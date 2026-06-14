Приглашаем вас в однодневное путешествие по живописным местам Казахстана.Вас ожидает встреча с природными красотами: кристально чистые воды Нижнего Кольсайского озера на высоте 1800 метров, загадочное озеро Кайынды с подводным лесом

и величественный Чарынский каньон с его Долиной замков. Всё это сопровождается комфортной поездкой на автомобиле с профессиональным водителем. В стоимость включены транспорт, обед и входные билеты. Для групп от 9 до 18 человек возможна организация на Mercedes Sprinter. Экскурсия фокусируется на наблюдении и фотографировании, позволяя вам в полной мере насладиться красотой без спешки и лишних рассказов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В это время озёра и каньоны особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но температура может быть ниже. В зимние месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать холодный климат и ограниченный доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.