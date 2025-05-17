Мои заказы

Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам

Увлекательное путешествие из Алматы к живописным озёрам и каньонам. Ощутите магию природы и узнайте легенды этих мест за один день
Путешествие к Кольсайским озёрам и каньонам - это возможность за один день увидеть уникальные природные ландшафты. Тур включает посещение Чарынского и Чёрного каньонов, где открываются захватывающие виды. На берегу озера Кольсай можно сделать яркие фотографии и насладиться спокойствием природы. Легенды и истории, которые расскажет гид, добавят глубину вашему опыту. Это приключение подарит вам незабываемые эмоции и воспоминания
4.6
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🗺️ Узнать легенды и истории мест
  • 🚐 Комфортабельное путешествие
  • 🎒 Подходит для семей и друзей
Время начала: 05:00

Что можно увидеть

  • Чарынский каньон
  • Чёрный каньон
  • Озеро Кольсай

Описание экскурсии

05:00 — сбор группы в Алматы
05:15 — выезд из города
06:40 — короткая остановка в селе Шелек для заправки, кофе и перекуса (15 мин.)
09:30 — 10:00 — Колсай озеро
10:00 — 13:00 прогулка у озера Кольсай
14:30 — остановка на Чёрном каньоне (15 мин.)
15:30 — прибытие на Чарынский каньон, прогулка (2 ч.)
18:00 — отправление в Алматы
До 22:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка на комфортабельном автомобиле Toyota Hiace. Время в дороге — 4,5 часа
  • Программа подходит взрослым и детям с 12 лет
  • Некоторые моменты нашей программы подарят вам лёгкую дозу адреналина — именно то, что делает приключение ярким! Всё безопасно, но немного драйва будет. Готовьтесь к эмоциям!
  • Развлечения на локациях не входят в стоимость поездки, поэтому советуем взять с собой немного наличных
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — 5000 тенге с чел. (принимаются только наличные); обед — от 3500-7000 тенге с чел. Также по желанию можно заменить пешеходную прогулку до Чарынского каньона на поездку на экотакси — 750 тенге с чел. в одну сторону
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бауыржан
Бауыржан — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 84 туристов
Мы — команда опытных гидов, которые с радостью открывают для вас уникальные уголки Казахстана. Уже более 4 лет мы организуем незабываемые туры, в которых сочетаются приключения, познание и комфорт. Наши
читать дальше

экскурсии — это не просто поездки, а настоящие путешествия в мир природы, истории и культуры. Мы внимательно относимся к каждому клиенту, создавая индивидуальный опыт для всех, кто стремится открыть для себя истинную красоту и богатство нашей страны. Будь то потрясающие каньоны, величественные горы или забытые уголки, мы обеспечиваем безопасные, увлекательные и яркие приключения. Присоединяйтесь к нам — и мы покажем вам Казахстан таким, каким его ещё не видел никто.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Надежда)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Надежда)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Надежда)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Надежда)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Нина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Полина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Полина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Полина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Полина)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Мария)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)Из Алматы - к озёрам Кольсай, к Чарынскому и Чёрному каньонам (Инна)
А
Алла
17 мая 2025
Экскурсия из Алматы к горным озерам, организованная Бауырджаном. 13 мая в 5.00 мы выехали на комфортабельном автомобиле Тойота. Нас было 9 чел.Ехали 3,5 час до села Саты. Там нас ждал
читать дальше

внедорожник УАЗ и на нем поехали к озеру Каинды с затопленным лесом. До места добирались по горной тропе.Далее Кольсайские горные озера фантастической красоты, можно любоваться бесконечно. По мере необходимости пересаживались на автомобиль еще большей проходимости. Все так хорошо организовано,что задержек нигде не было. Затем вернулись к своему автомобилю и на нем поехали к Чарынскому каньону. Там гуляли 2 часа и там же обедали. Поездка тяжеловатая, но доступна любому возрасту и не требует специальной физической подготовки. Прошли 25000 шагов. Мне 87 лет, но я все прошла. Бауырджан, большое спасибо за организацию, все было прекрасно. Рекомендую всем эту экскурсию. Затопленного леса скоро не будет. Сейчас осталось только 30% от прежнего. Спешите.

