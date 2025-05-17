Путешествие к Кольсайским озёрам и каньонам - это возможность за один день увидеть уникальные природные ландшафты. Тур включает посещение Чарынского и Чёрного каньонов, где открываются захватывающие виды. На берегу озера Кольсай можно сделать яркие фотографии и насладиться спокойствием природы. Легенды и истории, которые расскажет гид, добавят глубину вашему опыту. Это приключение подарит вам незабываемые эмоции и воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🗺️ Узнать легенды и истории мест
- 🚐 Комфортабельное путешествие
- 🎒 Подходит для семей и друзей
Что можно увидеть
- Чарынский каньон
- Чёрный каньон
- Озеро Кольсай
Описание экскурсии
05:00 — сбор группы в Алматы
05:15 — выезд из города
06:40 — короткая остановка в селе Шелек для заправки, кофе и перекуса (15 мин.)
09:30 — 10:00 — Колсай озеро
10:00 — 13:00 прогулка у озера Кольсай
14:30 — остановка на Чёрном каньоне (15 мин.)
15:30 — прибытие на Чарынский каньон, прогулка (2 ч.)
18:00 — отправление в Алматы
До 22:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка на комфортабельном автомобиле Toyota Hiace. Время в дороге — 4,5 часа
- Программа подходит взрослым и детям с 12 лет
- Некоторые моменты нашей программы подарят вам лёгкую дозу адреналина — именно то, что делает приключение ярким! Всё безопасно, но немного драйва будет. Готовьтесь к эмоциям!
- Развлечения на локациях не входят в стоимость поездки, поэтому советуем взять с собой немного наличных
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 5000 тенге с чел. (принимаются только наличные); обед — от 3500-7000 тенге с чел. Также по желанию можно заменить пешеходную прогулку до Чарынского каньона на поездку на экотакси — 750 тенге с чел. в одну сторону
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бауыржан — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 84 туристов
Мы — команда опытных гидов, которые с радостью открывают для вас уникальные уголки Казахстана. Уже более 4 лет мы организуем незабываемые туры, в которых сочетаются приключения, познание и комфорт. НашиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алла
17 мая 2025
Экскурсия из Алматы к горным озерам, организованная Бауырджаном. 13 мая в 5.00 мы выехали на комфортабельном автомобиле Тойота. Нас было 9 чел.Ехали 3,5 час до села Саты. Там нас ждал
Дата посещения: 13 мая 2025
М
Марина
8 окт 2025
Накануне поездки, этот "гид", перекинул другим. В итоге, огромный автобус, 97% китайцев. Описывать не хочу, давно таким форматом не пользуюсь. Организация отвратительная, такая экскурсия, обычно дешевле. Очень не советую, связываться с этим "гидом". За 20 лет путешествий, первый раз такое….
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте Марина. Наши туры посещают гости из разных стран это международные группы. Мы открыты для всех путешественников.
К
Константин
28 сен 2025
Заказывал тур в мини-группе. В итоге, оказался в автобусе с 52 другими туристами, маленькими детьми (со всеми вытекающими) и т. д.
Вечером накануне позвонил представитель и сказал, что меняется место сбора
Вечером накануне позвонил представитель и сказал, что меняется место сбора
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Константин!
Нам очень жаль, что тур не оправдал ваших ожиданий. Хотим уточнить, что это был экспресс-тур, поэтому на каждой локации
Нам очень жаль, что тур не оправдал ваших ожиданий. Хотим уточнить, что это был экспресс-тур, поэтому на каждой локации
Н
Надежда
26 сен 2025
Многие Чарынский каньон показывают в начале маршрута, а мне очень хотелось посмотреть его в конце дня на закате. Это удалось!
Также насладились озером Кольсай: прогулка по берегу и катанием на катамаране.
Спасибо!
Также насладились озером Кольсай: прогулка по берегу и катанием на катамаране.
Спасибо!
Бауыржан
Ответ организатора:
Надежда, огромное спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв!
Мы очень рады, что вам удалось увидеть Чарынский каньон именно на закате
Мы очень рады, что вам удалось увидеть Чарынский каньон именно на закате
Нина
17 сен 2025
Очень заботливый и хороший водитель, везде нас ждал, останавливался по первой просьбе! Водит профессионально. Машина была удобная! Локации построены грамотно. Времени дается достаточно. 3 часа нам дали на озере и 3 часа на чарынском каньоне. Выехали в 5 утра, вернулись в 22:00.
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нина! Спасибо большое за ваши добрые слова и высокую оценку наших водителей. Нам очень приятно, что тур вам понравился и этот день стал для вас особенным. Мы рады, что смогли подарить вам красоту и незабываемые впечатления.
М
Михаил
10 сен 2025
Всё было четко по времени, программа тура хорошо структурирована. Всё посмотрели и с погодой повезло. Гиды всё понятно и интересно рассказывали. Давали достаточно времени, чтобы изучить локацию на которую приезжали. Можно было неспешно погулять и поделать красивые фоточки. Спасибо им большое за то, что делают такие туры.
Бауыржан
Ответ организатора:
Михаил, спасибо вам за добрые слова и доверие! Нам очень приятно, что путешествие оставило у вас хорошие впечатления. Всегда будем рады встретить вас снова!
