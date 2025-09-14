Иссык - одно из самых доступных высокогорных озёр, куда можно добраться без сложного треккинга. Природный шедевр Алматинской области окружён тайнами и легендами. Бирюзовая гладь воды не отражает небо, а хранит
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Озеро Иссык
Описание экскурсии
В поездке вы:
- Восхититесь бирюзовым цветом воды, который меняется в зависимости от погоды (и раскроете его секрет)
- Узнаете историю природной катастрофы 1963 года, когда гигантский сель уничтожил часть водоёма
- Выясните, кем был «Золотой человек» и символом чего он стал
- И сделаете яркие фотографии на фоне величественных гор и альпийских лугов
Тайминг
09:00 — Выезд из Алматы
10:30 — Прогулка вокруг озера Иссык
12:00 — Отправление
13:30 — Прибытие в Алматы
Эта короткая поездка не предполагает остановку на обед, вы можете взять перекус с собой. Или (по желанию) на обратном пути мы заедем в кафе или в форелевое хозяйство.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: комфортабельный трансфер с профессиональным сопровождающим, услуги гида
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосбор) — 1000 тенге с чел. (принимаются только наличные)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Особенности формата
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций
- Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1851 туриста
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получилиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
14 сен 2025
Отлично провели время, спасибо Бахтияру за заботу о нас и интересные, познавательные истории! Вся экскурсия была качественно организована, гид очень вежливый, эрудированный. Нам было очень комфортно
Е
Елена
22 мая 2025
Нашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А еще нам предложили доп локацию - цветущее маковое поле.
Анастасия
27 апр 2025
Машина очень комфортная, корректный и обходительный водитель Жамшит. Получилось забрать нас у дома, что очень удобно для туриста.
Сопровождал в течение всей экскурсии, по всем локациям.
Благодарим за организацию, получили массу положительных эмоций и впечатлений.
