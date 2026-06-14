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Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы

Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Приглашаем вас в однодневное путешествие по живописным местам Казахстана.

Вас ожидает встреча с природными красотами: кристально чистые воды Нижнего Кольсайского озера на высоте 1800 метров, загадочное озеро Кайынды с подводным лесом
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и величественный Чарынский каньон с его Долиной замков. Всё это сопровождается комфортной поездкой на автомобиле с профессиональным водителем. В стоимость включены транспорт, обед и входные билеты. Для групп от 9 до 18 человек возможна организация на Mercedes Sprinter.

Экскурсия фокусируется на наблюдении и фотографировании, позволяя вам в полной мере насладиться красотой без спешки и лишних рассказов

4.9
91 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🌲 Чистый горный воздух
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В это время озёра и каньоны особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться видами, но температура может быть ниже. В зимние месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать холодный климат и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы

Что можно увидеть

  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Нижнее Кольсайское озеро
  • Озеро Кайынды

Описание экскурсии

Волшебный Казахстан

Я приготовила для вас маршрут, позволяющий прикоснуться к величественным горным пейзажам.

В программе экскурсии:

  • Нижнее Кольсайское озеро — расположенное на высоте 1800 метров, оно покорит вас кристально чистой водой и окружающими идиллическими видами. Вы полюбуетесь горами и хвойными лесами, погуляете вокруг озёра и подышите свежим воздухом.
  • Озеро Каинды — таинственное место, которое в народе называют «затонувший лес». Вы увидите, как из бирюзовой глади воды поднимаются стволы гигантских елей.
  • Чарынский каньон. Ветер и вода создали здесь красивейшую «Долину замков»: здесь вас всё время будут окружать башни причудливой формы, сложенные из осадочных пород. Это также настоящий кладезь для любителей красивых фотографий!

Пикник в степи

Наша поездка — это возможность не только отдохнуть на природе, но и прикоснуться к кулинарному наследию Казахстана. На вашем дастархане окажутся казы, вяленая конина, баурсаки, курт и горячий чай. Всё подадим в традиционном стиле, с элементами этно-декора, чтобы вы прочувствовали атмосферу настоящего кочевого гостеприимства.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных водителей нашей команды
  • Транспорт, обед на природе и все входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию также можно провести для группы 9-18 человек на автомобиле Mercedes Sprinter. Стоимость уточняйте при бронировании
  • Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя, главная наша цель — любование природой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В 06:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1542 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
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могли сказать: «Я не просто увидел Казахстан. Я его почувствовал». Мы верим, что хорошая экскурсия — это история, в которой человек становится участником. Поэтому наши прогулки разные: спокойные или активные, познавательные или атмосферные. Мы можем рассказать историю старого Алматы во время прогулки по его улицам, посмотреть на город глазами художников или уйти в горы по тропе, о которой знают немногие. И делаем это с искренностью, вниманием к человеку и любовью к месту, которое мы показываем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
2
3
1
2
4
1
Николай
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
Отличная организация во всем. Рекомендую!
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А
Экскурсия - одна из лучших по природе Казахстана. Чарынский каньон - уникальное место, редчайший памятник природы. Озера Кольсай и Каинды красивого бирюзового цвета, в окружении гор и леса, сказочно прекрасны
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и необыкновенно величественны. По дороге к ним откроется степи Казахстана, даже по времени удалось увидеть поляны с цветами - дикими маками, стада барашков, овец и коней. Путешествие организованно Светланой, отличная подготовка, даже не забыли про сувениры для гостей.
Питание по национальному канону: казы, баурсаки, пирожки, также учли наши вкусы- овощи и фрукты. Водитель Казбек - интеллигентный, спокойный и рассудительный. Полная безопасность по дороге и отличное вождение. Машина в отличном состоянии, ехали совершенно спокойно. Все необходимое по маршруту рассказал, по времени не торопил, очень расположен к туристам. Рекомендую Всем гостям республики Казахстан.

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Ю
всё очень понравилось, для экспресс тура это просто супер: количество мест посещения, красота природы, гид, еда; всё сделано с умом и старанием, и вполне соответствует цене
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О
Дорогая Светлана, от души благодарим Вас за чудесно организованную экскурсию! За прекрасного водителя Казбека, который заботился о нас целый день! Благодарим за прекрасный пикник, за все вкусности, приготовленные для нас! Все отлично организовано и продумано! Благодарим!
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Мария
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
Очень было приятно и комфортно с ним А какой он накрыл стол к чаепитию, было очень приятно и вкусно 😋
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Казбеку!
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И
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и с погодой. Здорово. Вечером ужин на краю каньона. Запоминающе.
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и
Все было замечательно. Встреча. Поездка. Экскурсии. Спокойно. Интеллигентно. Познавательно. Повезло не только с Казбеком, но и
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