П
Полина
1 сен 2025
Если будете в Казахстане, обязательно съездите на экскурсию! Разнообразие природы поражает. От зеленых хвойных лесов, до пустынных каньонов, и все это за 1 день!
Экскурсия занимает целый день с раннего утра
Экскурсия занимает целый день с раннего утра
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Полина! Большое спасибо за ваши ⭐⭐⭐⭐⭐ Мы очень рады, что вам понравилось путешествие. Будем счастливы видеть вас снова! 🌸
С
Сагитов
16 авг 2025
Очень понравился тур, насыщенный. Организация учли все наши пожелания, так как были с ребенком. Потрясающая природа: озеро Кольсай, Кайынды, Чарынский каньон, Черный каньон стоит хоть раз увидеть. Мы под большим впечатлением. Вишенкой на торте был обед, с вкусным пловом, баурсаками, сладостями.
Отдельное спасибо водителю Ялчину, который на протяжении всей поездки нас сопровождал. Рекомендую данную экскурсию.
Отдельное спасибо водителю Ялчину, который на протяжении всей поездки нас сопровождал. Рекомендую данную экскурсию.
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Азамат!
Большое спасибо вам за такой тёплый отзыв и добрые слова Мы очень рады, что вы поделились своими впечатлениями.
Честно говоря,
Большое спасибо вам за такой тёплый отзыв и добрые слова Мы очень рады, что вы поделились своими впечатлениями.
Честно говоря,
В
Вячеслав
15 авг 2025
Благодарны Бауыржану!
Отвезли-привезли, накормили. Но самое главное, что показали прекрасные места.
Спасибо большое!
Отвезли-привезли, накормили. Но самое главное, что показали прекрасные места.
Спасибо большое!
Юлия
15 авг 2025
Это не экскурсия, это трансфер. Мы провели около 18 часов в дороге в полной тишине. У нас не было гида)
Водитель не говорил сколько нам ехать до ближайшей точки. Не говорил
Водитель не говорил сколько нам ехать до ближайшей точки. Не говорил
Бауыржан
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия!
Спасибо, что поделились своим мнением — для нас это очень ценно.
Наш приоритет всегда — безопасность и комфорт гостей.
Спасибо, что поделились своим мнением — для нас это очень ценно.
Наш приоритет всегда — безопасность и комфорт гостей.
Мария
5 авг 2025
Большое спасибо Бауыржану и Саяжане за замечательную экскурсию!
Невероятная красота, потрясающие виды и море эмоций! Столько нового узнала про восхитительную природу Казахстана 😍
Мы выполнили весь план! Всё чётко по времени, вернулись
Невероятная красота, потрясающие виды и море эмоций! Столько нового узнала про восхитительную природу Казахстана 😍
Мы выполнили весь план! Всё чётко по времени, вернулись
Бауыржан
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте! Благодарим вас за такой тёплый и приятный отзыв. Нам очень приятно, что вы были с нами, путешествовали вместе с нашей командой. Мы ценим ваше доверие и всегда рады видеть вас снова!
И
Инна
30 июн 2025
Мы были в отпуске с друзьями, в Казахстане. Поехали в тур и не пожалели. Нам понравилась и сама организация и гиды. Все прошло в дружной обстановке. Спасибо за ваш труд и работу.
Бауыржан
Ответ организатора:
Инна, огромное спасибо за ваш добрый отзыв! ✨
Нам очень приятно, что поездка в Казахстан оставила у вас такие тёплые впечатления.
Мы
Нам очень приятно, что поездка в Казахстан оставила у вас такие тёплые впечатления.
Мы
В
Василий
30 июн 2025
Мне с супругой очень понравилось. Замечательный маршрут. Гиды молодцы и мастера своего дела. Шикарный обед, все было очень вкусно.
Бауыржан
Ответ организатора:
Благодарим вас, Василий, за высокую оценку нашей работы! Ваш отзыв — это лучшая награда для нашей команды. Рады, что вам всё понравилось. Будем ждать вас снова!
А
Андрей
26 июн 2025
Начну с положительных моментов:
Очень порадовала природа — все локации были по-своему уникальны и живописны. Особенно впечатлили Косальские озёра и Чарынский каньон. Также хочется отметить комфортный автобус с кондиционером — это
Очень порадовала природа — все локации были по-своему уникальны и живописны. Особенно впечатлили Косальские озёра и Чарынский каньон. Также хочется отметить комфортный автобус с кондиционером — это
Бауыржан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный и честный отзыв. Нам очень приятно, что вы оценили красоту локаций, комфорт транспорта, вкусный обед и
Благодарим вас за подробный и честный отзыв. Нам очень приятно, что вы оценили красоту локаций, комфорт транспорта, вкусный обед и
Кристина
23 июн 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию. Казахстан открылся для нас с новой прекрасной стороны
Бауыржан
Ответ организатора:
Спасибо вам, Кристина, за такие тёплые слова!
Очень рады, что экскурсия подарила вам яркие впечатления, а Казахстан открылся с новой стороны
Очень рады, что экскурсия подарила вам яркие впечатления, а Казахстан открылся с новой стороны
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
Экскурсия из Алматы по местам, напоминающим другую планету
Начало: С адреса проживания туристов, только в черте город...
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
34 200 ₽
36 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 12 чел.
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
7999 ₽
9998 ₽ за человека