Дата посещения: 13 мая 2025
М
Марина
8 окт 2025
Накануне поездки, этот "гид", перекинул другим. В итоге, огромный автобус, 97% китайцев. Описывать не хочу, давно таким форматом не пользуюсь. Организация отвратительная, такая экскурсия, обычно дешевле. Очень не советую, связываться с этим "гидом". За 20 лет путешествий, первый раз такое….
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте Марина. Наши туры посещают гости из разных стран это международные группы. Мы открыты для всех путешественников.
К
Константин
28 сен 2025
Заказывал тур в мини-группе. В итоге, оказался в автобусе с 52 другими туристами, маленькими детьми (со всеми вытекающими) и т. д.
Вечером накануне позвонил представитель и сказал, что меняется место сбора
читать дальше

и мне напишет другой организатор. К сожалению, я не знал что это будет экскурсия на такое огромное количество людей, иначе отказался бы. Хотя, меня предупредили о смене организатора за 12 часов до начала тура, даже, если бы я захотел, то отменить бесплатно на Трипстере уже не смог бы.
Тур на 52 человека тут оценивать не буду. Там было все очень долго с временем на каждой локации, избыточно долго. Программу выполнили, но уехали из Алматы в 5 утра, а вернулись обратно уже после 23 часов. Как минимум, можно было сократить время на нескольких локациях на 30-45 мин.
Гидом была молодая девчонка, 21 год, старалась как могла, горела работой, ей искренней респект.
Но я заказывал другой «продукт», поэтому, не могу рекомендовать.

Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Константин!
Нам очень жаль, что тур не оправдал ваших ожиданий. Хотим уточнить, что это был экспресс-тур, поэтому на каждой локации
читать дальше

время ограничено. Мы понимаем, что вы приехали издалека и хотели бы увидеть больше мест, и искренне сожалеем, что формат тура оставил у вас такое впечатление. Ваш отзыв очень важен для нас — он помогает нам становиться лучше и учитывать пожелания гостей. Надеемся, что в следующий раз сможем предложить вам более продолжительный тур, чтобы вы насладились каждой локацией в полной мере.

Н
Надежда
26 сен 2025
Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!
Также насладились озером Кольсай: прогулка по берегу и катанием на катамаране.
Спасибо!
Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Надежда, огромное спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв!
Мы очень рады, что вам удалось увидеть Чарынский каньон именно на закате
читать дальше

— это действительно особенное зрелище, которое запоминается надолго. А наслаждение Кольсаем и катание на катамаране — отдельная магия природы! Нам приятно, что вы оценили наш маршрут и атмосферу путешествия. Ваши слова — лучшая награда для нашей команды и стимул делать туры ещё ярче и интереснее! Будем рады снова видеть вас в наших турах и показать ещё больше удивительных мест Казахстана. 🙌

Нина
Нина
17 сен 2025
Очень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина была удобная! Локации построены грамотно. Времени дается достаточно. 3 часа нам дали на озере и 3 часа на чарынском каньоне. Выехали в 5 утра, вернулись в 22:00.
Очень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина былаОчень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина была
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нина! Спасибо большое за ваши добрые слова и высокую оценку наших водителей. Нам очень приятно, что тур вам понравился и этот день стал для вас особенным. Мы рады, что смогли подарить вам красоту и незабываемые впечатления.
М
Михаил
10 сен 2025
Всё было четко по времени, программа тура хорошо структурирована. Всё посмотрели и с погодой повезло. Гиды всё понятно и интересно рассказывали. Давали достаточно времени, чтобы изучить локацию на которую приезжали. Можно было неспешно погулять и поделать красивые фоточки. Спасибо им большое за то, что делают такие туры.
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Михаил, спасибо вам за добрые слова и доверие! Нам очень приятно, что путешествие оставило у вас хорошие впечатления. Всегда будем рады встретить вас снова!
П
Полина
1 сен 2025
Если будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, до пустынных каньонов, и все это за 1 день!
Экскурсия занимает целый день с раннего утра
читать дальше

