 2023Экскурсоводом у нас была прекрасная Динара. Очень доступно все рассказала, ответила на все наши вопросы, познакомила с казахской кухней! Бонусом Динара прислала ссылки интересующей нас продукции. Рекомендую посетить! Эмоции надолго!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «История и архитектура»
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