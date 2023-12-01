Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть знаменитый Чёрный каньон и озеро с затопленными соснами
Любите водную гладь, она вас успокаивает и расслабляет? Значит эта поездка точно для вас! На нашей экскурсии вы спокойно и не торопясь увидите два красивейших озера Алматинской области — Кольсай в альпийском стиле и Каинды — с затопленными соснами. Окружающие их фантастические пейзажи станут отличными декорациями для ваших фото.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Чёрный каньон. Вы увидите его необычные «стены» из чёрного камня и сделаете эффектные фото.
- Озеро Каинды, расположенное в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1867 метров над уровнем моря. В переводе с казахского языка «Каинды» означает «изобилующее берёзами». Его спокойствие и красота привлекают путешественников со всего мира. И вы тоже сможете почувствовать эту умиротворяющую атмосферу.
- Озера Нижний, Средний и Верхний Кольсай. По легенде три сестры полюбили одного парня, и Бог превратил девушек в прекрасные озера, а парня — в ручей, который, как нить, соединяет их, чтобы влюблённые всегда оставались вместе. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, прокатитесь по водной глади на катамаране или лодке.
Подробная программа
06:30-07:00 — Встреча и выезд из Алматы
11:00-11:30 — Чёрный каньон, фото, видео
12:30-13:30 — Обед в кафе или гостевом доме
14:00-16:00 — Подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка
17:00-18:30 — Прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
18:30-22:00 — Обратная дорога в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 2700 тенге с человека (принимаются только наличные)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций
- Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Поездка на лодке, катамаране (5000 тенге за 30 минут)
- Перекус/напитки в кафе — от 2500 тенге с человека (также вы можете взять еду с собой)
- Поездка на «Буханке» к озеру вместо прогулки пешком — 1000 тенге с человека (туда и обратно)
- Поездка на лошади к озеру вместо прогулки пешком — 5000 тенге с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 39 туристов
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на внедорожниках, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
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