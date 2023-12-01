Любите водную гладь, она вас успокаивает и расслабляет? Значит эта поездка точно для вас! На нашей экскурсии вы спокойно и не торопясь увидите два красивейших озера Алматинской области — Кольсай в альпийском стиле и Каинды — с затопленными соснами. Окружающие их фантастические пейзажи станут отличными декорациями для ваших фото.

Описание

Что вас ожидает

Чёрный каньон. Вы увидите его необычные «стены» из чёрного камня и сделаете эффектные фото.

Озеро Каинды, расположенное в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1867 метров над уровнем моря. В переводе с казахского языка «Каинды» означает «изобилующее берёзами». Его спокойствие и красота привлекают путешественников со всего мира. И вы тоже сможете почувствовать эту умиротворяющую атмосферу.

Озера Нижний, Средний и Верхний Кольсай. По легенде три сестры полюбили одного парня, и Бог превратил девушек в прекрасные озера, а парня — в ручей, который, как нить, соединяет их, чтобы влюблённые всегда оставались вместе. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, прокатитесь по водной глади на катамаране или лодке.

Подробная программа

06:30-07:00 — Встреча и выезд из Алматы

11:00-11:30 — Чёрный каньон, фото, видео

12:30-13:30 — Обед в кафе или гостевом доме

14:00-16:00 — Подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка

17:00-18:30 — Прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка

18:30-22:00 — Обратная дорога в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка

Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 2700 тенге с человека (принимаются только наличные)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций

Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет

Дополнительные расходы (по желанию)