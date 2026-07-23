Мои заказы

Озеро Иссык и водопад Медвежий

Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
В этом путешествии вас ждут одни из самых ярких мест Алматинской области.

Озеро Иссык удивит своими пейзажами и энергетикой, а также вы узнаете о природной катастрофе 60-х годов.

У водопада Медвежий в
читать дальшеуменьшить

Тургенском ущелье вы сможете насладиться живописными видами и узнать о доледниковых растениях.

Источник красоты с родниковой водой подарит свежесть, а реликтовые ельники создадут атмосферу сказочного леса. По дороге гид расскажет о сакских племенах и «Золотом человеке», который стал символом Казахстана.

Этот тур позволит вам не только увидеть уникальные природные объекты, но и погрузиться в историю Великой степи

4.5
9 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌊 Живописное озеро Иссык
  • 🌲 Реликтовые ельники
  • 💧 Водопад Медвежий
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🗣 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Иссык и водопада Медвежий - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура воздуха позволяет наслаждаться природой без лишних забот о погодных условиях. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть менее предсказуемыми из-за возможных дождей и более прохладной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий

Что можно увидеть

  • Озеро Иссык
  • Водопад Медвежий
  • Тургенское ущелье
  • Курганы-могильники

Описание экскурсии

Жемчужина Заилийского Алатау

Озеро Иссык, находящееся в одноименном ущелье, — место необыкновенных пейзажей и потрясающей энергетики. У вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть окрестности с берега, насладиться бирюзовой водной гладью и сделать панорамные снимки. Вы, конечно, узнаете подробности огромной природной катастрофы, которая здесь произошла в начале 60-х годов. И увидите, как в наше время благоустраивается территория вокруг озера. А в одном особенном месте мы предложим вам совершить ритуал, чтобы получить благословение древних кочевников.

Тургенские водопады, источник красоты и моховые ельники

Также мы отвезем вас в еще одно захватывающее место в Алматинской области — на водопады в Иле-Алатауском национальном парке. В Тургенском ущелье их семь. Вы побываете у самого посещаемого, 30-метрового Медвежьего. Расположен он в живописном месте среди нависающих скал. Сами скалы интересны тем, что разбиты землетрясением и хранят отпечатки растений доледникового периода. Кроме того, неподалеку вас будет ждать «источник красоты» со вкусной и холодной родниковой водой. И еще! В ущелье вы полюбуетесь настоящими еловыми коврами — ведь здесь по земле стелются реликтовые Чинтургенские моховые ельники.

Легенды Великой степи

По дороге вы познакомитесь не только с природой, но и с историей края. Наш гид расскажет о кочевых и полукочевых племенах, обитавших на территории Казахстана в древности. В частности, вы узнаете об интереснейшей сакской культуре и обнаруженных археологических памятниках — курганах-могильниках. Особенно любопытен эпизод, связанный с «Золотым человеком», или Алтын Адамом, ставшим государственным символом страны. Кем был тот знатный мужчина? А, может, то была прекрасная воительница? Эти и другие секреты Великих степей вам предстоит раскрыть в путешествии.

Примерная программа путешествия

09:00 — выезд от вашего отеля, путевая экскурсия
11:00 — пешая экскурсия вокруг озера Иссык
14:00 — переезд на водопад
15:00 — пешая экскурсия на водопад «Медвежий»
16:00 — прогулка по окрестностям
17:30 — выезд в Алматы

Организационные детали

  • Трансфер на внедорожнике и экологические сборы входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачивается питание
  • Общий километраж — 170 км
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по сезону, возьмите головной убор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С указанного адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1542 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
читать дальшеуменьшить

могли сказать: «Я не просто увидел Казахстан. Я его почувствовал». Мы верим, что хорошая экскурсия — это история, в которой человек становится участником. Поэтому наши прогулки разные: спокойные или активные, познавательные или атмосферные. Мы можем рассказать историю старого Алматы во время прогулки по его улицам, посмотреть на город глазами художников или уйти в горы по тропе, о которой знают немногие. И делаем это с искренностью, вниманием к человеку и любовью к месту, которое мы показываем.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
1
А
Все было прекрасно организовано, очень интересный и комфортный гид-водитель, пейзажи захватывают дух
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Одно из тех путешествий, которые вспоминаются с теплотой и рекомендуются друзьям и знакомым. Зеленые горы, поросшие ельником, озеро цвета пепельной фисташки, травянистый дух, рокот реки - красота, в которой хочется
читать дальшеуменьшить

ходить, быть и дышать.
Наш маршрут организовала Светлана - все четко, быстро, надежно и предупредительно, да еще и перестроила маршрут под мои пожелания - зе бест. Экскурсовод Мария - мои комплементы: чудесный рассказчик, глубокие знания, любовь к своей стране (только так и можно увлечь искушенных туристов). Ее доброжелательность и позитив сделали наш день. А комфорт и безопасность в дороге обеспечил водитель Евгений - ему отдельное спасибо: машина была комфортной, просторной, кондиционер отлично фигарил весь путь, и бутылочки с водой - кажется малость, а приятно, что о тебе позаботились

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но и по мелочам. Асхат - прекрасный водитель (ориентируется на дороге),
читать дальшеуменьшить

что не маловажно для безопасности передвижения, внимательный к пожеланиям (ехали без музыки), дает информации достаточно, чтобы наслаждаться видами (за ними приехали). Нам с погодой повезло: солнце, без ветра. Настраивайтесь на прекрасное путешествие в бескрайние степи и величественные горы Казахстана. Впечатления остаются навсегда. Светлана была на связи все время. Спасибо огромное. Обязательно вернемся и обратимся при организации следующего путешествия.

Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Отличная прогулка с Ольгой Дмитриевной вдоль озера Иссык и на водопад Медвежий! Очень интересно, познавательно и доброжелательно! Так увлеклись, что даже экскурсия прошла на два часа больше. Огромное спасибо! Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Интересная экскурсия. Повезло с погодой 🙂 было не так жарко. Гид Сергей рассказывал много интересного.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии на «Озеро Иссык и водопад Медвежий»

Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
На машине
На микроавтобусе
9 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на экскурсии в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 авг в 07:30
14 авг в 07:30
5445 ₽ за человека
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
Полюбоваться природным чудом Казахстана, пообедать на форелевом хозяйстве и открыть древнюю историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Живописное озеро Иссык - из Алматы
На машине
4.5 часа
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное озеро Иссык - из Алматы
Побывать на легендарном озере и вернуться в город засветло
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 20 500 ₽21 578 ₽ за всё до 4 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: плато Ассы, озеро Иссык и водопад
На машине
Джиппинг
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: плато Ассы, озеро Иссык и водопад
Погрузитесь в атмосферу горных пейзажей, посетив плато Ассы и озеро Иссык. Насладитесь природой и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от 37 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы
от 34 000 ₽ за экскурсию