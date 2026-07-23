Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
В этом путешествии вас ждут одни из самых ярких мест Алматинской области.
Озеро Иссык удивит своими пейзажами и энергетикой, а также вы узнаете о природной катастрофе 60-х годов.
У водопада Медвежий в читать дальшеуменьшить
Тургенском ущелье вы сможете насладиться живописными видами и узнать о доледниковых растениях.
Источник красоты с родниковой водой подарит свежесть, а реликтовые ельники создадут атмосферу сказочного леса. По дороге гид расскажет о сакских племенах и «Золотом человеке», который стал символом Казахстана.
Этот тур позволит вам не только увидеть уникальные природные объекты, но и погрузиться в историю Великой степи
Лучшее время для посещения озера Иссык и водопада Медвежий - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура воздуха позволяет наслаждаться природой без лишних забот о погодных условиях. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть менее предсказуемыми из-за возможных дождей и более прохладной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Иссык
Водопад Медвежий
Тургенское ущелье
Курганы-могильники
Описание экскурсии
Жемчужина Заилийского Алатау
Озеро Иссык, находящееся в одноименном ущелье, — место необыкновенных пейзажей и потрясающей энергетики. У вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть окрестности с берега, насладиться бирюзовой водной гладью и сделать панорамные снимки. Вы, конечно, узнаете подробности огромной природной катастрофы, которая здесь произошла в начале 60-х годов. И увидите, как в наше время благоустраивается территория вокруг озера. А в одном особенном месте мы предложим вам совершить ритуал, чтобы получить благословение древних кочевников.
Тургенские водопады, источник красоты и моховые ельники
Также мы отвезем вас в еще одно захватывающее место в Алматинской области — на водопады в Иле-Алатауском национальном парке. В Тургенском ущелье их семь. Вы побываете у самого посещаемого, 30-метрового Медвежьего. Расположен он в живописном месте среди нависающих скал. Сами скалы интересны тем, что разбиты землетрясением и хранят отпечатки растений доледникового периода. Кроме того, неподалеку вас будет ждать «источник красоты» со вкусной и холодной родниковой водой. И еще! В ущелье вы полюбуетесь настоящими еловыми коврами — ведь здесь по земле стелются реликтовые Чинтургенские моховые ельники.
Легенды Великой степи
По дороге вы познакомитесь не только с природой, но и с историей края. Наш гид расскажет о кочевых и полукочевых племенах, обитавших на территории Казахстана в древности. В частности, вы узнаете об интереснейшей сакской культуре и обнаруженных археологических памятниках — курганах-могильниках. Особенно любопытен эпизод, связанный с «Золотым человеком», или Алтын Адамом, ставшим государственным символом страны. Кем был тот знатный мужчина? А, может, то была прекрасная воительница? Эти и другие секреты Великих степей вам предстоит раскрыть в путешествии.
Примерная программа путешествия
09:00 — выезд от вашего отеля, путевая экскурсия 11:00 — пешая экскурсия вокруг озера Иссык 14:00 — переезд на водопад 15:00 — пешая экскурсия на водопад «Медвежий» 16:00 — прогулка по окрестностям 17:30 — выезд в Алматы
Организационные детали
Трансфер на внедорожнике и экологические сборы входят в стоимость экскурсии
Отдельно оплачивается питание
Общий километраж — 170 км
Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по сезону, возьмите головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С указанного адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1542 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы читать дальшеуменьшить
могли сказать: «Я не просто увидел Казахстан. Я его почувствовал».
Мы верим, что хорошая экскурсия — это история, в которой человек становится участником. Поэтому наши прогулки разные: спокойные или активные, познавательные или атмосферные.
Мы можем рассказать историю старого Алматы во время прогулки по его улицам, посмотреть на город глазами художников или уйти в горы по тропе, о которой знают немногие. И делаем это с искренностью, вниманием к человеку и любовью к месту, которое мы показываем.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
А
Алексей
Все было прекрасно организовано, очень интересный и комфортный гид-водитель, пейзажи захватывают дух
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Ольга
Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
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М
Мария
Одно из тех путешествий, которые вспоминаются с теплотой и рекомендуются друзьям и знакомым. Зеленые горы, поросшие ельником, озеро цвета пепельной фисташки, травянистый дух, рокот реки - красота, в которой хочется читать дальшеуменьшить
ходить, быть и дышать. Наш маршрут организовала Светлана - все четко, быстро, надежно и предупредительно, да еще и перестроила маршрут под мои пожелания - зе бест. Экскурсовод Мария - мои комплементы: чудесный рассказчик, глубокие знания, любовь к своей стране (только так и можно увлечь искушенных туристов). Ее доброжелательность и позитив сделали наш день. А комфорт и безопасность в дороге обеспечил водитель Евгений - ему отдельное спасибо: машина была комфортной, просторной, кондиционер отлично фигарил весь путь, и бутылочки с водой - кажется малость, а приятно, что о тебе позаботились
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Е
Екатерина
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но и по мелочам. Асхат - прекрасный водитель (ориентируется на дороге), читать дальшеуменьшить
что не маловажно для безопасности передвижения, внимательный к пожеланиям (ехали без музыки), дает информации достаточно, чтобы наслаждаться видами (за ними приехали). Нам с погодой повезло: солнце, без ветра. Настраивайтесь на прекрасное путешествие в бескрайние степи и величественные горы Казахстана. Впечатления остаются навсегда. Светлана была на связи все время. Спасибо огромное. Обязательно вернемся и обратимся при организации следующего путешествия.
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Сергей
Отличная прогулка с Ольгой Дмитриевной вдоль озера Иссык и на водопад Медвежий! Очень интересно, познавательно и доброжелательно! Так увлеклись, что даже экскурсия прошла на два часа больше. Огромное спасибо! Рекомендую всем!
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В
Виталий
Интересная экскурсия. Повезло с погодой 🙂 было не так жарко. Гид Сергей рассказывал много интересного.
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