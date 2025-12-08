Озеро Иссык — одно из самых живописных мест недалеко от Алматы. Оно расположено в ущелье Заилийского Алатау, на высоте около 1750 метров.
Бирюзовая вода, величественные горы и свежий воздух делают это место идеальным для отдыха и фотосессий. Здесь можно насладиться природой, прогуляться и почувствовать спокойствие Алатау.
Бирюзовая вода, величественные горы и свежий воздух делают это место идеальным для отдыха и фотосессий. Здесь можно насладиться природой, прогуляться и почувствовать спокойствие Алатау.
Описание экскурсииОзеро Иссык — одно из самых живописных мест недалеко от Алматы. Оно расположено в ущелье Заилийского Алатау, на высоте около 1750 метров. Бирюзовая вода, величественные горы и свежий воздух делают это место идеальным для отдыха и фотосессий. Здесь можно насладиться природой, прогуляться и почувствовать спокойствие Алатау. Это удивительное горное озеро поражает своей бирюзовой водой, спокойной атмосферой и величественными горами вокруг. По пути к озеру туристы проезжают через густые еловые леса и красивые виды на горные реки. Здесь можно прогуляться по берегу, сделать потрясающие фотографии, подышать свежим горным воздухом и насладиться тишиной природы. Летом на Иссыке особенно приятно устраивать пикники, а зимой озеро превращается в сказочное место, покрытое снегом. Тур на озеро Иссык идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть красоту Алатау всего за один день. Можно взять перекус с собой — на месте также есть кофе и закуски. Интернет там не ловит, поэтому желательно иметь немного наличных. Важная информация: Экскурсия начинается из города Алматы. Дорога до озера Иссык занимает примерно 2 часа в одну сторону (около 70 км). По пути при желании туристы могут делать остановки для отдыха и фотографий. По прибытии на озеро вас ждёт прогулка вдоль берега, время для фотосессий и наслаждение живописными горными пейзажами. Возвращение в Алматы также занимает около 2 часов. Обратите внимание: зимой и в дождливую погоду дорога к озеру может быть временно закрыта из-за погодных условий. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее уточнить у нас информацию о состоянии маршрута.
каждый день 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда обратно
- До 12 чел Тайота хайс
- До 6 чел Делика или минивен
- Услуги гида
- Вода 1л/чел.
- Эко сборы
Что не входит в цену
- Обед
- Развлечения по локациям
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия начинается из города Алматы. Дорога до озера Иссык занимает примерно 2 часа в одну сторону (около 70 км). По пути при желании туристы могут делать остановки для отдыха и фотографий
- По прибытии на озеро вас ждёт прогулка вдоль берега, время для фотосессий и наслаждение живописными горными пейзажами. Возвращение в Алматы также занимает около 2 часов
- Обратите внимание: зимой и в дождливую погоду дорога к озеру может быть временно закрыта из-за погодных условий. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее уточнить у нас информацию о состоянии маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык: индивидуальная экскурсия по истории и природе
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
19 460 ₽
27 800 ₽ за всё до 4 чел.