до поздней ночи. Учтите, что большую часть пути вы будете находиться в дороге. Пейзажи прекрасные. Водитель аккуратный. Рассказов о достопримечательностях особо нет, но может они и не нужны, главное в этой экскурсии - это созерцание природы.
Туалеты на локациях есть, но платно, платить только наличными, запаситесь монетками по 100 тенге. На обед был вкусный плов.

Если будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, доЕсли будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, доЕсли будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, доЕсли будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, до
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Полина! Большое спасибо за ваши ⭐⭐⭐⭐⭐ Мы очень рады, что вам понравилось путешествие. Будем счастливы видеть вас снова! 🌸
С
Сагитов
16 авг 2025
Очень понравился тур, насыщенный. Организация учли все наши пожелания, так как были с ребенком. Потрясающая природа: озеро Кольсай, Кайынды, Чарынский каньон, Черный каньон стоит хоть раз увидеть. Мы под большим впечатлением. Вишенкой на торте был обед, с вкусным пловом, баурсаками, сладостями.
Отдельное спасибо водителю Ялчину, который на протяжении всей поездки нас сопровождал. Рекомендую данную экскурсию.
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Азамат!
Большое спасибо вам за такой тёплый отзыв и добрые слова Мы очень рады, что вы поделились своими впечатлениями.

Честно говоря,
читать дальше

когда вы приехали с ребёнком, мы немного переживали, ведь обычно на этот тур мы не рекомендуем брать детей. Но вы заранее предупредили нас, и мы постарались сделать всё возможное: организовали внедорожники, чтобы поездка прошла максимально комфортно и безопасно для вашей семьи.

Отдельное спасибо хотим сказать нашему водителю Ялчину — он тоже переживал, чтобы всё прошло идеально

Мы всегда рады вам и будем ждать снова! В следующий раз приглашаем вас с детьми уже на двухдневный тур — он будет ещё интереснее и насыщеннее.

Спасибо за то, что оценили нашу работу, водителя, гида и организацию. Это очень важно для нас

В
Вячеслав
15 авг 2025
Благодарны Бауыржану!
Отвезли-привезли, накормили. Но самое главное, что показали прекрасные места.
Спасибо большое!
Юлия
Юлия
15 авг 2025
Это не экскурсия, это трансфер. Мы провели около 18 часов в дороге в полной тишине. У нас не было гида)

Водитель не говорил сколько нам ехать до ближайшей точки. Не говорил
читать дальше

куда мы едем.
Если спрашивать, отвечал односложно.

Наш маршрут был такой: Черный каньон (остановка 20 мин) - Каинды (1,5 часа свободное время) - обед в селе Саты - Кольсай (1,5 часа) - Лунный каньон (10 минут) - Чарынский каньон (1,5 часа).

Первая остановка на Черном каньоне была в 8 часов утра. Перед этим никаких остановок не было, только водитель заправился на обочине, и мы погнали дальше)

На Чарынский каньон попали на закате (примерно в 18 часов), это было оооочень круто!

Дорога тяжёлая, особенно проезд к озеру Каинды, зачем-то поехали на нашей машине, 40 минут тряски в одну сторону и столько же в другую, а там все равно ехать на буханках, чтобы сэкономить время до озера. Проезд 500 тг в одну сторону. Можно пешком.
В идеале по бездорожью сразу ехать на буханках, мимо нас проносились буханки, пока мы ползли на нашей машине.

