Описание экскурсии Озеро Иссык — одно из самых живописных мест недалеко от Алматы. Оно расположено в ущелье Заилийского Алатау, на высоте около 1750 метров. Бирюзовая вода, величественные горы и свежий воздух делают это место идеальным для отдыха и фотосессий. Здесь можно насладиться природой, прогуляться и почувствовать спокойствие Алатау. Это удивительное горное озеро поражает своей бирюзовой водой, спокойной атмосферой и величественными горами вокруг. По пути к озеру туристы проезжают через густые еловые леса и красивые виды на горные реки. Здесь можно прогуляться по берегу, сделать потрясающие фотографии, подышать свежим горным воздухом и насладиться тишиной природы. Летом на Иссыке особенно приятно устраивать пикники, а зимой озеро превращается в сказочное место, покрытое снегом. Тур на озеро Иссык идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть красоту Алатау всего за один день. Можно взять перекус с собой — на месте также есть кофе и закуски. Интернет там не ловит, поэтому желательно иметь немного наличных. Важная информация: Экскурсия начинается из города Алматы. Дорога до озера Иссык занимает примерно 2 часа в одну сторону (около 70 км). По пути при желании туристы могут делать остановки для отдыха и фотографий. По прибытии на озеро вас ждёт прогулка вдоль берега, время для фотосессий и наслаждение живописными горными пейзажами. Возвращение в Алматы также занимает около 2 часов. Обратите внимание: зимой и в дождливую погоду дорога к озеру может быть временно закрыта из-за погодных условий. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее уточнить у нас информацию о состоянии маршрута.

