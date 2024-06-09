Из Алматы - на горное озеро Иссык

Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур! Вы полюбуетесь могучими горными ущельями, бирюзовым озером и древними курганами. По желанию посетите музей Золотого человека и пообедаете в уютной обстановке на семейной ферме.

Мы поделимся интересными фактами об этих удивительных местах и сделаем всё, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Иссык — город-спутник Алматы. Это бывшая царская станица, ныне — уютный городок с колоритной азиатской атмосферой.

Царские курганы. Вы увидите остатки древних курганов времён империи Саков. В 1969 году под одним из курганов археологи обнаружили «золотого человека» — останки сакского воина в золотых одеждах. По желанию мы можем посетить посвящённый ему музей.

Ущелье Иссык с горным озером. Вы полюбуетесь потрясающими видами горных вершин и лесов, бурлящей рекой и водной гладью озера-хамелеона Иссык, меняющего цвет от серо-зелёного до изумрудного.

Семейная ферма крафтовых вин и сыров (по желанию). Вы сможете на ней вкусно пообедать, насладиться домашними сырами и вином, выпить чай с местными горными травами и попробовать настоящий кофе на углях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой муж Роман
  • Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • Дополнительные расходы: национальный парк — 100 руб. /чел., музей Золотого человека (по желанию) — 100 руб. /чел., обед на семейной ферме (по желанию) — 11500 рублей с группы

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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