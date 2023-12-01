Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон

Индивидуальная экскурсия в Алматы

Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть знаменитый Чёрный каньон и озеро с затопленными соснами

Любите водную гладь, она вас успокаивает и расслабляет? Значит эта поездка точно для вас! На нашей экскурсии вы спокойно и не торопясь увидите два красивейших озера Алматинской области — Кольсай в альпийском стиле и Каинды — с затопленными соснами. Окружающие их фантастические пейзажи станут отличными декорациями для ваших фото.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
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Описание

Что вас ожидает

  • Чёрный каньон. Вы увидите его необычные «стены» из чёрного камня и сделаете эффектные фото.
  • Озеро Каинды, расположенное в горной системе Тянь-Шань на высоте около 1867 метров над уровнем моря. В переводе с казахского языка «Каинды» означает «изобилующее берёзами». Его спокойствие и красота привлекают путешественников со всего мира. И вы тоже сможете почувствовать эту умиротворяющую атмосферу.
  • Озера Нижний, Средний и Верхний Кольсай. По легенде три сестры полюбили одного парня, и Бог превратил девушек в прекрасные озера, а парня — в ручей, который, как нить, соединяет их, чтобы влюблённые всегда оставались вместе. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, прокатитесь по водной глади на катамаране или лодке.

Подробная программа

06:30-07:00 — Встреча и выезд из Алматы
11:00-11:30 — Чёрный каньон, фото, видео
12:30-13:30 — Обед в кафе или гостевом доме
14:00-16:00 — Подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка
17:00-18:30 — Прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
18:30-22:00 — Обратная дорога в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 2700 тенге с человека (принимаются только наличные)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Поездка на лодке, катамаране (5000 тенге за 30 минут)
  • Перекус/напитки в кафе — от 2500 тенге с человека (также вы можете взять еду с собой)
  • Поездка на «Буханке» к озеру вместо прогулки пешком — 1000 тенге с человека (туда и обратно)
  • Поездка на лошади к озеру вместо прогулки пешком — 5000 тенге с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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