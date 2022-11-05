Озеро Иссык, находящееся в одноименном ущелье, — место необыкновенных пейзажей и потрясающей энергетики. У вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть окрестности с берега, насладиться бирюзовой водной гладью и сделать панорамные снимки. Вы, конечно, узнаете подробности огромной природной катастрофы, которая здесь произошла в начале 60-х годов. И увидите, как в наше время благоустраивается территория вокруг озера. А в одном особенном месте мы предложим вам совершить ритуал, чтобы получить благословение древних кочевников.
Также мы отвезем вас в еще одно захватывающее место в Алматинской области — на водопады в Иле-Алатауском национальном парке. В Тургенском ущелье их семь. Вы побываете у самого посещаемого, 30-метрового Медвежьего. Расположен он в живописном месте среди нависающих скал. Сами скалы интересны тем, что разбиты землетрясением и хранят отпечатки растений доледникового периода. Кроме того, неподалеку вас будет ждать «источник красоты» со вкусной и холодной родниковой водой. И еще! В ущелье вы полюбуетесь настоящими еловыми коврами — ведь здесь по земле стелются реликтовые Чинтургенские моховые ельники.
По дороге вы познакомитесь не только с природой, но и с историей края. Наш гид расскажет о кочевых и полукочевых племенах, обитавших на территории Казахстана в древности. В частности, вы узнаете об интереснейшей сакской культуре и обнаруженных археологических памятниках — курганах-могильниках. Особенно любопытен эпизод, связанный с «Золотым человеком», или Алтын Адамом, ставшим государственным символом страны. Кем был тот знатный мужчина? А, может, то была прекрасная воительница? Эти и другие секреты Великих степей вам предстоит раскрыть в путешествии.
09:00 — выезд от вашего отеля, путевая экскурсия
11:00 — пешая экскурсия вокруг озера Иссык
14:00 — переезд на водопад
15:00 — пешая экскурсия на водопад «Медвежий»
16:00 — прогулка по окрестностям
17:30 — выезд в Алма-Ату