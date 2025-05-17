читать дальше

было важно в такую жару. Приятной неожиданностью стал заботливый жест персонала, который купил упаковку воды и бесплатно раздавал всем участникам поездки — большое ему спасибо за это!

Местный обед (плов, чай, сладости) был вкусный, по-домашнему.

Цена тура соответствовала заявленной, что порадовало.



Теперь о моментах, которые оставили негативное впечатление и требуют улучшения:

1. Неточное описание экскурсии. В информации о туре указано, что дорога займёт 3,5 часа, но фактически экскурсия продолжалась около 15 часов, из которых более 10 мы провели в дороге. Это большая разница, и такие моменты важно указывать заранее.

2. Сложность маршрута. Пешая часть была заявлена как «лёгкая прогулка», но на практике всё оказалось куда сложнее. Практически на каждой локации были крутые спуски и подъемы — по жаркому солнцу, по камням, в лесу. Для пожилых людей и туристов с детьми это было тяжело. Кроме того, часть маршрута включала 30-минутную поездку туда и обратно на советских грузовиках по бездорожью — об этом тоже не предупреждали.

3. Музыка в автобусе. Экскурсовод громко включала поп-музыку и «кальянный рэп» в течение всей поездки, что мешало многим отдохнуть или поспать. Учитывая длительность дороги, было бы уместнее включить что-то нейтральное или спокойное, либо вообще дать пассажирам тишину.

4. Поздний обед. Обед был только в 16:00, при том что выезд был в 5 утра. Хотя нас предупреждали про необходимость перекуса, при наличии более чёткого расписания можно было бы лучше подготовиться к такому режиму.

5. Экскурсовод. К сожалению, экскурсовод не всегда уверенно подавала информацию, путалась в датах и формулировках. Хотелось бы более профессиональной подачи материала.

6. Порядок локаций. Порядок посещения был следующим: Косальские озёра → озеро Каинды → Чёрный каньон → Чарынский каньон. Было бы хорошо, если бы это изначально озвучивалось в программе, с примерным временем на каждой точке.



В целом, природа и доброжелательные организаторы оставили положительные эмоции, но организация и подача информации требуют серьёзной доработки. Надеюсь, организатор учтёт замечания и сделает экскурсию более комфортной и прозрачной для будущих туристов.