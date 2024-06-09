Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур! Вы полюбуетесь могучими горными ущельями, бирюзовым озером и древними курганами. По желанию посетите музей Золотого человека и пообедаете в уютной обстановке на семейной ферме. Мы поделимся интересными фактами об этих удивительных местах и сделаем всё, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Иссык — город-спутник Алматы. Это бывшая царская станица, ныне — уютный городок с колоритной азиатской атмосферой.

Царские курганы. Вы увидите остатки древних курганов времён империи Саков. В 1969 году под одним из курганов археологи обнаружили «золотого человека» — останки сакского воина в золотых одеждах. По желанию мы можем посетить посвящённый ему музей.

Ущелье Иссык с горным озером. Вы полюбуетесь потрясающими видами горных вершин и лесов, бурлящей рекой и водной гладью озера-хамелеона Иссык, меняющего цвет от серо-зелёного до изумрудного.

Семейная ферма крафтовых вин и сыров (по желанию). Вы сможете на ней вкусно пообедать, насладиться домашними сырами и вином, выпить чай с местными горными травами и попробовать настоящий кофе на углях.

Организационные детали