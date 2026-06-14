Приглашаем вас в однодневное путешествие по живописным местам Казахстана.
Вас ожидает встреча с природными красотами: кристально чистые воды Нижнего Кольсайского озера на высоте 1800 метров, загадочное озеро Кайынды с подводным лесом
Вас ожидает встреча с природными красотами: кристально чистые воды Нижнего Кольсайского озера на высоте 1800 метров, загадочное озеро Кайынды с подводным лесом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🌲 Чистый горный воздух
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В это время озёра и каньоны особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но температура может быть ниже. В зимние месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать холодный климат и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Нижнее Кольсайское озеро
- Озеро Кайынды
Описание экскурсии
Волшебный Казахстан
Я приготовила для вас маршрут, позволяющий прикоснуться к величественным горным пейзажам.
В программе экскурсии:
- Нижнее Кольсайское озеро — расположенное на высоте 1800 метров, оно покорит вас кристально чистой водой и окружающими идиллическими видами. Вы полюбуетесь горами и хвойными лесами, погуляете вокруг озёра и подышите свежим воздухом.
- Озеро Каинды — таинственное место, которое в народе называют «затонувший лес». Вы увидите, как из бирюзовой глади воды поднимаются стволы гигантских елей.
- Чарынский каньон. Ветер и вода создали здесь красивейшую «Долину замков»: здесь вас всё время будут окружать башни причудливой формы, сложенные из осадочных пород. Это также настоящий кладезь для любителей красивых фотографий!
Пикник в степи
Наша поездка — это возможность не только отдохнуть на природе, но и прикоснуться к кулинарному наследию Казахстана. На вашем дастархане окажутся казы, вяленая конина, баурсаки, курт и горячий чай. Всё подадим в традиционном стиле, с элементами этно-декора, чтобы вы прочувствовали атмосферу настоящего кочевого гостеприимства.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных водителей нашей команды
- Транспорт, обед на природе и все входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию также можно провести для группы 9-18 человек на автомобиле Mercedes Sprinter. Стоимость уточняйте при бронировании
- Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя, главная наша цель — любование природой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 06:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1542 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия - одна из лучших по природе Казахстана. Чарынский каньон - уникальное место, редчайший памятник природы. Озера Кольсай и Каинды красивого бирюзового цвета, в окружении гор и леса, сказочно прекрасны
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
всё очень понравилось, для экспресс тура это просто супер: количество мест посещения, красота природы, гид, еда; всё сделано с умом и старанием, и вполне соответствует цене
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дорогая Светлана, от души благодарим Вас за чудесно организованную экскурсию! За прекрасного водителя Казбека, который заботился о нас целый день! Благодарим за прекрасный пикник, за все вкусности, приготовленные для нас! Все отлично организовано и продумано! Благодарим!
Вам был полезен этот отзыв?
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
Очень было приятно и комфортно с ним А какой он накрыл стол к чаепитию, было очень приятно и вкусно 😋
Очень было приятно и комфортно с ним А какой он накрыл стол к чаепитию, было очень приятно и вкусно 😋
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и с погодой. Здорово. Вечером ужин на краю каньона. Запоминающе.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы»
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборВсё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:15
Завтра в 05:15
5350 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 авг в 05:45
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 авг в 05:45
4842 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от 41 000 ₽
43 157 ₽ за всё до 6 чел.
от 44 000 ₽ за экскурсию