От Чарынского каньона до Алматы ~ 3 часа. Дорога относительно норм, но за всю дорогу поспать не удалось, только начинаешь вырубаться и подскакиваешь на неровности, короче всю дорогу едешь на втыке))

Дополнительные траты: 5000 тг экологический сбор, 3500 тг обед (по желанию), буханки на Каинды 500 тг туда и 500 обратно, катамараны на оз. Кольсай 10000 тг за 40 мин (до 4 человек). Туалеты в основном по 100 тг везде.

ПОДВОДЯ ИТОГ…. Если вам нужен трансфер по этим локациям и нужно уложиться в один день, то оч хороший вариант. Но если хочется узнать от гида информацию, то тут уже нужно искать другие варианты. Мне пришлось просто по дороге гуглить локации и читать что к чему)

Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия!
Спасибо, что поделились своим мнением — для нас это очень ценно.
Наш приоритет всегда — безопасность и комфорт гостей.
читать дальше

Именно поэтому мы выбрали для вас комфортабельный внедорожник Delica, чтобы избежать сильной тряски по тем участкам дороги, о которых вы упомянули. Эти дороги действительно сложные, и на обычном транспорте поездка могла бы быть гораздо тяжелее.
Мы стараемся, чтобы даже в сложных условиях поездка проходила максимально удобно и безопасно.
Желаем вам ярких путешествий и будем рады, если в будущем вы снова отправитесь с нами — уверены, что сможем подарить вам ещё более тёплые впечатления!
Все дополнительные траты, включая катамараны, у нас указаны в описании. За обед (3500 тг) с вас мы не брали, хотя в туре он обычно оплачивается отдельно.

Мария
Мария
5 авг 2025
Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!
Невероятная красота, потрясающие виды и море эмоций! Столько нового узнала про восхитительную природу Казахстана 😍
Мы выполнили весь план! Всё чётко по времени, вернулись
читать дальше

не позже 22.00. Экскурсовод сопровождала нас на каждой локации, фотографировала нас и давала много свободного времени полюбоваться такой красотой:))
Счастлива, что нашла новых друзей из Алматы. Сая и Бауыржан - вы супер ❤️

Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте! Благодарим вас за такой тёплый и приятный отзыв. Нам очень приятно, что вы были с нами, путешествовали вместе с нашей командой. Мы ценим ваше доверие и всегда рады видеть вас снова!
И
Инна
30 июн 2025
Мы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравилась и сама организация и гиды. Все прошло в дружной обстановке. Спасибо за ваш труд и работу.
Мы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравиласьМы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравилась
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Инна, огромное спасибо за ваш добрый отзыв! ✨
Нам очень приятно, что поездка в Казахстан оставила у вас такие тёплые впечатления.
Мы
читать дальше

стараемся создавать не просто туры, а настоящие дружеские и запоминающиеся приключения.
Спасибо вам и вашим друзьям за доверие, позитив и прекрасное настроение!
Всегда будем рады видеть вас снова! ❤️

В
Василий
30 июн 2025
Мне с супругой очень понравилось. Замечательный маршрут. Гиды молодцы и мастера своего дела. Шикарный обед, все было очень вкусно.
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Благодарим вас, Василий, за высокую оценку нашей работы! Ваш отзыв — это лучшая награда для нашей команды. Рады, что вам всё понравилось. Будем ждать вас снова!
А
Андрей
26 июн 2025
Начну с положительных моментов:
Очень порадовала природа — все локации были по-своему уникальны и живописны. Особенно впечатлили Косальские озёра и Чарынский каньон. Также хочется отметить комфортный автобус с кондиционером — это
читать дальше

было важно в такую жару. Приятной неожиданностью стал заботливый жест персонала, который купил упаковку воды и бесплатно раздавал всем участникам поездки — большое ему спасибо за это!
Местный обед (плов, чай, сладости) был вкусный, по-домашнему.
Цена тура соответствовала заявленной, что порадовало.

