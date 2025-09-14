Мои заказы

Живописное озеро Иссык - из Алматы

Путешествие к озеру Иссык без сложного треккинга подарит вам возможность насладиться величественными видами и узнать тайны этого уникального места
Иссык - одно из самых доступных высокогорных озёр, куда можно добраться без сложного треккинга. Природный шедевр Алматинской области окружён тайнами и легендами. Бирюзовая гладь воды не отражает небо, а хранит
читать дальше

историю природной катастрофы 1963 года.

Здесь можно узнать о «Золотом человеке» и сделать яркие фотографии на фоне величественных гор и альпийских лугов. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет, обеспечивая комфорт и безопасность

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды гор и лугов
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Живописное озеро Иссык - из Алматы© Кристина
Живописное озеро Иссык - из Алматы© Кристина
Живописное озеро Иссык - из Алматы© Кристина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Озеро Иссык

Описание экскурсии

В поездке вы:

  • Восхититесь бирюзовым цветом воды, который меняется в зависимости от погоды (и раскроете его секрет)
  • Узнаете историю природной катастрофы 1963 года, когда гигантский сель уничтожил часть водоёма
  • Выясните, кем был «Золотой человек» и символом чего он стал
  • И сделаете яркие фотографии на фоне величественных гор и альпийских лугов

Тайминг

09:00 — Выезд из Алматы
10:30 — Прогулка вокруг озера Иссык
12:00 — Отправление
13:30 — Прибытие в Алматы

Эта короткая поездка не предполагает остановку на обед, вы можете взять перекус с собой. Или (по желанию) на обратном пути мы заедем в кафе или в форелевое хозяйство.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: комфортабельный трансфер с профессиональным сопровождающим, услуги гида
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосбор) — 1000 тенге с чел. (принимаются только наличные)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1851 туриста
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили
читать дальше

максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Вероника
Вероника
14 сен 2025
Отлично провели время, спасибо Бахтияру за заботу о нас и интересные, познавательные истории! Вся экскурсия была качественно организована, гид очень вежливый, эрудированный. Нам было очень комфортно
Отлично провели время, спасибо Бахтияру за заботу о нас и интересные, познавательные истории! Вся экскурсия былаОтлично провели время, спасибо Бахтияру за заботу о нас и интересные, познавательные истории! Вся экскурсия была
Е
Елена
22 мая 2025
Нашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А еще нам предложили доп локацию - цветущее маковое поле.
Нашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А ещеНашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А ещеНашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А ещеНашим гидом был Ержан. Спокойный интеллигентный мужчина. Само озеро в окружении гор - потрясающее. А еще
Анастасия
Анастасия
27 апр 2025
Машина очень комфортная, корректный и обходительный водитель Жамшит. Получилось забрать нас у дома, что очень удобно для туриста.
Сопровождал в течение всей экскурсии, по всем локациям.
Благодарим за организацию, получили массу положительных эмоций и впечатлений.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Из Алматы - на горное озеро Иссык
На машине
6 часов
-
35%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
17 550 ₽27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Иссык и водопад Медвежий
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
На машине
13 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы