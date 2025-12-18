Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным местам Казахстана — Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды! Мини-группа до 6–8 человек обеспечит комфорт, уют и возможность познакомиться с новыми людьми. Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, а опытный гид-водитель не просто рассказывает факты, а делится легендами, историями и атмосферой этих удивительных мест. Важная информация: Важно знать! Оплатить экскурсию можно полностью при посадке — если останутся свободные места (информация уточняется вечером накануне). Чтобы гарантировать себе место, внесите предоплату через сайт Спутник или напрямую — оператор подскажет удобный вариант оплаты. Есть вопросы?
Пишите в личные сообщения на сайте или в Whats
App — быстро отвечу, помогу с выбором и при необходимости организую индивидуальный тур для пары, семьи или большой компании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Река Чарын
Что включено
- Водитель - гид
- Трансфер по всему маршруту
- Вода 1 литр на человека
Что не входит в цену
- Питание
- Экологический сбор 5000 тенге с человека
- Развлечения по локациям
Место начала и завершения?
Казахстан, Алматы, улица Демьяна Бедного, 3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