Теперь о моментах, которые оставили негативное впечатление и требуют улучшения:
1. Неточное описание экскурсии. В информации о туре указано, что дорога займёт 3,5 часа, но фактически экскурсия продолжалась около 15 часов, из которых более 10 мы провели в дороге. Это большая разница, и такие моменты важно указывать заранее.
2. Сложность маршрута. Пешая часть была заявлена как «лёгкая прогулка», но на практике всё оказалось куда сложнее. Практически на каждой локации были крутые спуски и подъемы — по жаркому солнцу, по камням, в лесу. Для пожилых людей и туристов с детьми это было тяжело. Кроме того, часть маршрута включала 30-минутную поездку туда и обратно на советских грузовиках по бездорожью — об этом тоже не предупреждали.
3. Музыка в автобусе. Экскурсовод громко включала поп-музыку и «кальянный рэп» в течение всей поездки, что мешало многим отдохнуть или поспать. Учитывая длительность дороги, было бы уместнее включить что-то нейтральное или спокойное, либо вообще дать пассажирам тишину.
4. Поздний обед. Обед был только в 16:00, при том что выезд был в 5 утра. Хотя нас предупреждали про необходимость перекуса, при наличии более чёткого расписания можно было бы лучше подготовиться к такому режиму.
5. Экскурсовод. К сожалению, экскурсовод не всегда уверенно подавала информацию, путалась в датах и формулировках. Хотелось бы более профессиональной подачи материала.
6. Порядок локаций. Порядок посещения был следующим: Косальские озёра → озеро Каинды → Чёрный каньон → Чарынский каньон. Было бы хорошо, если бы это изначально озвучивалось в программе, с примерным временем на каждой точке.

В целом, природа и доброжелательные организаторы оставили положительные эмоции, но организация и подача информации требуют серьёзной доработки. Надеюсь, организатор учтёт замечания и сделает экскурсию более комфортной и прозрачной для будущих туристов.

Начну с положительных моментов:Начну с положительных моментов:Начну с положительных моментов:Начну с положительных моментов:Начну с положительных моментов:Начну с положительных моментов:
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за подробный и честный отзыв. Нам очень приятно, что вы оценили красоту локаций, комфорт транспорта, вкусный обед и
читать дальше

заботу нашей команды — мы действительно стараемся, чтобы каждый гость остался доволен.

Позвольте немного уточнить по замечаниям:

Маршрут и условия.

Продолжительность тура может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий. Мы заранее просчитываем маршрут, ориентируясь на реальную ситуацию в регионах: где идёт дождь, где солнце, — и при необходимости гибко перестраиваем маршрут, чтобы гости могли увидеть максимум природной красоты.

Обед.

Да, мы понимаем, что в тот день обед был немного позже обычного. Это произошло из-за того, что в гостевом доме, с которым мы сотрудничаем, не хватило мест для всей группы. Такая ситуация случилась у нас впервые, и мы сразу приняли меры — на следующий день мы уже сменили локацию обеда, выбрав другой гостевой дом, где было достаточно мест и комфорт для всех. Благодарим за понимание и приносим извинения за задержку.

Организация.

Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и погодных условий. Мы всегда стараемся действовать в интересах группы, чтобы сделать тур максимально комфортным и насыщенным.

Спасибо за обратную связь! Мы обязательно учтём ваши замечания, чтобы улучшать наши туры.

Надеемся, что несмотря на нюансы, у вас остались тёплые воспоминания о путешествии по Казахстану.

Будем рады видеть вас снова!

Кристина
Кристина
23 июн 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороны
Спасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороныСпасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороны
Бауыржан
Бауыржан
Ответ организатора:
Спасибо вам, Кристина, за такие тёплые слова!
Очень рады, что экскурсия подарила вам яркие впечатления, а Казахстан открылся с новой стороны
читать дальше

— именно это вдохновляет нас каждый день!
Будем ждать вас снова в гости, ведь здесь ещё столько удивительных мест, которые стоит увидеть
С наилучшими пожеланиями и до новых путешествий! ️

Входит в следующие категории Алматы

