Озеро Иссык и водопад Медвежий

Услышать легенды Великой степи и поразиться природным богатствам Заилийского Алатау

В путешествии мы познакомим вас с одними из наиболее ярких мест в Алматинской области. Вы оцените красоту озера Иссык и совершите ритуал древних кочевников.

Побываете у самого впечатляющего водопада в Тургенском ущелье и полюбуетесь ковром реликтовых ельников.

А проезжая места, где обнаружили археологические памятники, узнаете о сакских племенах и загадке «Золотого человека».
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
Озеро Иссык и водопад Медвежий
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Описание

Что вас ожидает

Жемчужина Заилийского Алатау

Озеро Иссык, находящееся в одноименном ущелье, — место необыкновенных пейзажей и потрясающей энергетики. У вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть окрестности с берега, насладиться бирюзовой водной гладью и сделать панорамные снимки. Вы, конечно, узнаете подробности огромной природной катастрофы, которая здесь произошла в начале 60-х годов. И увидите, как в наше время благоустраивается территория вокруг озера. А в одном особенном месте мы предложим вам совершить ритуал, чтобы получить благословение древних кочевников.

Тургенские водопады, источник красоты и моховые ельники

Также мы отвезем вас в еще одно захватывающее место в Алматинской области — на водопады в Иле-Алатауском национальном парке. В Тургенском ущелье их семь. Вы побываете у самого посещаемого, 30-метрового Медвежьего. Расположен он в живописном месте среди нависающих скал. Сами скалы интересны тем, что разбиты землетрясением и хранят отпечатки растений доледникового периода. Кроме того, неподалеку вас будет ждать «источник красоты» со вкусной и холодной родниковой водой. И еще! В ущелье вы полюбуетесь настоящими еловыми коврами — ведь здесь по земле стелются реликтовые Чинтургенские моховые ельники.

Легенды Великой степи

По дороге вы познакомитесь не только с природой, но и с историей края. Наш гид расскажет о кочевых и полукочевых племенах, обитавших на территории Казахстана в древности. В частности, вы узнаете об интереснейшей сакской культуре и обнаруженных археологических памятниках — курганах-могильниках. Особенно любопытен эпизод, связанный с «Золотым человеком», или Алтын Адамом, ставшим государственным символом страны. Кем был тот знатный мужчина? А, может, то была прекрасная воительница? Эти и другие секреты Великих степей вам предстоит раскрыть в путешествии.

Примерная программа путешествия

09:00 — выезд от вашего отеля, путевая экскурсия
11:00 — пешая экскурсия вокруг озера Иссык
14:00 — переезд на водопад
15:00 — пешая экскурсия на водопад «Медвежий»
16:00 — прогулка по окрестностям
17:30 — выезд в Алма-Ату

Организационные детали

  • Трансфер на внедорожнике и экологические сборы входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачивается питание
  • Общий километраж — 170 км
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по сезону, возьмите головной убор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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