Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур! Вы полюбуетесь могучими горными ущельями, бирюзовым озером и древними курганами. По желанию посетите музей Золотого человека и пообедаете в уютной обстановке на семейной ферме.
Мы поделимся интересными фактами об этих удивительных местах и сделаем всё, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Иссык — город-спутник Алматы. Это бывшая царская станица, ныне — уютный городок с колоритной азиатской атмосферой.
Царские курганы. Вы увидите остатки древних курганов времён империи Саков. В 1969 году под одним из курганов археологи обнаружили «золотого человека» — останки сакского воина в золотых одеждах. По желанию мы можем посетить посвящённый ему музей.
Ущелье Иссык с горным озером. Вы полюбуетесь потрясающими видами горных вершин и лесов, бурлящей рекой и водной гладью озера-хамелеона Иссык, меняющего цвет от серо-зелёного до изумрудного.
Семейная ферма крафтовых вин и сыров (по желанию). Вы сможете на ней вкусно пообедать, насладиться домашними сырами и вином, выпить чай с местными горными травами и попробовать настоящий кофе на углях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой муж Роман
Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
Дополнительные расходы: национальный парк — 100 руб. /чел., музей Золотого человека (по желанию) — 100 руб. /чел., обед на семейной ферме (по желанию) — 11500 рублей с группы
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Алматы
Здравствуйте! Мы Татьяна и Роман — профессиональные гиды и алматинцы в третьем поколении, влюблённые в родной город. С 2010 года проводим экскурсии на русском и английском языках. Вас ждут нескучные рассказы о наших живописных местах с продуманным использованием исторических фактов.